El futbolista argentino Gianluca Prestianni recibe una dura sanción por insultos homófobos contra Vinícius Júnior

El futbolista argentino Gianluca Prestianni recibió este viernes un castigo severo por parte de la UEFA, por haber empleado términos…

El futbolista argentino Gianluca Prestianni recibió este viernes un castigo severo por parte de la UEFA, por haber empleado términos homofóbicos contra el brasileño VInícius Júnior.

El máximo organismo que rige el fútbol europeo decidió sancionar con seis fechas al futbolista del Benfica y pidió a la FIFA que el castigo se extienda a nivel mundial, lo cual afectaría su participación en cualquier actividad de la selección argentina, sin importar la categoría.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA emitió el fallo por conducta discriminatoria de seis partidos de suspensión y ha puesto a Prestianni en un período de prueba para la mitad de ellos.

Los incidentes ocurrieron el 17 de febrero en el partido del Benfica ante el Real Madrid, por la ida de los dieciséisavos de final.

Al momento de los insultos en el partido, Vinícius se dirigió al árbitro François Letexier, alegando haber sido llamado “mono”.

El partido se detuvo durante diez minutos bajo el protocolo oficial contra el racismo. Pero semanas después Prestianni en una entrevista al canal argentino Telefe aseguró que el insulto no fue racista, aunque si tenía una connotación homofóbica.

The-CNN-Wire

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