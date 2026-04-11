Fiscalía de Manhattan inicia investigación por denuncia de agresión sexual contra Eric Swalwell

La Fiscalía de Manhattan informó este sábado que está investigando una denuncia de agresión sexual contra el representante Eric Swalwell,…

La Fiscalía de Manhattan informó este sábado que está investigando una denuncia de agresión sexual contra el representante Eric Swalwell, un día después de que CNN reportara que una exasesora del congresista lo acusó de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando no podía dar su consentimiento.

“Instamos a las sobrevivientes y a cualquier persona con información sobre estas acusaciones a comunicarse con nuestra División de Víctimas Especiales al 212-335-9373”, dijo la Oficina del Fiscal en un comunicado enviado a CNN. “Nuestros fiscales, investigadores y consejeros, especialmente capacitados, están preparados para ayudar de una manera informada sobre el trauma y centrada en la sobreviviente”.

CNN se ha comunicado con el abogado de Swalwell para solicitar comentarios.

La exasesora dijo a CNN que estaba fuertemente intoxicada tras una noche de consumo de alcohol con Swalwell en la ciudad de Nueva York en abril de 2024, cuando despertó y él estaba teniendo relaciones sexuales con ella en la cama de su hotel.

“Yo trataba de apartarlo, le decía que no”, dijo la mujer a CNN sobre el incidente, que, según afirmó, ocurrió después de que había dejado de trabajar en la oficina de Swalwell. “No se detuvo”.

Fue una de cuatro mujeres que describieron a CNN denuncias de conducta indebida contra Swalwell, quien se postula para gobernador de California. Otras alegaron que Swalwell les envió fotos desnudo no solicitadas o mensajes explícitos.

Swalwell negó las acusaciones en un comunicado a CNN y en un video que publicó en redes sociales el viernes por la noche. El congresista afirmó que “estas acusaciones son falsas y surgen en vísperas de una elección contra el favorito para gobernador”.

“Durante casi 20 años he servido al público, como fiscal y como congresista, y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé con los hechos y, de ser necesario, emprenderé acciones legales”, dijo.

Mientras tanto, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda dijo a CNN en un comunicado este sábado que está “evaluando si alguna conducta delictiva alegada ocurrió dentro” del condado del Área de la Bahía, donde la misma mujer acusó a Swalwell de un hecho separado de conducta sexual indebida que, según ella, ocurrió en 2019.

“Revisaremos y evaluaremos toda la información disponible para determinar qué otras acciones se pueden tomar”, dijo la oficina. Swalwell trabajó como fiscal adjunto de distrito en el condado antes de ser elegido al Congreso.

Las acusaciones han sacudido la campaña de Swalwell a la gobernación. Swalwell es un exfiscal que también se postuló a la presidencia en las primarias demócratas de 2020.

Destacados demócratas de California y de todo el país pidieron el viernes que Swalwell reconsidere su campaña o se retire por completo. Hasta ahora no ha anunciado los próximos pasos de su campaña.

Las elecciones primarias estatales con participación de todos los partidos se celebrarán el 2 de junio.

Esta historia se actualizó con información adicional.

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