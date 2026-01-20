Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Blue Ridge School 56, Prince George’s Christian Academy, Md. 47
Brunswick 78, Churchland 63
Catholic 66, King’s Fork High School 63
Cave Spring 62, Northside 54
Christchurch 51, Nansemond-Suffolk 42
Denbigh 76, Norview 74
E.C. Glass 82, Winston-Salem Christian, N.C. 57
Eastern Montgomery 51, Craig County 34
Eastside 76, Honaker 61
Edenton Holmes, N.C. 60, Franklin 44
Granby 88, Currituck County, N.C. 67
Greater Vision, N.C. 76, Life Christian 63
Green Run 79, Portsmouth Christian 50
Hidden Valley 69, William Byrd 49
Highland Springs 55, Douglas Freeman 45
I. C. Norcom High School 59, Washington County, N.C. 47
Manor High School 56, Elizabeth City Northeastern, N.C. 55
Middlesboro, Ky. 78, Thomas Walker 47
Miller School 75, Greenfield School, N.C. 68
Narrows 80, Giles 55
Nelson County 64, Buffalo Gap 45
Pasquotank County, N.C. 68, Deep Creek 36
Paul VI 75, Phoenix St. Marys, Ariz. 69
Perquimans, N.C. 62, Nandua 43
Rappahannock County 48, William Monroe 45
Ridgeview 67, Grundy 59
Rye Cove 67, Council 41
Salem 66, Alleghany 51
TJHS 79, Veritas Collegiate Academy 72
Veritas Collegiate Academy 80, Menchville 74
Woodside 65, Oscar Smith 42
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
