1Wang&Leeh 5.14 +3.64 Up242.7 2H&EEquip 88.12 +44.19 Up100.6 3BTCDigitl 8.26 +4.14 Up100.5 4ThredUpA 2.26 +.98 Up 76.6 5Salariusrs 2.69 +1.13 Up 71.9 6FireflyNeurs 3.85 +1.58 Up 69.6 7PhioPhrrs 2.77 +1.08 Up 63.9 8DouYuIntlrs 15.92 +5.35 Up 50.6 9Staffng360rs 3.37 +1.08 Up 47.2 10CompssTh 2.60 +.83 Up 46.9 11DigihostTc 2.22 +.69 Up 45.1 12Katapult 9.24 +2.83 Up 44.1 13Neuronetcs 2.46 +.75 Up 43.9 14DefDailyef 61.91 +18.83 Up 43.7 15SingFutTecrs 3.08 +.90 Up 41.3 16VerifyMe 3.60 +1.05 Up 41.2 17BTCSInc 3.57 +1.03 Up 40.6 18SuperComrs 13.42 +3.68 Up 37.8 19CmpgnLtd 2.25 +.61 Up 37.2 20VersusSys 2.76 +.74 Up 36.3 21ioneer 5.23 +1.34 Up 34.4 22zSpacen 13.61 +3.47 Up 34.2 23GSITech 3.95 +.99 Up 33.4 24LeishenEnn 7.39 +1.84 Up 33.2 25IntraCellular 126.20 +31.33 Up 33.0 DOWNS Name LastChgPct. 1MeiwuTch .37 —2.91 Off 88.8 2PTLLTDn 2.98 —9.34 Off 75.8 3SRIVARUrs .86 —2.25 Off 72.4 4EshallgoAn 1.09 —2.18 Off 66.7 5OrangeKlAn 1.12 —2.22 Off 66.5 6AtaraBiothrs 6.57 —8.98 Off 57.7 7MustngBiors 5.55 —7.30 Off 56.8 8DognssIntA 18.10 —23.38 Off 56.4 9SMXSecArs 5.36 —6.07 Off 53.1 10JupiterNeun 4.40 —4.15 Off 48.5 11SprngviewAn 3.12 —2.72 Off 46.6 12Bremiller 1.80 —1.20 Off 40.0 13StardustPwr 2.04 —1.19 Off 36.8 14Comtech 2.63 —1.50 Off 36.3 15AlliancEntA 4.85 —2.71 Off 35.8 16FTAIAviat 112.38 —61.64 Off 35.4 17BowenAcq 7.35 —3.56 Off 32.6 18ThrHarmBio 5.79 —2.56 Off 30.7 19RkyMtnChoc 1.97 — .87 Off 30.5 20ArtivaBion 6.53 —2.82 Off 30.2 21SyntecOptA 1.92 — .72 Off 27.3 22WiseKey 7.36 —2.72 Off 27.0 23LakesideHldn 2.02 — .75 Off 26.9 24NautRobotrs 2.26 — .82 Off 26.6 25Mannatech 11.00 —3.98 Off 26.6 —————————

