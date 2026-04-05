A medida que la guerra con Irán se prolonga, la solidaridad israelí se ve sometida a presión

Mientras los israelíes se preparaban para conmemorar la Pascua judía, el primer ministro Benjamin Netanyahu pronunció a principios de esta…

Mientras los israelíes se preparaban para conmemorar la Pascua judía, el primer ministro Benjamin Netanyahu pronunció a principios de esta semana un desafiante discurso en tiempos de guerra, repleto de referencias bíblicas a antiguos triunfos judíos sobre sus enemigos.

Comparó los ataques de Israel contra sus enemigos con las Diez Plagas que se cree que Dios infligió a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud.

Israel ha “cambiado Medio Oriente”, se jactó.

Solo unas horas después, Irán lanzó una de sus andanadas más intensas del conflicto, quebrando el ánimo festivo y dejando al descubierto la brecha entre la retórica victoriosa de Netanyahu y la realidad sobre el terreno, a más de un mes de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.

El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió rápidamente con un video propio, burlándose del discurso de Netanyahu por “arrogante”. Antes de que comenzara la guerra, Irán disparaba misiles balísticos contra Israel bajo el liderazgo de un líder supremo llamado Jamenei, señaló Lapid. Un mes después, no mucho ha cambiado.

“Netanyahu es incapaz de tomar una decisión estratégica. Simplemente no puede”, dijo.

El intercambio deja al descubierto las grietas cada vez más profundas en el establishment político y en la opinión pública de Israel cinco semanas después, a medida que el optimismo y la unidad que el Gobierno cosechó en los primeros días de la guerra empiezan a desvanecerse. La mayoría de los israelíes aún respalda la campaña, según múltiples encuestadores. Pero la confianza pública en la capacidad de Israel para cumplir sus objetivos declarados en la guerra se está desplomando.

Según una encuesta del Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional (INSS, por sus siglas en inglés), la proporción de israelíes que cree que el régimen iraní colapsará o se verá significativamente debilitado por la campaña estadounidense-israelí ha caído de casi el 70 % al inicio de la guerra al 43,5 % hoy. La confianza en la capacidad de Israel para dañar seriamente el programa nuclear de Irán ha bajado del 62 % al 48 %; las expectativas de inutilizar su arsenal de misiles balísticos han descendido del 73 % al 57 %. Los israelíes están casi divididos por igual sobre si Hezbolá, el aliado de Irán en Líbano, puede ser desarmado.

“Bibi (Netanyahu) llevó a Israel a una guerra súper justificada, pero con su gran habilidad la convirtió en una cuya esencia muchos no entienden, ni su propósito, ni exactamente cómo planea terminarla”, escribió Avi Issacharoff, veterano periodista israelí y creador de la serie de Netflix “Fauda”, en el periódico Yediot Aharonot.

“El Bibi clásico: proclamar la victoria, en lugar de centrarse en los objetivos”.

La erosión de la confianza en la guerra se ha visto agravada por una serie de medidas internas que están alimentando la discordia y poniendo a prueba los límites de la solidaridad en tiempos de guerra.

El fin de semana pasado, la coalición de Netanyahu aprobó el controvertido presupuesto de 2026, que en la práctica mantiene al Gobierno en el poder hasta octubre, cuando están previstas las elecciones. El presupuesto asigna fondos significativos a los aliados políticos ultraortodoxos de Netanyahu, que son un componente clave de su coalición, mientras recorta el gasto en educación y salud y aumenta los impuestos.

El ex primer ministro Naftali Bennett lo denunció como “el presupuesto más temerario y antisionista en la historia del Estado de Israel”.

Mientras tanto, el Gobierno de Netanyahu está impulsando un divisivo proyecto de ley de reclutamiento que afianzaría la exención existente para los hombres ultraortodoxos del servicio militar obligatorio, cuando el Ejército israelí reconoce públicamente un déficit de 15.000 soldados en tiempos de guerra. Los reservistas han soportado en gran medida la carga de la guerra de Israel en múltiples frentes —en Gaza, Líbano, Siria y ahora Irán—, y muchos han cumplido múltiples convocatorias que suman cientos de días en los últimos dos años y medio.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, advirtió al gabinete la semana pasada de que el Ejército corre el riesgo de colapsar sin una legislación que obligue al servicio ultraortodoxo y que amplíe las obligaciones del servicio obligatorio y de reserva, dijo a CNN un funcionario militar israelí.

“Una mano destituye y recompensa a los evasores (del reclutamiento), y la otra mano extiende el servicio de quienes sirven”, escribió en X el exjefe del Estado Mayor de las FDI Gadi Eisenkot, opositor de Netanyahu.

Otra ley, un proyecto de pena de muerte para palestinos condenados por atentados terroristas, fue aprobada a instancias del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. Netanyahu respaldó el proyecto pese a las advertencias de una reacción internacional que aceleraría el aislamiento diplomático de Israel en Europa y más allá.

“Por la locura de Netanyahu, Ben Gvir y los extremistas, estamos corriendo hacia sanciones internacionales que dañarán la economía, la ciencia y a todo el país”, dijo Yair Golan, líder del partido de izquierda Demócrata.

Y el drama legal personal de Netanyahu también continuó. Sus aliados —en Israel y en el extranjero— mantuvieron su campaña por un indulto en los titulares, incluso mientras el ciclo informativo y la atención nacional han estado absorbidos por la guerra.

Buscando cancelar su juicio, que lleva un año, por fraude, soborno y abuso de confianza, Netanyahu solicitó formalmente un indulto al presidente Isaac Herzog en noviembre.

Uno de los principales impulsores de la campaña ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha estado presionando activamente a Herzog para que cancele el juicio. En su intervención más reciente, Trump dijo a Axios el 5 de marzo, a menos de una semana del inicio de la guerra, que Herzog debe indultar a Netanyahu “hoy”, calificándolo de “una vergüenza” y “canalla” por las demoras. “No quiero que Bibi tenga nada en la cabeza aparte de luchar”, se le citó diciendo.

Fue un ejemplo llamativo de un presidente estadounidense reprendiendo a un presidente israelí durante una guerra que ambos países están librando juntos, mientras respaldaba con fuerza a su primer ministro.

El juicio de Netanyahu ya es uno de los más polémicos en la historia de Israel, y un indulto antes de que concluyan los procedimientos judiciales sería extremadamente raro.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia israelí aconsejó a Herzog que no lo haga, citando la falta de una condena, así como la ausencia de arrepentimiento o de admisión de culpabilidad. En estas circunstancias, observadores legales dicen que cualquier indulto probablemente enfrentará una impugnación significativa ante la Corte Suprema.

Netanyahu ha negado repetidamente haber orquestado las intervenciones de Trump, aunque dos fuentes israelíes con conocimiento directo dijeron a CNN que estuvieron coordinadas con su círculo íntimo. Preguntado sobre los comentarios de Trump en una conferencia de prensa a mediados de marzo, se negó a desautorizarlos. “Trump habló desde lo más profundo de su corazón”, dijo a los periodistas. “Los presidentes de Estados Unidos tienen derecho a decir lo que piensan”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.