Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotráfico y posesión de armas

El Gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, de cargos de narcotráfico, posesión…

El Gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas, informó este miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación contra Rocha, quien podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable, también incluye a otras nueve personas, entre las que hay funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El Departamento de Justicia sostiene que los acusados se aliaron con el Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del continente, “para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.

Acerca de Rocha, la acusación dice que Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán —condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, lo apoyaron desde que fue candidato a gobernador. También señala que Rocha presuntamente acudió a reuniones con líderes de ese grupo delictivo y prometió apoyarlos.

“Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya han protegido a Los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”, menciona el documento.

Rocha rechazó las acusaciones en un mensaje publicado en X, en el que aseguró que esto representa “un ataque” contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera el partido oficialista Morena.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, dijo.

“(La acusación) se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, agregó.

Rocha asumió su cargo de gobernador en 2021 tras ganar las elecciones de ese año postulado por Morena, el mismo partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mandato concluye en 2027.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo en un comunicado que la corrupción facilita las actividades criminales y debe ser combatida.

“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, señaló.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que este martes recibió de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra varias personas, sin especificar nombres, y las envió a la Fiscalía General de la República para que las evalúe.

Agregó que la documentación entregada por Estados Unidos “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.

Horas más tarde, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía federal, Ulises Lara, dijo en un mensaje en video que la institución recibió las solicitudes de detención con fines de extradición, las revisará y abrirá una investigación para determinar si las acusaciones de Estados Unidos tienen fundamento.

Agregó que, en el caso de Rocha y de algunos otros de los acusados, por el cargo que tienen se requeriría que el Congreso les quitara la inmunidad procesal con la que cuentan para poder procesarlos penalmente.

“Para la Fiscalía General de la República, es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que, de lo contrario, se violentaría el Estado de derecho así como los derechos y las garantías de las personas requeridas”, dijo.

En México, la noticia de la acusación contra Rocha ha generado numerosas reacciones.

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, dijo en una rueda de prensa que, para él, la acusación contra Rocha “es un asunto político” y no uno basado en evidencia.

“No conozco ninguna prueba y no tengo por qué conocerla porque no soy Ministerio Público, pero voy a confiar en la Fiscalía que pronto nos den el dictamen o la verificación o la comprobación de las pruebas y los elementos del delito que debe conformarse para considerar que hay delito cometido por persona alguna”, argumentó.

Por el contrario, partidos y fuerzas de oposición se lanzaron contra Rocha y Morena.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, dijo en X que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe deslindarse de Rocha y permitir que sea investigado.

De forma similar, el Partido Revolucionario Institucional señaló que la acusación es reflejo de que Morena “es un narcopartido”.

“No es menor: estas acusaciones confirman lo que millones de mexicanos viven todos los días. La violencia, el control territorial del narco y la impunidad no son casualidad, son consecuencia de un Gobierno que ha tolerado, encubierto e incluso participado en estas redes. Morena no solo falló en garantizar la seguridad; es responsable del clima de violencia que hoy azota al país”, dijo.

El PRI gobernó México de forma ininterrumpida durante 71 años, de 1929 al 2000, y varios políticos de sus filas han enfrentado acusaciones de narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos.

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