Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Bishop Ireton 79, Bishop McNamara, Md. 63
Blue Ridge School 71, Oak Hill Academy 54
Evergreen 54, Stuart Hall 52
Peninsula Catholic 82, Walsingham Academy 78
St. John Paul the Great 64, Benedictine 38
Strasburg 42, Page County 33
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Alleghany vs. Loudoun Valley, ccd.
Franklin vs. Camden County, N.C., ccd.
