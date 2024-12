1NvniGroup 8.58 +8.08 Up1609.2 2MySizers 4.25 +3.07 Up260.2 3SyntecOptA 3.50 +2.51 Up255.0 4GlimpseGr 3.49 +2.26 Up183.7 5SidusSpcA 3.96 +2.53 Up176.9…

1NvniGroup 8.58 +8.08 Up1609.2 2MySizers 4.25 +3.07 Up260.2 3SyntecOptA 3.50 +2.51 Up255.0 4GlimpseGr 3.49 +2.26 Up183.7 5SidusSpcA 3.96 +2.53 Up176.9 6QuantCmp 17.62 +10.92 Up162.8 7QuantumCprs 46.00 +28.03 Up156.0 8LixiangEdurs 4.92 +2.52 Up105.0 9PortageBiors 5.96 +2.96 Up 98.7 10TPICos 2.40 +1.17 Up 95.1 11SoundHnd 15.75 +7.50 Up 90.9 12Homes2Lifen 12.55 +5.57 Up 79.8 13Intchains 8.77 +3.70 Up 73.0 14PsyenceBio 3.18 +1.33 Up 71.9 15MarisTech 5.03 +2.09 Up 70.9 16PainRefrmrs 5.30 +2.19 Up 70.4 17LinkersAn 8.04 +3.03 Up 60.5 18uCldlnkGph 2.13 +.79 Up 59.0 19Brainstormrs 2.28 +.83 Up 57.2 20SEALSQ 2.75 +1.00 Up 57.1 21GorillaTcrs 13.37 +4.50 Up 50.6 22Personalis 5.75 +1.93 Up 50.5 23SkyWater 13.75 +4.59 Up 50.1 24RezolveAIn 2.96 +.97 Up 48.7 25eHealthInc 8.32 +2.58 Up 44.9 DOWNS Name LastChgPct. 1XCHGLtdn 2.09 —17.90 Off 89.5 2CyngnIncrs .47 —2.81 Off 85.7 3FitellCorp 5.80 —22.83 Off 79.7 4SOBRSafers .96 —2.61 Off 73.1 5Zoomcarrs 1.56 —3.62 Off 69.9 6Vaccinexrs 1.41 —2.28 Off 61.8 7MGLGlblrs .95 —1.15 Off 54.8 8FngrMotn 1.07 —1.12 Off 51.1 9GalectinThera 1.04 —1.07 Off 50.7 10TransCoders 3.76 —3.66 Off 49.3 11RevivaPhar 1.34 —1.27 Off 48.7 12AffimedNVrs 1.19 — .96 Off 44.7 13TenayaTh 1.67 —1.08 Off 39.3 14ModivCsre 11.13 —6.69 Off 37.5 15PhioPhrrs 1.76 —1.05 Off 37.4 16OrangeKlAn 1.95 —1.15 Off 37.1 17CibusA 2.65 —1.44 Off 35.2 18LarimarTh 4.01 —2.16 Off 35.0 19ZJKIndustn 7.46 —3.98 Off 34.8 20Nexalin 2.63 —1.33 Off 33.6 21DigitlBrndrs 2.47 —1.22 Off 33.1 22CorvusPhr 4.99 —2.39 Off 32.4 23Baijiayunrs 3.25 —1.55 Off 32.3 24CAMP4n 5.20 —2.43 Off 31.8 25MarsAcq 4.67 —2.16 Off 31.6 —————————

