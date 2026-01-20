Live Radio
Monday’s Scores

The Associated Press

January 20, 2026, 12:51 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Blue Ridge School 56, Prince George’s Christian Academy, Md. 47

Brunswick 78, Churchland 63

Catholic 66, King’s Fork High School 63

Cave Spring 62, Northside 54

Christchurch 51, Nansemond-Suffolk 42

Denbigh 76, Norview 74

E.C. Glass 82, Winston-Salem Christian, N.C. 57

Eastern Montgomery 51, Craig County 34

Eastside 76, Honaker 61

Edenton Holmes, N.C. 60, Franklin 44

Granby 88, Currituck County, N.C. 67

Greater Vision, N.C. 76, Life Christian 63

Green Run 79, Portsmouth Christian 50

Hidden Valley 69, William Byrd 49

Highland Springs 55, Douglas Freeman 45

I. C. Norcom High School 59, Washington County, N.C. 47

Manor High School 56, Elizabeth City Northeastern, N.C. 55

Middlesboro, Ky. 78, Thomas Walker 47

Miller School 75, Greenfield School, N.C. 68

Narrows 80, Giles 55

Nelson County 64, Buffalo Gap 45

Pasquotank County, N.C. 68, Deep Creek 36

Paul VI 75, Phoenix St. Marys, Ariz. 69

Perquimans, N.C. 62, Nandua 43

Rappahannock County 48, William Monroe 45

Ridgeview 67, Grundy 59

Rye Cove 67, Council 41

Salem 66, Alleghany 51

TJHS 79, Veritas Collegiate Academy 72

Veritas Collegiate Academy 80, Menchville 74

Woodside 65, Oscar Smith 42

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

