La confianza de los consumidores repunta ligeramente tras alcanzar su nivel más bajo jamás registrado

Los estadounidenses siguen sintiéndose mal respecto de la economía y temen que la guerra entre Estados Unidos e Israel con…

Los estadounidenses siguen sintiéndose mal respecto de la economía y temen que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán siga empujando los precios al alza.

La lectura final de abril del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 49,8, una leve mejora frente al informe preliminar de principios de mes, pero aún en el nivel más bajo de la historia en registros, que se remontan a 1952.

“Después de que se anunciara el alto el fuego de dos semanas y los precios de la gasolina cedieran un poco, la confianza recuperó una porción modesta de sus pérdidas de comienzos de mes”, escribió en un comunicado Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores de la universidad.

El conflicto en Medio Oriente ha sacudido la economía global y ha dejado a los estadounidenses lidiando con precios de la gasolina marcadamente más altos, un repunte de la inflación y una creciente incertidumbre sobre sus finanzas.

Las finanzas personales actuales empeoraron un 9 %, en abril, y cerca de la mitad de los consumidores encuestados mencionaron espontáneamente que los altos precios estaban erosionando su nivel de vida, señaló Hsu.

Las expectativas de inflación a un año de los consumidores se dispararon este mes, al subir a 4,7 %, desde 3,8 %, en marzo. Fue el mayor salto mensual desde abril de 2025, un mes en el que el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles elevados para muchos países.

La guerra y sus consecuencias económicas llegan en un momento en que los estadounidenses ya estaban afrontando un alto costo de vida tras el repunte inflacionario posterior a la pandemia y años en los que los precios subieron mucho más rápido de lo habitual.

La confianza se mantiene apenas por debajo de los niveles vistos en junio de 2022, cuando la inflación alcanzó un máximo de cuatro décadas.

The-CNN-Wire

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