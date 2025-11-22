GIRLS PREP BASKETBALL=
Brighton 59, Park City 17
Canyon View 45, Carbon 29
Cedar City 52, Manti 44
Clearfield 55, East 11
Copper Hills 51, Springville 47
Delta 54, Ogden 46
Emery 53, Duchesne 27
Green Canyon 60, Bonneville 48
Highland 58, Kearns 19
Hunter 62, Cottonwood 52
Judge Memorial 39, Tooele 38
Layton Christian Academy 67, Crimson Cliffs 49
Lehi 52, Riverton 37
Morgan 70, Wasatch 52
Mountain Ridge 61, Snow Canyon 45
Panguitch 52, El Capitan, Ariz. 30
Payson 45, Olympus 43
Pinnacle 51, Merit Academy 47
Syracuse 57, Roy 16
Tabiona 47, Piute 27
Weber 60, Box Elder 43
Woods Cross 40, Layton 35
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.