Golpe para la OPEP y Arabia Saudita: Emiratos Árabes Unidos se retirará de la organización

Emiratos Árabes Unidos abandonarán la OPEP —una organización con décadas de antigüedad que agrupa a los principales exportadores de petróleo…

Emiratos Árabes Unidos abandonarán la OPEP —una organización con décadas de antigüedad que agrupa a los principales exportadores de petróleo del mundo—, lo que provocará una conmoción cuyas repercusiones se sentirán en los mercados petroleros globales en un momento de turbulencia sin precedentes, causadas por la guerra en Irán.

EAU tiene previsto retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) este viernes, según informó el martes la agencia estatal de noticias emiratí, WAM. La decisión se extiende también a la OPEP+, un grupo más amplio que incluye a otros productores de petróleo, como Rusia.

La decisión se tomó tras una revisión de la “capacidad (de producción) actual y futura” de EAU y se fundamenta en su “interés nacional y (…) compromiso de contribuir eficazmente a satisfacer las apremiantes necesidades del mercado”, según un comunicado de la agencia de noticias.

La OPEP es un grupo integrado por los mayores exportadores de petróleo del mundo que coordina la producción con el fin de influir en la oferta y los precios a nivel global. Esta medida permitirá a EAU —uno de los tres principales productores de la OPEP— liberarse de los límites de producción impuestos por el cártel, cuyo líder en los hechos es Arabia Saudita.

La retirada de EAU “marca un cambio significativo para el grupo de productores de petróleo”, afirmó Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad. “Junto con Arabia Saudita, es uno de los pocos miembros que posee una capacidad [de producción] de reserva sustancial; este es el mecanismo a través del cual el grupo ejerce su influencia en el mercado y responde ante las perturbaciones en la oferta”, escribió en una nota.

Recientemente, las cuotas de la OPEP habían limitado la producción de los EAU a 3,2 millones de barriles diarios, a pesar de que el país cuenta con capacidad para producir una cifra cercana a los 5 millones de barriles al día, según explicó Robin Mills, director ejecutivo de la consultora Qamar Energy (con sede en Dubai), en el programa Connect the World de la cadena CNN. Este potencial suministro adicional equivale aproximadamente al 1-2 % de la demanda mundial de petróleo.

No obstante, es probable que las repercusiones de que EAU bombeen más petróleo en los mercados energéticos mundiales sean limitadas a corto plazo, dado que el estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado. En tiempos normales, una gran parte del petróleo y el gas natural exportados por los productores del Golfo transita a través de dicho Estrecho.

Sin embargo, una vez que el estrecho se reabra, es probable que la oferta global sea superior a la que se habría registrado de no haberse producido esta situación, señaló en una nota David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de la consultora Capital Economics. “EAU se encuentran en una posición ventajosa para aumentar los suministros y convivir con precios del petróleo más bajos… dada su economía relativamente diversificada y su menor dependencia de los ingresos petroleros”, añadió.

Los precios del petróleo no experimentaron cambios a raíz de la noticia. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, subió un 2,6 % hasta los US$ 111 por barril a las 11:30 a.m. (hora del este), en línea con el nivel registrado a primera hora del día y alcanzando un máximo de tres semanas. El WTI, referencia estadounidense, subió un 3,3 % hasta los US$ 99,5 por barril.

Las repercusiones para el mercado petrolero mundial serían aún mayores si la decisión de EAU “sirviera de detonante para una mayor desintegración del grupo”, o para un aumento en la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita y Rusia; esto podría contribuir a reducir los precios del crudo, pero aumentaría la volatilidad del mercado petrolero, señaló Oxley.

En una entrevista con el programa Connect the World* el ministro de Energía de EAU, Suhail Al Mazrouei, presentó la medida como una estrategia para posicionar al país como productor líder en un momento de creciente inquietud por el alza de los precios del petróleo y la escasez de suministros. Afirmó que la decisión se tomó tras “observar lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz y el nivel de extracción de las reservas estratégicas”.

Al Mazrouei indicó que la medida ayudaría a las naciones importadoras de petróleo sin causar un impacto significativo en los precios del crudo, debido a las limitaciones que enfrentan los productores a raíz del cierre del estrecho. “Tomar esta decisión ahora ayudará… a los productores, para que no sientan la presión sobre los precios”.

En conjunto, la OPEP representa poco más de un tercio de la producción mundial de crudo y el 79 % del total de las reservas probadas de petróleo, según sus propias cifras. EAU han sido miembros del grupo desde 1967. Otros antiguos miembros son Angola, que se retiró en 2024, y Qatar, que hizo lo propio en 2019.

La salida de EAU reducirá el control de la OPEP sobre el suministro mundial, pasando de aproximadamente un 30 % a un 26 %, señaló Dan Pickering, director de inversiones de Pickering Energy Partners, una firma de inversión. La decisión habría tenido un impacto mayor de haberse producido antes de la guerra, pero aun así “erosionará, en cierta medida”, el poder de mercado de la OPEP, declaró a CNN. El anuncio reflejó un “enfoque cada vez más intenso en los intereses nacionales” entre los países del Golfo, impulsado por la crisis energética, según Robert Mogielnicki, director de Polisphere Advisory, una firma de consultoría con sede en París. “Esta decisión se ha estado gestando desde hace algún tiempo, pero llega en un momento crucial para Oriente Medio y para la propia OPEP”, afirmó.

The-CNN-Wire

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