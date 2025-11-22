Live Radio
Home » Latest News » Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

November 22, 2025, 12:05 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Brighton 59, Park City 17

Canyon View 45, Carbon 29

Cedar City 52, Manti 44

Clearfield 55, East 11

Copper Hills 51, Springville 47

Delta 54, Ogden 46

Emery 53, Duchesne 27

Green Canyon 60, Bonneville 48

Highland 58, Kearns 19

Hunter 62, Cottonwood 52

Judge Memorial 39, Tooele 38

Layton Christian Academy 67, Crimson Cliffs 49

Lehi 52, Riverton 37

Morgan 70, Wasatch 52

Mountain Ridge 61, Snow Canyon 45

Panguitch 52, El Capitan, Ariz. 30

Payson 45, Olympus 43

Pinnacle 51, Merit Academy 47

Syracuse 57, Roy 16

Tabiona 47, Piute 27

Weber 60, Box Elder 43

Woods Cross 40, Layton 35

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up