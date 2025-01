CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 537½ 541 533¼ 539¾ +2¼ May 549¾ 552½ 545¾ 551½ +2 Jul 559¾ 562½ 555¾ 561¼ +1¾ Sep 573¼ 576 569½ 574¼ +1 Dec 593¼ 595¾ 589¼ 594 +1¼ Mar 611¾ 612 607 610¾ +½ May 617¾ 617¾ 617¾ 617¾ —2 Est. sales 38,905. Thu.’s sales 75,977 Thu.’s open int 472,975, up 289 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 474 482¾ 474 482¼ +7¾ May 482½ 491¼ 482½ 490¾ +7¾ Jul 485½ 493¼ 485½ 492½ +6½ Sep 454¼ 458½ 453¾ 458 +3 Dec 451½ 455¾ 451½ 455¼ +2½ Mar 463 466¼ 462¾ 466¼ +2½ May 470 472¼ 469¾ 472¼ +2¼ Jul 472½ 474¼ 472¼ 474¼ +1½ Sep 456 456¾ 454 456½ +1½ Dec 454¼ 456½ 453¾ 456 +1¼ Jul 474¾ 474¾ 474¾ 474¾ +1¾ Est. sales 286,722. Thu.’s sales 403,187 Thu.’s open int 1,860,313, up 9,387 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 348¾ 360 345½ 359¾ +10 May 355½ 365½ 355½ 365½ +8½ Est. sales 207. Thu.’s sales 347 Thu.’s open int 3,945 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1019 1032¼ 1019 1031¼ +12¼ May 1031¼ 1042¾ 1030¼ 1041¾ +10¼ Jul 1043 1053 1041¾ 1052 +9¼ Aug 1039 1046½ 1036¾ 1045½ +7¼ Sep 1020½ 1026 1018 1025 +5 Nov 1019¾ 1025½ 1018¼ 1024¼ +3½ Jan 1028½ 1034 1027¼ 1032½ +3¼ Mar 1027¼ 1033¾ 1026¼ 1030½ +2 May 1031¾ 1038¼ 1031¼ 1034 +1 Jul 1043¾ 1043¾ 1038½ 1042¾ +2½ Nov 1017¼ 1019 1012½ 1018 +1¼ Est. sales 201,931. Thu.’s sales 256,359 Thu.’s open int 833,606 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.24 45.69 44.95 45.21 +.18 May 45.54 46.13 45.40 45.66 +.19 Jul 45.78 46.33 45.62 45.86 +.18 Aug 45.47 46.04 45.36 45.62 +.19 Sep 45.21 45.72 45.08 45.25 +.13 Oct 44.84 45.38 44.72 44.91 +.13 Dec 44.82 45.38 44.72 44.91 +.14 Jan 45.03 45.42 44.80 44.94 +.12 Mar 45.06 45.35 44.89 44.89 Oct 44.61 44.61 44.61 44.61 —.09 Est. sales 55,536. Thu.’s sales 174,450 Thu.’s open int 562,520, up 1,647 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 295.50 298.00 294.10 297.60 +3.20 May 303.00 305.50 301.70 305.00 +2.80 Jul 309.50 311.90 308.30 311.70 +2.70 Aug 310.70 313.10 309.80 312.80 +2.30 Sep 311.10 313.30 310.10 313.00 +2.10 Oct 311.30 313.00 309.80 312.70 +1.90 Dec 314.30 315.70 312.70 315.40 +1.60 Jan 316.10 316.30 314.10 315.60 +.60 Mar 315.30 316.50 314.20 314.80 —.50 Est. sales 67,692. Thu.’s sales 178,301 Thu.’s open int 564,196, up 3,715

