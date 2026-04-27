El extraño enfoque de Trump en su salón de baile tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Tras el asesinato de Charlie Kirk el año pasado, el Gobierno de Trump se puso de inmediato a citar la…

Tras el asesinato de Charlie Kirk el año pasado, el Gobierno de Trump se puso de inmediato a citar la tragedia para justificar una gran ofensiva contra grupos de izquierda. (Esto a pesar de no haber pruebas de que dichos grupos desempeñaran algún papel.)

Después de que este fin de semana un presunto atacante abriera fuego en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y algunos de sus aliados se han enfocado en un objetivo político mucho más cotidiano.

Todo gira en torno al salón de baile.

El presidente, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia argumentaron rápidamente que el tiroteo en el Washington Hilton demuestra la necesidad de construir el salón de baile de la Casa Blanca de Trump, que está estancado en procedimientos judiciales. Y no es solo un comentario al margen; esto parece ser el principal punto de énfasis para gran parte de los simpatizantes de Trump.

No hay duda de que vale la pena revisar la seguridad en el hotel y en torno a la cena. Pero hay varias razones por las que el salón de baile planeado por Trump no es una alternativa particularmente adecuada.

Y quizá más que eso, parece una medida cuestionable —y algo extraña— centrar la atención en un proyecto de construcción de US$ 400 millones que ha sido un lastre político para Trump, aunque él insiste en que se financia de forma privada.

Parece que quienes rodean al presidente están tratando de capitalizar el susto de este fin de semana para vender algo que es de gran importancia personal para Trump. Pero, al igual que el esfuerzo por atacar a grupos de izquierda tras el asesinato de Kirk, este argumento no necesariamente aborda el problema.

Los llamados a favor del salón de baile comenzaron entre Trump y los influencers pro-Trump poco después de que el presunto atacante fuera detenido el sábado por la noche, un piso arriba de la cena. Muchos de los mensajes eran notablemente similares.

“Necesitamos el salón de baile”, dijo Trump en una conferencia de prensa esa noche.

Para el domingo, la idea fue impulsada por Trump, la Casa Blanca, el secretario de Justicia interno Todd Blanche, la exsecretaria Pam Bondi y decenas de legisladores, incluido al menos un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania, quien a menudo se alinea con el Gobierno de Trump en estos días.

Ese impulso continuó el lunes, con el tema en la punta de la lengua de muchos republicanos durante entrevistas televisivas.

“El salón de baile será una solución para esto”, dijo a Fox News el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, citando que las ventanas del proyecto propuesto tienen un grosor de unos 15 centímetros.

“Un salón de baile es imprescindible”, dijo en Fox Business el representante Mike Lawler de Nueva York.

“Tenemos que construir ese salón de baile lo antes posible”, añadió en el mismo programa el representante Michael Rulli de Ohio.

Blanche, por su parte, pidió al grupo que demanda para detener el salón de baile que retire su demanda para que la construcción pueda avanzar. Un juez detuvo recientemente la construcción, citando la falta de autorización del Congreso.

Y algunos legisladores como la representante republicana Lauren Boebert de Colorado están pidiendo que el Congreso autorice la construcción del salón de baile para sortear ese problema. Hasta ahora, el Congreso no ha mostrado interés en votar sobre el salón de baile, que necesitaría algunos votos demócratas para aprobarse.

Pero es una iniciativa curiosa, por una serie de razones prácticas.

Una es que la cena acoge a más de 2.000 personas, mientras que se espera que el salón de baile de Trump tenga capacidad para unas 1.000, según el arquitecto.

Otra es que la cena no es un evento gubernamental; es una función privada organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Si bien los presidentes suelen asistir, el sábado fue la primera vez que Trump asistió a la cena como presidente. ¿Sería siquiera apropiado celebrar en terrenos de la Casa Blanca un evento que no incluya al presidente y a su gabinete?

Y, por último, en la medida en que el Washington Hilton —donde cualquiera puede reservar una habitación de hotel— se considere no lo bastante seguro como para celebrar dicho evento, ya existe una alternativa lógica en Washington. El Centro de Convenciones Walter E. Washington, de 2,3 millones de pies cuadrados, tiene capacidad de sobra y está acostumbrado a asegurar eventos de alto perfil con diplomáticos extranjeros y similares.

Pero, más que nada, el enfoque en el salón de baile de Trump es políticamente extraño.

Eso se debe a que es realmente impopular. Eso podría cambiar aparentemente después de los acontecimientos de este fin de semana —quizá la gente se convenza de la necesidad de ello pese a los puntos anteriores—, pero parecería que haría falta mucho para cambiar cómo se sienten los estadounidenses.

El salón de baile ha tenido malos resultados en las encuestas desde que Trump derribó de repente el Ala Este el año pasado con poco aviso y sin pasar por los procesos típicos de aprobación. Probablemente contribuyendo a su impopularidad, Trump se ha retractado de algunas de las promesas que hizo sobre el salón de baile, incluida la de que el Ala Este no sería demolida.

Las encuestas del otoño pasado, por ejemplo, mostraron que los estadounidenses se oponían al salón de baile de Trump por entre 18 puntos (59 % – 41 % en una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette) y márgenes de 2 a 1 (56 % – 28 % en una encuesta de Yahoo News-YouGov y 61 % – 25 % en una encuesta de The Washington Post-ABC News).

Y, de manera importante, el tema parece haber encendido mucha más pasión del lado “anti” que del “pro”.

Los opositores firmes del nuevo salón de baile superaron en número a los partidarios firmes por márgenes de alrededor de 3 a 1 en las encuestas de Yahoo y Post-ABC.

Una encuesta de CNN que pidió a la gente reaccionar al salón de baile mostró que el 54 % expresó emociones negativas, en comparación con solo el 10 % que expresó emociones positivas.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital se vio inundada de comentarios negativos sobre el proyecto, y un análisis de CNN encontró que más del 97 % de los comentarios eran críticos con el proyecto.

Podría parecer lógico que a la gente no le gustara la demolición repentina del Ala Este, pero que estuviera más de acuerdo con el nuevo salón de baile. Pero la encuesta de Yahoo mostró que, en realidad, un poco más se oponía a los planes de Trump para un nuevo salón de baile (61 %) que a la demolición del Ala Este (57 %).

Como escribí el año pasado, eso podría sugerir que la gente tiene grandes problemas no solo con el proceso, sino también con construir un salón de baile enorme en un momento de dificultades económicas.

Por supuesto, eso no parece haberle importado mucho a Trump. De hecho, parece estar positivamente obsesionado con el salón de baile. Lo ha mencionado decenas de veces en los últimos meses, incluso cuando el tema ha desaparecido de las noticias.

Durante una entrevista con The New York Times en enero, poco después de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Trump interrumpió una discusión sobre la operación para hablar de su salón de baile. También mostró con orgullo el mes pasado un renderizado de este en el Air Force One.

“Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para hacer esto, pero —estoy librando guerras y otras cosas—, pero esto es muy importante, porque esto va a estar con nosotros durante mucho tiempo”, dijo Trump.

Así que se puede entender por qué podría querer aprovechar el momento para impulsar el resultado en el que está tan invertido.

Pero la ventana para actuar después de eventos como este es limitada, y el salón de baile de Trump parecería una elección extraña para pasar al frente de la fila.

Por supuesto, no es nada sorprendente que el presidente lo priorice.

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