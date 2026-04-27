Kimmel rechaza reclamos de Trump para que sea despedido, en la primera gran prueba del nuevo CEO de Disney

El presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel se vio obligado el lunes a defender el derecho de los estadounidenses a…

El presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel se vio obligado el lunes a defender el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, después de que un chiste que hizo hace unos días provocara que la Casa Blanca pidiera a ABC que lo despidiera, una vez más.

“¿Sabes que a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo? A todos nos ha pasado, ¿verdad?”, preguntó Kimmel al comienzo de su monólogo en el episodio del lunes de “Jimmy Kimmel Live!”.

¡Qué día!

La presión, que también proviene del presidente Donald Trump y de muchos de sus aliados, ha supuesto un quebradero de cabeza para el nuevo director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, quien sucedió a Bob Iger hace apenas seis semanas.

La polémica de Kimmel supone la primera gran prueba para D’Amaro, quien anteriormente dirigió los parques temáticos de Disney y ahora también supervisa cadenas como ABC, en el marco de la gestión de Trump.

En el episodio del jueves pasado, Kimmel bromeó diciendo que la Primera Dama tenía “un brillo como el de una viuda embarazada”.

“Fue una broma muy ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo”, dijo Kimmel (Donald Trump tiene 79 años; Melania Trump, 56).

Pero después de que un hombre armado abriera fuego a las afueras del salón de baile durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado, Trump y sus aliados han recontextualizado la broma como un llamado a la violencia.

“De ninguna manera fue un llamado al asesinato”, declaró Kimmel en su monólogo del lunes. “Y ellos lo saben. Llevo muchos años manifestándome en contra de la violencia armada en particular”.

“Estoy de acuerdo en que debemos rechazar la retórica de odio y violencia”, agregó Kimmel. “También debo señalar que Donald Trump tiene derecho a decir lo que quiera, al igual que usted, al igual que yo y al igual que todos nosotros, porque, según la Primera Enmienda, los estadounidenses tenemos derecho a la libertad de expresión”.

No hay indicios de que Disney esté pensando en despedir a Kimmel.

Un portavoz de D’Amaro no respondió a la solicitud de comentarios. Los representantes de ABC y Kimmel también han guardado silencio desde que estalló la controversia.

Pero los hechos hablan más que las palabras, y las acciones del lunes, como la actitud de normalidad mostrada en el programa de Kimmel, indicaron que Disney no está cediendo ante la presión de Trump.

Entre bastidores, es probable que los ejecutivos de ABC y Kimmel discutieran lo que podría decir sobre la controversia en el programa del lunes por la noche.

“Creo que esta noche tiene que decir algo que sea conciliador en cierto modo, pero que aborde los problemas relacionados con la Primera Enmienda que están en juego”, comentó el veterano reportero de programas nocturnos Bill Carter en “Anderson Cooper 360”.

Los medios de comunicación e influencers afines a Trump criticaron duramente a Kimmel en internet tras el sábado, presagiando un esfuerzo concertado por parte de la administración Trump para destituirlo.

El presunto autor del tiroteo fue acusado el lunes de intentar asesinar a Trump.

La primera dama condenó a Kimmel el lunes por la mañana, y el presidente se sumó unas horas más tarde, calificando el comentario de Kimmel en directo como un “despreciable llamado a la violencia” y vinculándolo directamente con el incidente del tiroteo.

Para Disney, todo esto se siente un poco como una repetición.

En septiembre pasado, en medio de una campaña de presión previa de la administración Trump contra Kimmel, ABC suspendió el programa “indefinidamente”, para luego reanudarlo menos de una semana después.

La cadena logró enfurecer tanto a los opositores de Trump por dejar a Kimmel en el banquillo por parecer ceder ante el presidente como a los seguidores de Trump al permitirle volver al aire.

En aquella ocasión, cuando Iger todavía era director ejecutivo, ABC sintió que tenía que actuar con rapidez después de que dos grandes propietarios de estaciones afiliadas a ABC, Nexstar y Sinclair, dijeran que interrumpirían la emisión del programa de Kimmel en sus respectivos mercados.

La adjunta de Iger, Dana Walden, quien mantiene una estrecha relación con Kimmel, declaró posteriormente que la suspensión fue un intento de “calmar los ánimos” después de que el cómico enfureciera a los conservadores con un comentario sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

“Queríamos resolver la situación de una manera que protegiera a nuestros empleados y que tuviera en cuenta a nuestra audiencia”, afirmó a Bloomberg.

Walden es ahora la número dos de D’Amaro como presidenta y directora creativa de Disney.

Nexstar y Sinclair siguen colaborando con ABC y han manifestado públicamente sus reservas sobre el programa de Kimmel. Sin embargo, podrían dudar en prescindir de Kimmel esta vez, dado el fuerte rechazo que generó su boicot el pasado septiembre.

Kimmel, quien ha sido un crítico declarado del presidente durante años y ha asistido a manifestaciones de No Kings en los últimos meses, ha argumentado que la política es “inevitable” para él en este momento.

A principios de este mes, en el podcast “IMO” de Michelle Obama, señaló: “Creo que sería vergonzoso si no habláramos de esto. Sería una lástima”.

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