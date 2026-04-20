El director del FBI, Kash Patel, presenta una demanda por difamación de US$ 250 millones contra la revista The Atlantic

El director del FBI, Kash Patel, demandó a la revista The Atlantic y a la periodista Sarah Fitzpatrick por un…

El director del FBI, Kash Patel, demandó a la revista The Atlantic y a la periodista Sarah Fitzpatrick por un artículo que alegaba que Patel “ha alarmado a colegas con episodios de consumo excesivo de alcohol y ausencias inexplicables”.

La demanda por difamación, presentada la mañana de este lunes ante un tribunal federal de distrito en Washington, exige recibir US$ 250 millones por daños.

The Atlantic calificó la demanda como “infundada”.

“Respaldamos nuestra cobertura sobre Kash Patel y defenderemos enérgicamente a The Atlantic y a nuestros periodistas frente a esta demanda sin fundamento”, dijo un portavoz a CNN.

Patel amenazó con demandar a The Atlantic antes y después de la publicación del artículo el pasado viernes. Según la revista, Patel dijo: “Nos veremos en los tribunales, traiga su chequera”.

Fitzpatrick dijo en una entrevista en MS NOW el viernes por la noche: “Respaldamos cada palabra de este reportaje. Contamos con excelentes abogados”.

La demanda afirma que las declaraciones en el artículo de Fitzpatrick “aseguran falsamente” que Patel “es un alcohólico habitual, incapaz de desempeñar las funciones de su cargo, una amenaza para la seguridad pública, vulnerable a coerción extranjera, que ha violado normas éticas del Departamento de Justicia, que no está disponible en emergencias, que ha requerido el uso de equipo de irrupción para sacarlo de habitaciones cerradas, que permite que el alcohol influya en sus declaraciones públicas sobre investigaciones penales y que se comporta de manera errática comprometiendo la seguridad nacional”.

La demanda sostiene que The Atlantic “publicó estas afirmaciones con real malicia”.

La “real malicia” es el alto estándar legal que las figuras públicas deben demostrar para ganar un caso de difamación. Significa que el autor sabía que una afirmación era falsa o actuó con “desprecio temerario sobre si era falsa o no”.

Los casos de difamación suelen fracasar porque los demandantes no logran probar esa “real malicia”. En este caso, los abogados de Patel dicen que The Atlantic ignoró las negaciones previas a la publicación, “no realizó siquiera los pasos más básicos de investigación” que “habrían refutado fácilmente sus afirmaciones” y mostró una “clara animadversión editorial” contra Patel.

Fitzpatrick escribió que entrevistó a “más de dos docenas de personas” sobre la conducta de Patel, “incluidos funcionarios actuales y anteriores del FBI, personal de agencias de seguridad e inteligencia, trabajadores del sector hotelero, miembros del Congreso, operadores políticos, cabilderos y exasesores”.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato “para discutir información sensible y conversaciones privadas”, y “describieron la gestión de Patel como un fracaso administrativo y su comportamiento personal como una vulnerabilidad para la seguridad nacional”.

CNN no ha corroborado de forma independiente los relatos incluidos en el artículo de The Atlantic.

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