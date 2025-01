El IRS empezará a aceptar las declaraciones de impuestos federales de 2024 el 27 de enero

La fecha oficial de inicio de la temporada de declaración de impuestos de este año será el 27 de enero,…

La fecha oficial de inicio de la temporada de declaración de impuestos de este año será el 27 de enero, dijo el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) el viernes.

Ese es el primer día en que la agencia comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos de 2024.

“Este ha sido un período histórico de mejoras para el IRS, y la gente verá herramientas y características adicionales para ayudarles con la presentación de sus impuestos esta temporada de declaraciones”, dijo el comisionado del IRS Danny Werfel en un comunicado.

Tales mejoras incluyen el uso ampliado de chatbots en línea y voicebots para resolver las preguntas de los usuarios cuando llaman al IRS.

La fecha límite oficial para presentar su declaración de 2024 será el 15 de abril, señaló la agencia.

Pero no todas las personas obligadas a presentarla tendrán que cumplir ese plazo. De hecho, millones de estadounidenses no tendrán que hacerlo este año.

Esto se debe a que su plazo de presentación puede ser diferente si el contribuyente vive o tiene un negocio en una zona declarada zona de desastre por el gobierno federal. En ese caso, obtendrá una prórroga automática para presentar la declaración y pagar los impuestos federales sobre la renta que pueda adeudar. (El IRS recopila una lista de esas zonas y los plazos de presentación de impuestos correspondientes aquí).

Por ejemplo, el IRS dijo el viernes que debido a los incendios y vientos en línea recta en el sur de California esta semana, “las personas y los hogares que residen o tienen un negocio en el condado de Los Ángeles” recibirán un alivio fiscal en una variedad de plazos de presentación y pago que de otro modo se produciría entre el 7 de enero y el 15 de octubre. Ahora tienen hasta el 15 de octubre para presentar y pagar lo que deben durante ese período, incluidos sus impuestos de 2024.

Del mismo modo, debido a la devastación causada por los huracanes Helene y Milton, todos los contribuyentes en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como partes de Tennessee y Virginia, tienen hasta el 1 de mayo para presentar sus declaraciones de 2024 y pagar los impuestos adeudados, según el IRS.

Si usted no está en un grupo que obtiene una prórroga automática, pero no puede presentar a mediados de abril, puede solicitar una prórroga automática de seis meses para la presentación antes del 15 de abril. Si no lo hace y resulta que todavía debe dinero, se le impondrá una multa por presentación tardía si su declaración se retrasa. Y si debe dinero, sepa que una prórroga para presentar la declaración no es una prórroga para pagar. El pago vence el 15 de abril. Si no paga antes de esa fecha, también estará sujeto a multas por pago tardío.

La agencia dijo el viernes que su programa piloto Direct File ahora estará abierto en 25 estados, frente a 12 cuando se puso en marcha el año pasado. El programa permite a los declarantes presentar sus impuestos directamente al IRS de forma gratuita a partir del 27 de enero.

Los estados en los que Direct File ya está disponible son: Alaska, Arizona, California, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin y Wyoming.

El IRS dijo que el programa de este año cubrirá más situaciones fiscales que antes, incluyendo para los declarantes que reclaman el Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes, por ejemplo.

El IRS también anunció que a partir del 10 de enero cualquier persona que califique para presentar su declaración de forma gratuita a través de cualquiera de los socios del IRS Free File del sector privado puede hacerlo.

“Este año, ocho socios del sector privado ofrecerán productos de software de impuestos guiados en línea para contribuyentes con un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de US$ 84.000 o menos en 2024. Además, un socio ofrecerá un producto en español”, dijo la agencia en un comunicado.

También señaló que cada uno de los socios del sector privado tiene sus propios criterios de elegibilidad basados en factores como la edad, los ingresos y la residencia estatal, pero agregó que todos ofrecen “[al] personal militar en servicio activo con un AGI de US$ 84.000 o menos en 2024, preparación y presentación de impuestos gratis usando IRS Free File”.

Si esperas recibir un reembolso y no presentas la declaración a tiempo, no tendrás que pagar ninguna multa. Pero no recibirás el reembolso hasta que no presentes la declaración.

La mayoría de los declarantes de impuestos de EE.UU. suelen recibir un reembolso, que el IRS suele emitir en un plazo de 21 días a partir de la aceptación de su declaración. Pero la agencia señala en su sitio web que si solicitas un crédito fiscal por ingresos del trabajo, el IRS no puede por ley emitir el reembolso relacionado con el EITC antes de mediados de febrero.

El año pasado, de los casi 161,5 millones de declaraciones presentadas, el IRS emitió más de 103 millones de reembolsos. El reembolso medio fue de más de US$ 3.100, dijo Werfel en una conferencia de prensa.

Para saber cuánto tardarás en recibir tu reembolso una vez que presentes tu declaración, puedes utilizar la herramienta “Where’s My Refund” (Dónde está mi reembolso) de la agencia. Pero, en términos generales, “la presentación electrónica y la selección de depósito directo es la mejor manera de obtener su reembolso rápidamente”, dijo Werfel en la conferencia de prensa.

Algunos contribuyentes también pueden recibir un cheque separado del IRS en las próximas semanas. Justo antes de Navidad, la agencia anunció que enviaría pagos a un millón de declarantes que se determinó que tenían derecho al crédito de reembolso de recuperación de 2021, pero que no lo reclamaron en sus declaraciones de ese año.

