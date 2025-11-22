BOYS PREP BASKETBALL=
Beaver 62, Water Canyon 46
Bingham 63, American Fork 59
Box Elder 56, Bear River 49
Brighton 72, Hunter 29
Duchesne 65, Grand County 54
Emery 66, Roy 64
Green Canyon 60, Summit Academy 52
Highland 91, Murray 57
Layton 57, Viewmont 51
Manila 42, Tintic 0
Maple Mountain 54, Kearns 41
Mountain Crest 57, Logan 52
Mountain Ridge 73, Mountain View 66
North Sevier 62, South Sevier 59
Olympus 86, Hillcrest 32
Panguitch 72, El Capitan, Ariz. 54
Pinnacle 51, Merit Academy 47
Piute 48, Tabiona 36
Pleasant Grove 60, Syracuse 52
Snow Canyon 65, Manti 48
Timpview 69, Timpanogos 39
UMA-Camp Williams 51, Altamont 50
Uintah 59, Deseret Peak 25
West Field 61, Morgan 50
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
El Capitan, Ariz. vs. Milford, ccd.
