Seis muertos en un tiroteo y toma de rehenes en un supermercado de Kyiv

Al menos seis personas murieron y otras 15 han resultado heridas en un inusual tiroteo masivo en el que un…

Al menos seis personas murieron y otras 15 han resultado heridas en un inusual tiroteo masivo en el que un hombre abrió fuego contra civiles en una calle de Kyiv el sábado y luego tomó rehenes en un supermercado, informaron las autoridades ucranianas.

El atacante, identificado por el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, como un hombre de 58 años nacido en Moscú, también falleció. Las autoridades investigan el motivo del ataque.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del crimen, así como los motivos detrás del mismo, que es investigado como un “acto terrorista”, dijo Kravchenko.

Kravchenko declaró que el hombre abrió fuego en una calle del distrito Holosiivskyi de Kyiv, donde mató a cuatro personas. Luego se atrincheró dentro de un supermercado, donde mató a otra persona y tomó rehenes.

Kravchenko añadió que, según los informes preliminares, el atacante utilizó un arma automática.

Otra persona que recibió disparos del atacante falleció en el hospital, de acuerdo con el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, quien precisó que otras nueve personas estaban recibiendo tratamiento en hospitales y seis fueron atendidas por personal médico en el lugar de los hechos.

Hablando después del incidente, una negociadora policial de rehenes, Valeriia, dijo a Reuters: “Llegamos tras una llamada y supimos que un hombre armado estaba dentro del supermercado Velmart. Se inició una operación especial, durante la cual hablé con él durante 40 minutos. No estableció contacto durante 40 minutos”, dijo.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo que después de que pasaran 40 minutos y el atacante no respondiera, fuerzas especiales de la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Nacional irrumpieron en la tienda. El hombre armado disparó contra los agentes de policía durante su intento de arresto y resultó muerto, añadió.

“Actuaba de manera caótica. Se acercaba a cada persona… simplemente disparaba a la gente a quemarropa”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que cuatro personas que se encontraban retenidas como rehenes por el atacante dentro del supermercado habían sido rescatadas.

Zelensky dijo que los investigadores actualmente están tratando de determinar todo lo que se pueda saber sobre él y por qué cometió estos actos. “Cada detalle debe ser examinado; los investigadores están trabajando con varias teorías”, dijo.

Zelensky dijo que el hombre armado vivió en la región de Donetsk de Ucrania “durante mucho tiempo” y tenía antecedentes penales.

Kravchenko aseguró que el apartamento en el que el atacante estaba registrado como residente fue incendiado aproximadamente al mismo tiempo que el ataque.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Ucrania, a pesar de la enorme cantidad de armas que poseen sus ciudadanos. No se ha registrado ningún incidente de este tipo desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022, y solo un puñado en toda la historia de la Ucrania independiente.

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