Exclusiva: inteligencia de EE.UU. indica que China prepara un envío de armas a Irán en medio de alto el fuego, según fuentes

Según tres personas familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia, los servicios de espionaje estadounidenses indican que China se está…

Según tres personas familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia, los servicios de espionaje estadounidenses indican que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas.

Sería una medida provocadora, considerando que Beijing afirmó haber contribuido a la negociación del frágil acuerdo de alto el fuego que suspendió la guerra entre Irán y Estados Unidos a principios de esta semana.

El presidente Donald Trump también tiene previsto visitar China a principios del próximo mes para conversar con el presidente Xi Jinping.

La información de inteligencia también subraya cómo Irán podría estar utilizando el alto el fuego como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios extranjeros clave.

Dos de las fuentes informaron a CNN que existen indicios de que China está trabajando para desviar los envíos a través de terceros países con el fin de ocultar su verdadero origen.

Según las fuentes, el armamento que Beijing se prepara para transferir son sistemas de misiles antiaéreos portátiles conocidos como MANPADS, que supusieron una amenaza asimétrica para los aviones militares estadounidenses que volaban a baja altura durante las cinco semanas que duró la guerra y que podrían volver a hacerlo si el alto el fuego fracasa.

Un portavoz de la embajada china en Washington declaró: “China nunca ha proporcionado armas a ninguna de las partes en el conflicto. La información en cuestión es falsa”.

Y agregó: “Como gran potencia responsable, China cumple sistemáticamente con sus obligaciones internacionales. Instamos a Estados Unidos a que se abstenga de formular acusaciones infundadas, establecer conexiones maliciosas y recurrir al sensacionalismo. Esperamos que las partes pertinentes hagan más para contribuir a la reducción de las tensiones”.

A principios de esta semana, un portavoz de la embajada declaró a CNN que, desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Beijing había estado “trabajando para ayudar a lograr un alto el fuego y poner fin al conflicto”.

Durante una conferencia de prensa el lunes, Trump indicó que el avión de combate F-15 derribado sobre Irán la semana pasada fue alcanzado por un misil portátil de búsqueda de calor.

Irán, por su parte, afirmó haber utilizado un nuevo sistema de defensa aérea para derribar el caza, sin ofrecer más detalles. Se desconoce si dicho sistema era de fabricación china.

El envío de sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) a Irán supondría una escalada en el apoyo de China a ese país desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña militar conjunta en febrero.

Según fuentes consultadas, las empresas chinas han seguido vendiendo a Irán tecnología de doble uso, objeto de sanciones, que permite al país persa continuar fabricando armas y mejorando sus sistemas de navegación.

Sin embargo, la transferencia directa de sistemas de armas por parte del Gobierno chino supondría un nuevo nivel de asistencia.

Se espera que Trump se reúna con Xi el próximo mes en Beijing, y la Casa Blanca anunció el miércoles que se habían celebrado conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China mientras se desarrollaban las negociaciones de alto el fuego con Irán a principios de esta semana.

Una de las fuentes familiarizadas con la inteligencia afirmó que China no ve ningún valor estratégico real en intervenir abiertamente en el conflicto e intentar proteger a Irán de Estados Unidos e Israel, una batalla que saben que sería imposible de ganar.

En cambio, Beijing intenta posicionarse como un aliado constante de Irán —de cuyo petróleo depende en gran medida—, manteniendo una aparente neutralidad para poder negar su participación una vez terminada la guerra.

Según fuentes, China también podría argumentar que los sistemas de defensa aérea son de naturaleza defensiva, no ofensiva, lo que diferenciaría su apoyo del de Rusia.

Moscú ha brindado apoyo al régimen iraní durante toda la guerra mediante el intercambio de inteligencia, lo que ha permitido a Irán atacar de forma proactiva a las tropas y los activos estadounidenses en Medio Oriente, según informó CNN.

Irán mantiene desde hace tiempo relaciones militares y económicas con China y Rusia.

Teherán ha brindado un amplio apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania mediante el suministro de drones Shahed y también vende a China la mayor parte del petróleo que está sujeto a sanciones.

The-CNN-Wire

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