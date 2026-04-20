Delegación estadounidense visita Cuba mientras Trump aumenta la presión sobre la isla

Una delegación estadounidense de alto nivel se reunió con funcionarios del Gobierno de Cuba mientras el Gobierno de Trump intensifica…

Una delegación estadounidense de alto nivel se reunió con funcionarios del Gobierno de Cuba mientras el Gobierno de Trump intensifica sus esfuerzos para presionar a La Habana a llegar a un acuerdo, al tiempo que continúa ejerciendo su asfixia económica sobre la isla.

Fue una de las visitas de más alto nivel de funcionarios estadounidenses en aproximadamente una década y se produce mientras el presidente Donald Trump continúa avivando el espectro de una posible acción militar. También ocurre mientras la crisis económica de Cuba sigue profundizándose en medio de fuertes restricciones, incluidas las de combustible, por parte del Gobierno de EE.UU. El presidente de Cuba, por su parte, ha hecho llamados cada vez más desafiantes en los últimos días para resistir la agresión militar de Estados Unidos.

La delegación de alto nivel del Departamento de Estado, que visitó la isla en las últimas semanas, subrayó que se estaba acabando el tiempo para que La Habana “realice reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de manera irreversible”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Fue la primera vez que una aeronave del Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Cuba —aparte de la base estadounidense en la bahía de Guantánamo— desde 2016, cuando el expresidente Barack Obama visitó en el marco de un esfuerzo por ampliar las relaciones con La Habana.

Según el funcionario del Departamento de Estado, la delegación estadounidense enfatizó “la necesidad de que Cuba realice importantes reformas económicas y de gobernanza para mejorar la competitividad, atraer inversión extranjera y permitir un crecimiento liderado por el sector privado”.

Hablaron de una propuesta para llevar el internet satelital Starlink de Elon Musk a Cuba, así como de propuestas para compensar a personas y corporaciones estadounidenses “por activos y propiedades confiscados”, algo que probablemente sería bien recibido por la diáspora cubana en Estados Unidos.

La delegación presentó exigencias de que el Gobierno de Cuba libere a los presos políticos e incremente las “libertades políticas” para la población, dijo el funcionario del Departamento de Estado. También expresaron preocupaciones “sobre servicios de inteligencia extranjeros, grupos militares y terroristas que operan con permiso del Gobierno cubano a menos de 100 millas (160 kilómetros) del territorio continental estadounidense”, señaló el funcionario.

El funcionario declinó proporcionar detalles sobre los miembros de la delegación. Indicó que un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió por separado con el nieto de Raúl Castro durante la visita.

El lunes, un alto funcionario cubano confirmó que una reunión entre delegaciones cubanas y estadounidenses “se celebró recientemente” en la isla.

En declaraciones a los medios estatales, Alejandro García del Toro describió la reunión como “respetuosa y profesional”, y dijo que “eliminar el bloqueo energético contra el país era una prioridad principal para nuestra delegación”.

A finales de marzo, el Gobierno de Trump permitió que un petrolero con bandera rusa ingresara en aguas cubanas, rompiendo el bloqueo de combustible, diciendo: “Tienen que sobrevivir”. Posteriormente, la Casa Blanca dijo que esto “no es un cambio de política”. Aun así, el bloqueo general ha limitado significativamente a la isla.

Mientras tanto, Trump ha sugerido repetidamente que Estados Unidos podría emprender una acción militar contra La Habana, tras lo que ha descrito como un importante éxito militar contra Nicolás Maduro en Venezuela.

“En enero, nuestros guerreros volaron directamente al corazón de la capital venezolana, capturaron al dictador forajido Nicolás Maduro y lo llevaron para que enfrentara la justicia estadounidense”, dijo Trump en un evento el viernes. “Y muy pronto, esta gran fortaleza traerá un día esperado durante 70 años. Se llama un nuevo amanecer para Cuba”.

El asediado presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, al conmemorar el 65.º aniversario de la victoria de soldados cubanos en Bahía de Cochinos sobre fuerzas de exiliados entrenadas por la CIA, prometió “abrir fuego” ante cualquier nuevo intento de Estados Unidos de invadir la isla.

El domingo, Díaz-Canel fue mostrado en la televisión cubana junto con otros funcionarios firmando una declaración para nunca “negociar los principios de la revolución cubana”.

The-CNN-Wire

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