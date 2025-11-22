Live Radio
Friday’s Scores

The Associated Press

November 22, 2025, 12:05 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Beaver 62, Water Canyon 46

Bingham 63, American Fork 59

Box Elder 56, Bear River 49

Brighton 72, Hunter 29

Duchesne 65, Grand County 54

Emery 66, Roy 64

Green Canyon 60, Summit Academy 52

Highland 91, Murray 57

Layton 57, Viewmont 51

Manila 42, Tintic 0

Maple Mountain 54, Kearns 41

Mountain Crest 57, Logan 52

Mountain Ridge 73, Mountain View 66

North Sevier 62, South Sevier 59

Olympus 86, Hillcrest 32

Panguitch 72, El Capitan, Ariz. 54

Pinnacle 51, Merit Academy 47

Piute 48, Tabiona 36

Pleasant Grove 60, Syracuse 52

Snow Canyon 65, Manti 48

Timpview 69, Timpanogos 39

UMA-Camp Williams 51, Altamont 50

Uintah 59, Deseret Peak 25

West Field 61, Morgan 50

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

El Capitan, Ariz. vs. Milford, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

