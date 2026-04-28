Exclusiva: acusan formalmente al exdirector del FBI James Comey por presunta “amenaza” contra Trump

El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente este martes por una foto de conchas marinas que, según funcionarios,…

El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente este martes por una foto de conchas marinas que, según funcionarios, amenazaba al presidente Donald Trump, lo que marca el segundo intento del Gobierno de procesar a uno de sus mayores oponentes políticos, dijeron primero a CNN tres fuentes.

Los cargos, aprobados por un jurado investigador en el Distrito Este de Carolina del Norte donde supuestamente Comey tomó la foto, incluyen proferir una amenaza contra el presidente y transmitir una amenaza en el comercio interestatal, según documentos judiciales.

Comey respondió a la acusación este martes en un video publicado en su cuenta de Substack.

“Sigo siendo inocente. Sigo sin tener miedo”, dijo Comey. “Y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente, así que adelante”.

También llega menos de un mes después de que el presidente destituyera a la secretaria de Justicia Pam Bondi. Durante semanas, Trump se quejó de que Bondi no era lo suficientemente contundente en la ejecución de su agenda.

Todd Blanche, el principal adjunto de Bondi y exabogado personal de Trump, ahora dirige el departamento y ha actuado rápidamente en asuntos que el presidente ha impulsado públicamente.

“Aunque este caso es único, y esta acusación destaca por el nombre del acusado, su conducta supuestamente es del mismo tipo de conducta que nunca toleraremos y que siempre investigaremos”, dijo Blanche en una rueda de prensa este martes.

La acusación de este martes se centra en una foto que Comey publicó en redes sociales en mayo pasado, de conchas en una playa formando los números “86 47”. Escribió en la descripción: “Formación chula de conchas durante mi paseo por la playa”.

Casi inmediatamente después de su publicación, republicanos y funcionarios de la administración criticaron duramente a Comey por lo que dijeron que equivalía a una amenaza de muerte.

Cuando se utiliza como argot, el número 86 puede referirse a deshacerse de algo o desecharlo. Trump es actualmente el 47° presidente.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que Comey sería investigado por el Servicio Secreto por lo que ella describió como un llamado “al asesinato” de Trump. El exdirector del FBI fue entrevistado durante horas por agentes en la ciudad de Washington, en un paso inusual de la gencia por una amenaza no específica, y declaró que vio las conchas en una playa en Carolina del Norte.

Los registros judiciales indican que se emitió una orden de arresto para Comey, pero eso no siempre indica que sea inminente su detención. También existe la posibilidad de que a Comey se le permita entregarse voluntariamente.

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido un alto estándar para las condenas en casos de amenazas como estas, y tanto exfiscales como académicos del Primer Enmienda eran muy escépticos en cuanto a que la nueva acusación sea exitosa.

“Esto no va a ningún lado. Claramente, esto no es una amenaza punible”, dijo Eugene Volokh, investigador principal del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford especializado en derecho de la Primera Enmienda, a CNN.

El caso probablemente será una batalla cuesta arriba para los fiscales, ya que los cargos requieren pruebas de que Comey “conocía y de forma voluntaria” hizo una amenaza de “quitar la vida de” el presidente.

Pero Comey eliminó la publicación el mismo día, escribiendo en redes sociales que asumió que las conchas representaban “un mensaje político” pero “no se dio cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia”.

“Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación”, escribió.

El caso contra Comey es el segundo intento del Departamento de Justicia de Trump de condenar al exdirector, quien se convirtió en un crítico acérrimo del presidente después de ser despedido por Trump en 2017 por la investigación sobre la intromisión rusa.

En septiembre del año pasado, el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra Comey, acusándolo de mentir al Congreso sobre filtraciones a la prensa. El caso fue desestimado a finales del año pasado por un juez federal que encontró que el Fiscal Interino de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia fue nombrado de manera inapropiada, al haber eludido la aprobación del Senado.

El patrón de múltiples acusaciones contra Comey es uno de varios problemas que sus abogados defensores podrían plantear al juez en su caso en mociones de desestimación que, de tener éxito, impedirían que el caso llegara a un jurado. En el caso anterior, Comey argumentó que la acusación debería ser desestimada porque estaba siendo procesado selectiva y vindictivamente, pero esa moción no fue decidida finalmente.

Los abogados de Comey declinaron hacer comentarios para esta historia.

En la presente acusación, sus abogados defensores también podrían impugnar la acusación por motivos de la Primera Enmienda. Eugene Volokh dijo que si la publicación en redes sociales constituía una “grave amenaza” es una cuestión que los tribunales pueden revisar de manera independiente antes de que los jurados tengan la oportunidad de hacerlo.

Para probar el delito, los fiscales tendrían que demostrar que la declaración tenía un significado claro y que ese sería el significado claro que sentiría el destinatario, según Mary Anne Franks, profesora de Derecho de la Universidad George Washington.

La publicación en redes sociales de Comey es “una declaración muy ambigua en el mejor de los casos,” dijo.

Además, los fiscales enfrentarían un requisito de intencionalidad. Según el precedente reciente de la Corte Suprema, tendrían que demostrar que Comey era consciente de que su mensaje podría causar temor en el destinatario y que desatendió fríamente el riesgo de que fuera percibido de esa manera.

Una imagen de conchas marinas que deletrean 86 es poco probable que cumpla con ese estándar, considerando los diversos significados que tiene el término, según Michael Moore, quien se desempeñó como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Georgia bajo el mandato del presidente Barack Obama.

“Esto no significa que (Comey) esté diciendo, ‘Voy a matarlo’,” dijo Moore a CNN.

Más temprano este martes, un juez permitió que una demanda presentada por la hija de Comey, Maurene, una exfiscal federal de alto perfil en Nueva York que impugna su despido del Departamento de Justicia, siguiera adelante en un tribunal federal.

Maurene Comey alega que fue despedida como represalia por ser la hija del exdirector del FBI. Busca el pago de salarios atrasados y que se le paguen sus honorarios legales.

Trabajó en algunos de los procesos más destacados llevados por la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, incluida la acusación contra el magnate de la música Sean “Diddy” Combs, Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, y el senador demócrata de Nueva Jersey Robert Menendez.

El 16 de julio, dos semanas después de que un jurado condenara a Combs por dos cargos de transporte para participar en prostitución, Maurene Comey recibió un correo electrónico desde Washington informándole que había sido despedida “en virtud del Artículo II” de la Constitución de Estados Unidos.

La acusación contra Comey llega mientras Blanche ha acelerado el ritmo en la presentación de casos que el presidente ha impulsado públicamente.

En su primera semana en el cargo, Blanche supervisó la publicación del primer informe del Grupo de Trabajo sobre Instrumentalización, uno que alegaba que el Departamento de Justicia de Biden estaba sesgado en la forma en que perseguía a manifestantes antiaborto. El departamento despidió a cuatro fiscales que trabajaron en los casos.

Ha realizado cambios en los fiscales que supervisan la investigación sobre el exdirector de la CIA John Brennan, uno de los casos más importantes para el presidente.

Y este martes, el Departamento de Justicia ha estado tomando medidas que probablemente complacerán a Trump.

El Departamento de Justicia planea citar a los guardaespaldas de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de acuerdo con una persona familiarizada con la investigación. Willis procesó a Trump y a muchos otros por sus esfuerzos para cambiar los resultados de las elecciones de 2020.

El Departamento de Justicia también imputó a un ex alto funcionario del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas por ocultar registros durante la pandemia de covid-19. Los republicanos llevan mucho tiempo arremetiendo contra los funcionarios que lideraron la respuesta a la pandemia por fallos, reales y percibidos, y antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden indultó al Dr. Anthony Fauci, el mayor objetivo de todos.

La historia fue actualizada con información adicional.

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