Esta “dreamer” es una de las pocas que pudo regresar a EE.UU. tras ser deportada. Así lo logró

Era 18 de febrero y María de Jesús Estrada Juárez —ciudadana mexicana de 43 años que es beneficiaria del del…

Era 18 de febrero y María de Jesús Estrada Juárez —ciudadana mexicana de 43 años que es beneficiaria del del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) por haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años— acudía a una cita de inmigración en Sacramento, California. Buscaba seguir con su trámite de residencia permanente, iniciado por su hija, Damaris Bello, quien es ciudadana estadounidense.

“Pensamos que este era un buen día. No estábamos nerviosas. Mi mamá tiene DACA. Ha construido su vida aquí con honestidad y trabajo duro”, dijo Bello en conferencia de prensa el martes.

Pero todo se convirtió en una pesadilla que se extendería por 40 días. Primero, las autoridades le negaron a Estrada Juárez su residencia permanente basándose en una orden de “expulsión acelerada” de 1998, cuando ella tenía apenas 15 años. Después, varios agentes de inmigración la arrestaron y, en menos de 24 horas, Estrada Juárez ya había sido deportada a México.

Como ella, otros 85 de los 261 beneficiarios de DACA detenidos por ICE entre enero y diciembre de 2025 fueron deportados. Esos números fueron revelados por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en febrero pasado ante el Congreso.

“Un momento estaba de camino a mi cita de inmigración, creyendo que avanzaba hacia la obtención de un estatus permanente. Pero el sueño se hizo añicos. Me arrebataron a mi hija sin previo aviso. No tuve tiempo de prepararme. No pude despedirme. No tuve una oportunidad real de hablar ante un juez ni de defenderme. Todo sucedió tan rápido. Esta ha sido una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Como madre, ser separada de mi hija de esa manera me hizo sentir totalmente indefensa; no saber si ella estaba bien me destrozó el corazón de un modo que no puedo describir por completo”, relató Estrada Juárez en la misma conferencia, al lado de su hija, de su defensa legal y de autoridades de Sacramento que la ayudaron a regresar.

Ella es una de los pocos “dreamers” que lograron regresar a EE.UU. tras ser deportados y ya está de vuelta al lado de su hija.

Desde el arresto de Estrada Juárez el 18 de febrero hasta su regreso a EE.UU. el 30 de marzo por la noche pasaron 40 días.

La gente de su comunidad no se imaginó que Estrada Juárez pudiera pasar por una situación así, sobre todo porque ha seguido al “pie de la letra” todos los requisitos del sistema de inmigración para poder estar aquí legalmente.

“Conocí a María el pasado diciembre en un evento que organizamos para la comunidad. Ella estaba repartiendo juguetes a niños y a familias que anteriormente habían estado sin hogar. Solicitó la green card (residencia permanente). Ha hecho todo al pie de la letra. Sin embargo, su cita rutinaria se convirtió en una pesadilla de (más de) un mes de duración”, comentó Kaina Talamantes, vicealcaldesa de la ciudad de Sacramento, en la conferencia.

Stacy Tolchin, abogada basada en Pasadena que lleva el caso de Estrada Juárez, señaló que María solamente siguió los pasos que se le piden a una persona cuando aplica para la residencia permanente.

“Ella hizo lo que se les indica a las personas que solicitan la residencia. Acudió a su cita de inmigración y, de buena fe, creyó que su caso estaba avanzando. En cambio, fue detenida y deportada en menos de 24 horas. No tuvo oportunidad de hablar con un abogado. No tuvo una oportunidad real de impugnar lo que le estaba sucediendo. No tenía la menor idea de por qué había sido deportada. No hubo advertencia. No hubo proceso. Todo terminó antes de que su familia siquiera comprendiera lo que estaba ocurriendo. Esto no es debido proceso”, dijo Tolchin en la misma conferencia de prensa.

Tolchin comentó que el 10 de marzo presentaron una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la deportación de Estrada Juárez. Su estatus del programa DACA fue clave en el caso.

El programa DACA protege de la deportación y da autorización de trabajo a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años, conocidos como dreamers. Actualmente, por decisión de tribunales federales, el programa DACA acepta renovaciones, pero no tramita nuevas solicitudes.

En tiempo y forma, según Tolchin, Estrada Juárez renovó su DACA. Actualmente, su renovación sigue pendiente, pero sigue siendo beneficiaria del programa, dijo la abogada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó a CNN que “el programa DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país; cualquier extranjero en situación irregular que sea beneficiario del programa DACA puede ser detenido y deportado por diversos motivos, entre ellos, si ha cometido un delito”.

Según el DHS, el delito que cometió Estrada Juárez fue reingresar ilegalmente a EE.UU. luego de haber sido deportada en 1998 tras una orden de expulsión.

Sin embargo, Tolchin argumentó que hubo varios elementos que no se tomaron en cuenta y que llevaron a una deportación “ilegal”.

“La denegación en su caso se basó en una orden de expulsión de 1998, cuando ella tenía apenas 15 años. Ni siquiera sabía en qué consistía el procedimiento ni que se había ordenado su expulsión (…) En 1998 se implementó un nuevo procedimiento denominado ‘expulsión acelerada’, establecido a partir de las leyes de 1996, el cual sigue vigente en la actualidad. Dicho procedimiento permite dictar una orden de expulsión sin la intervención de un juez. La expulsión acelerada no se aplica a menores de edad, y ella tenía 15 años en aquel entonces (…) Lo significativo de este caso —y, una vez más, esto demuestra por qué el debido proceso es tan importante— es que la orden de expulsión acelerada nunca fue autorizada por un supervisor. Y, conforme a la ley, esto significa que dicha orden no constituye una orden de expulsión definitiva”, explicó Tolchin.

Todos estos puntos fueron parte de la demanda interpuesta el 10 de marzo. Casi dos semanas después, el 23 de marzo, una corte federal les dio la razón.

“Una corte federal examinó los hechos y concluyó que María se encontraba bajo el programa DACA y no podía ser expulsada. La corte ordenó al Gobierno que devolviera a María y restableciera su situación anterior, como si esta expulsión ilegal nunca hubiera tenido lugar. Esto no ocurre a menudo, y dice mucho de la gravedad del asunto”, agregó Tolchin.

Después de este resultado exitoso, la abogada dijo que seguirán peleando el caso de la green card para Estrada Juárez.

“Hemos presentado un recurso para que se reexamine la denegación de la solicitud de cambio de estatus y seguiremos impugnándola”, declaró.

La orden de la corte federal fue que el Gobierno tenía que facilitar el regreso de Estrada Juárez a EE.UU. en un plazo de siete días.

La administración de Trump esperó hasta el último día, el 30 de marzo, para cumplir con la orden de la corte federal.

Tolchin dijo que ese día, alrededor de las 10:30 am, recibieron el parole (permiso temporal para ingresar a EE.UU.) de Estrada Juárez. A las 2:30 pm, María de Jesús llegó al puerto de entrada de San Ysidro, que une Tijuana (México) con San Diego (California). Y, finalmente, ingresó a Estados Unidos a las 7:30 pm, ya entrada la noche.

Tras 40 días de pesadilla y de “guardar luto por alguien que todavía está vivo”, como dijo Bello, el esperado reencuentro ocurrió.

María de Jesús y Damaris se fundieron en un abrazo que duró cinco minutos, como si trataran de recuperar los 40 días que estuvieron separadas.

“No tengo palabras para describir lo que se sentía estar separada de mi mamá. Fue horrible”, señaló Bello a CNN en la noche del reecuentro.

Estrada Juárez dijo estar agredecida “con mi hija y con dios”, y expresó que se siente “como que volví a nacer”.

“Mi caso va a ayudar a otras personas a que luchen sin parar hasta volver a estar con su familia. El sufrimiento tal vez valió la pena”, declaró Estrada Juárez a CNN.

The-CNN-Wire

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