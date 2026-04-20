EE.UU. impone restricciones de visa a 75 personas presuntamente vinculadas con el Cartel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos decidió imponer restricciones de visa a 75 personas presuntamente vinculadas con el Cartel de Sinaloa,…

El Gobierno de Estados Unidos decidió imponer restricciones de visa a 75 personas presuntamente vinculadas con el Cartel de Sinaloa, ya sea porque son familiares o porque tienen posibles vínculos personales o comerciales con sus integrantes, informó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado publicado este lunes.

Rubio dijo que esta medida va en línea con el objetivo del Gobierno del presidente Donald Trump de combatir a las organizaciones criminales.

El 20 de febrero de 2025, justo un mes después de que inició su segundo mandato presidencial, Trump designó al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista internacional. En esa fecha, Trump también designó a los carteles Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Unidos y La Nueva Familia Michoacana, de México, así como al Tren de Aragua, de Venezuela, y a la Mara Salvatrucha, de El Salvador.

Fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y por Ismael “el Mayo” Zambada, quien espera sentencia en ese país, el Cartel de Sinaloa es considerado una de las agrupaciones del narcotráfico más grandes del mundo.

“El Cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente designó como un arma de destrucción masiva, y otras drogas mortales que dañan a las comunidades estadounidenses”, dijo Rubio en su comunicado de este lunes.

“Imponer restricciones de visa a los narcotraficantes, sus familiares y sus asociados personales y comerciales cercanos no solo impedirá su entrada a nuestra nación, sino que también servirá como un elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”, agregó el secretario, sin identificar a las personas sancionadas.

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial, además de designar como terroristas a organizaciones criminales y restringir visas a personas presuntamente ligadas a ellas, Estados Unidos ha emitido sanciones económicas, a través del Departamento del Tesoro, para bloquear bienes y operaciones de empresas con presuntos vínculos con grupos delictivos.

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