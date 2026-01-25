Live Radio
Saturday’s Scores

The Associated Press

January 25, 2026, 12:06 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Bishop Ireton 79, Bishop McNamara, Md. 63

Blue Ridge School 71, Oak Hill Academy 54

Evergreen 54, Stuart Hall 52

Peninsula Catholic 82, Walsingham Academy 78

St. John Paul the Great 64, Benedictine 38

Strasburg 42, Page County 33

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Alleghany vs. Loudoun Valley, ccd.

Franklin vs. Camden County, N.C., ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

