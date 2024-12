Se fue a Las Vegas por Navidad para no pensar en el amor. Todo cambió cuando una mujer se sentó a su lado en el póquer

Cuando el inglés Francis Chadwick decidió pasar la celebración de Navidad en Las Vegas, su objetivo era simplemente alejarse de…

Cuando el inglés Francis Chadwick decidió pasar la celebración de Navidad en Las Vegas, su objetivo era simplemente alejarse de todo.

Era el año 2014. Francis tenía 34 años y estaba en medio de un divorcio.

“Solo quería escapar”, cuenta hoy Francis a CNN Travel. “Como la Navidad es, obviamente, una época del año muy familiar, no quería estar cerca de nada navideño. Me dije: ‘¿Cuál es el lugar menos navideño al que puedo ir? Las Vegas parecía el lugar indicado”.

Así que mientras su familia y amigos pasaban las tardes disfrutando de bebidas festivas, decorando árboles de Navidad y viendo “Love Actually”, Francis hizo la maleta, dejando atrás su suéter navideño, y emprendió viaje a Estados Unidos.

“Estuve en Washington un par de días. Fui a Dallas unos días, allí vi un partido de los Dallas Cowboys, y luego a Las Vegas en Navidad”, recuerda Francis. “Y mi mentalidad en aquel momento… no me interesaban las mujeres, las relaciones, nada de nada, ni siquiera había contemplado una relación desde que me separé de mi primera esposa”.

En la Nochebuena de 2014, Francis estaba jugando al póquer de tres cartas en el MGM Grand Hotel and Casino de Las Vegas, un inmenso casino situado en el Strip de Las Vegas.

Estaba bastante absorto en el juego cuando una mujer se sentó junto a él y levantó la vista.

La mujer sonrió ampliamente y se presentó como Tehzin, de Toronto. Luego, Tehzin presentó a Francis a lo que parecía ser toda su familia. A continuación, la hermana y el cuñado de Tehzin se sentaron a su lado en la mesa de póquer.

“Entonces, ¿cómo jugamos?”, preguntó Tehzin a Francis, sonriendo de nuevo.

Francis no sabía qué pensar. Solo sabía que se sentía atraído por ella. Lentamente, asombrándose a sí mismo, le devolvió la sonrisa. Era la primera vez que sonreía de verdad en meses.

Francis no sabía en aquel momento la importancia que tendría aquel instante.

“Yo viajaba a Las Vegas desde el Reino Unido, Tehzin viajaba desde Canadá… ¿Qué posibilidades había de que nos cruzáramos, por no hablar de todo lo que ocurrió después? Es una locura”, dice Francis hoy.

Cuando Tehzin, de Toronto, se encontró con Francis aquel diciembre de 2014, también tenía unos 30 años.

“Estaba en un momento de mi vida en el que todos mis amigos y muchos miembros de mi familia rondaban mi edad y ya tenían pareja o estaban casados. Muchos de ellos estaban teniendo hijos y avanzando en sus vidas, de la mejor manera posible. Y yo me sentí un poco excluida porque por entonces no había encontrado a nadie”, cuenta hoy Tehzin a CNN Travel.

“Como que había renunciado a la idea de que iba a encontrar a alguien, y pensaba que ese tren ya había pasado, y simplemente me lo perdí…”.

En sus 20 años, cuando Tehzin salía de viaje y visitaba nuevos lugares, siempre se preguntaba en el fondo de su mente si podría conocer a alguien.

Pero para cuando viajó a Las Vegas, a los 34 años, ya había dejado de pensar en esa posibilidad. En lugar de eso, simplemente tenía ganas de pasar tiempo con la familia.

“Estaba allí con toda mi familia: mi familia extendida, mis padres, mis hermanas, mi cuñado”, recuerda Tehzin. “Todos teníamos tiempo libre durante las vacaciones y decidimos hacer un viaje familiar”.

La familia de Tehzin eligió Las Vegas por el clima cálido, el poco tiempo de vuelo y la posibilidad de realizar actividades divertidas. Aunque Tehzin no juega, dice que a la mayoría de su familia le gusta “jugar de vez en cuando en el casino”.

“Recuerdo que me fui de viaje y ni siquiera me llevé maquillaje ni nada. Pensaba: ‘Estoy allí con mi familia y vamos a pasar el rato’”, recuerda Tehzin. “Y fue entonces cuando conocí a Francis…”.

Aquella Nochebuena, Tehzin y su familia paseaban por el casino MGM después de cenar y la familia de Tehzin no dejaba de animarla a probar suerte en el juego.

“Se paraban en una mesa, me explicaban el juego y sus reglas, me decían: ‘Vale, ¿qué te parece esta mesa?’. Y yo decía: ‘No, no me gusta este juego. Sigamos adelante’. Finalmente llegamos a esta mesa de póquer de tres cartas, que es donde estaba sentado Francis…”.

Tehzin se fijó enseguida en Francis.

“Al instante, obviamente”, dice riendo. “Es un hombre muy guapo. Tuve un buen presentimiento sobre esta mesa”.

Después de que Tehzin se presentara, su cuñado intentó guiarla a través del póquer.

“No le estaba haciendo caso porque estoy demasiado ocupada mirando a Francis, y así pierdo todo tipo de dinero porque no presto atención a lo que pasa aquí”, recuerda Tehzin, riendo. “Pero empecé a charlar con Francis… o a coquetear con Francis, y estuvimos horas, cuatro horas quizá, juntos en la mesa”.

Tehzin no bebe alcohol, pero es extrovertida y sociable por naturaleza. Francis suele ser un poco más reservado y callado, pero “estaba bebiendo, así que era más parlanchín”, como dice Tehzin.

“Y tenía un acento británico encantador”, añade.

Entre la discusión de las reglas del póquer, Tehzin y Francis bromearon mucho sobre palabras y frases del Reino Unido.

“Fue una buena forma de romper el hielo”, dice Tehzin.

Pero mientras Tehzin disfrutaba de la compañía de Francis, no dejaba de pensar: “Es demasiado guapo para estar aquí solo en Nochebuena, me voy a meter en un lío. Alguna chica vendrá y dirá: ‘¿Qué haces, de fiesta con mi hombre?”.

Al final, tras perder otra partida, Tehzin decidió cortar por lo sano, en más de un sentido. Se levantó para irse, se despidió de Francis y del resto de la mesa. Su hermano y su cuñada la siguieron.

Durante el tiempo que pasaron en la mesa de póquer, Francis se sintió atraído por Tehzin. Le gustaba su sonrisa, le gustaba su risa, disfrutaba de la facilidad con que hablaban. Pero no buscaba un romance, y ni siquiera se permitía considerar la posibilidad.

Pero cuando Tehzin se levantó para marcharse, uno de los presentes en la mesa, un estadounidense que estaba allí con su esposa y había compartido algunas de las bromas, le dio un codazo a Francis.

“Me dijo: ‘Deberías ir a por ella’”, recuerda Francis. “Y algo en mi cabeza hizo clic. Pensé: ‘Debería hacerlo’. Así que lo hice. Me levanté de la mesa, alcancé a Tehzin y la toqué en el hombro”.

Tehzin parecía sorprendida pero feliz de ver a Francis.

“Se dio la vuelta como diciendo: ‘¡Oh!’ Y le dije: ‘¿Qué planes tienes? ¿Quieres tomar algo?”, recuerda hoy Francis. “Ella aceptó. Y a partir de ahí empezamos”.

Sentados en el bar, los dos solos, Tehzin y Francis conversaron más a fondo. Francis, consciente de que había algo entre ellos, sintió el deseo de ser sincero sobre su divorcio.

“Le conté la historia de mi vida”, dice. “Que estaba separado, técnicamente seguía casado, pero que no había ninguna posibilidad de reconciliación ni nada por el estilo”.

Francis también le dijo a Tehzin que era fumador y que estaba absolutamente obsesionado con el fútbol americano; más que un poco bebido en ese momento, Francis sintió que necesitaba repasar cualquier cosa potencialmente desagradable sobre él.

“Y yo pensaba: ‘Acabo de conocerte. No te conozco. No creo que vaya a verte jamás después de hoy. ¿Por qué me cuentas todo esto?”, recuerda Tehzin.

“Pero me pareció muy diferente a otros hombres con los que había tenido citas, porque era muy sincero, claro y directo. Y eso me pareció diferente, pero de una forma encantadora. Más tarde descubrí que es una persona extraordinariamente honesta, hasta la exageración, es extraordinariamente honesto y solo quiere ser realmente claro. Pero en ese momento me dije: ‘Oh, qué encantador. Loco, pero encantador’”.

Cuando terminaron sus bebidas, Tehzin retó a Francis a una partida de billar. Ella declaró coquetamente que iba a ganar, sugiriendo que el perdedor pagaría las bebidas.

“Le decía a Francis: ‘Te voy a patear el trasero’”, cuenta Tehzin. “Sin darme cuenta de que es un experto en billar, y que había jugado mucho y se le daba muy bien”.

Entonces, tras varias victorias, Francis lanzó nuevas apuestas.

“Le dije: ‘Si ganas, iré a visitarte a Toronto en los próximos seis meses’”, recuerda Francis.

Entonces, para sorpresa de ambos, Tehzin jugó como una profesional. Ganó la partida.

Tehzin estaba demasiado ocupada celebrando su improbable victoria para asimilar plenamente el hecho de que Francis estaba ahora obligado a visitarla en Canadá.

“Hicimos la apuesta, jugamos, pasamos un rato más juntos y luego me acompañó a mi habitación e hicimos planes para vernos al día siguiente”, dice.

Tehzin pasó gran parte del día siguiente, que era Navidad, con su familia, pero por la noche volvió a reunirse con Francis en el casino.

Cuando se reencontraron, Francis se dio cuenta enseguida de que, incluso sin la neblina del alcohol, la conversación con Tehzin fluía fácilmente, con naturalidad.

“Siempre hemos podido, desde el primer día, hablar entre nosotros de cosas de las que quizá no habríamos hablado con otras personas, y siempre hemos estado en sintonía”, afirma.

“Es muy raro que estemos desalineados, diría yo, en algo. Y eso lo tuvimos desde el principio”.

El 26 de diciembre, Tehzin tenía que partir de Las Vegas. Antes de ir al aeropuerto, Francis llevó a Tehzin a Carlo’s Bakery, en el hotel Venetian, y le invitó un postre.

“Tuvimos unos 30 minutos”, recuerda. “Yo comí un brownie, Tehzin comió pastel red velvet. Y luego tuvo que subir a un taxi para volver al aeropuerto”.

“Solo nos vimos tres veces, y luego me fui”, dice Tehzin. “Me sentí un poco triste cuando me fui, porque pensé que no volvería a verlo. Me pareció un chico estupendo, y pensé: ‘Oh, esto fue tan divertido y tan aleatorio e inesperado’. Pero también era realista en aquel momento. Pensé: ‘En la vida conoces a gente, tienes estos encuentros y luego sigues adelante’”.

Pero cuando Tehzin se marchó, Francis le dijo que la vería en Toronto, como le había prometido. Al fin y al cabo, la partida de billar lo había confirmado.

“No le creí”, dice Tehzin. “Pero cuando aterricé de vuelta en Toronto, Francis me envió la captura de pantalla. Había reservado el vuelo. Me dije: ‘Dios mío, va en serio’. Y luego vino a finales de enero”.

En los preparativos de la visita de Francis, Tehzin se sorprendió a sí misma al no sentir ni una pizca de nervios.

“Estaba muy emocionada”, dice. “Pero luego, cuando se lo contaba a mis amigos, me decían: “Este tipo, no sabes nada de él”. Mi familia y mis amigos. Todos decían: ‘No sabes nada de este tipo’. Así que están todos googleando, buscando cualquier cosa que puedan encontrar sobre Francis”.

“Ese temor… lo escuché. Pero lo aparté un poco, porque no sé. Simplemente tuve un buen presentimiento. Y a veces tienes que seguir tu instinto. Estaba emocionada por verlo. Pensé que charlaríamos, que aprovecharíamos para conocernos mejor y decidir qué estaba pasando”.

Francis estaba igualmente emocionado por volver a ver a Tehzin. Y todos sus amigos y familiares le animaron.

“Se alegraron mucho por mí, porque ese año había estado bastante deprimido, desde que me separé de mi primera esposa”, dice. “Y después de que Tehzin y yo nos conocimos, para poder seguir adelante, fui a terapia para que me ayudara a superar todo el aspecto emocional de pasar por un divorcio y poder superarlo. Mis amigos y mi familia se alegraron mucho de que siguiera adelante con mi vida”.

Aunque las amigas de Tehzin eran un poco aprensivas, también querían conocer a Francis por sí mismas.

Después de que ella lo describiera: “alto, muy guapo, ojos preciosos”, las amigas de Tehzin habían apodado en broma a Francis “El sueño”.

“Entonces todos empezamos a llamarle El sueño”, dice Tehzin, riendo. “Durante mucho tiempo no supieron cómo se llamaba. Simplemente le llamaron ‘El sueño’ durante mucho tiempo”.

Tehzin organizó para Francis un apretado itinerario por Toronto, que incluía pasar tiempo con sus seres queridos y una excursión de un día a las cataratas del Niágara.

“Organicé a quién iba a conocer, adónde íbamos a ir, a qué sitios ir a almorzar y a cenar. Y tenía todos mis trajes planeados para cada día. Estaba superemocionada”, dice.

“Y luego, cuando nos volvimos a ver, fue todo muy fácil, cómodo”.

“Todo fue muy cómodo, fácil”, coincide Francis. “Lo pasamos muy bien”.

El único problema fue acostumbrar a Francis al gélido invierno de Toronto.

“Hacía mucho frío”, dice.

Pero Tehzin le aseguró que, “si alguna vez quieres vivir en este país, esto es lo peor que va a pasar en cuanto a temperatura”.

Durante la visita de Francis, él y Tehzin también hablaron de hacia dónde veían su relación, y confirmaron que ninguno de los dos quería solo un romance vacacional prolongado. Veían su relación yendo más allá, y hablaron de todo lo que acompañaba a esa visión.

“Deseos y anhelos futuros, culturas diferentes. Comprensión de esas diferencias culturales”, dice Tehzin. “Soy una persona espiritual. Así que, estuviera con quien estuviera, sería importante que fuera tolerante con mis valores y mis creencias”.

Tehzin, que es musulmana ismaelita, llevó a Francis al Centro Ismaelita de Toronto para presentarle su fe. Le alegró ver que se mostraba abierto, curioso y respetuoso.

“Hizo un montón de preguntas muy interesantes y se llevó una buena visita guiada”, dice.

Tehzin y Francis también hablaron de dónde querrían vivir durante aquella visita a Toronto, y decidieron que intentarían que Francis se trasladara a Canadá. Fue una decisión relativamente fácil: Tehzin quería estar cerca de sus seres queridos, y el trabajo de Francis parecía más fácilmente transferible.

“Así que tuvimos un montón de conversaciones muy, muy buenas”, dice Tezhin. “Y eso preparó el terreno para: ‘Vale, vamos a estar juntos. Sabemos dónde vamos a estar geográficamente, y vamos a ver adónde nos lleva esto’”.

Tehzin y Francis planearon el resto de 2015 con visitas y viajes regulares.

“Intentamos reunirnos cada cuatro meses en persona”, dice Tehzin. “Yo visitaba a Francis, y Francis me visitaba a mí, y luego también viajábamos juntos”.

Era duro estar separados, pero Tehzin y Francis seguían encontrando “fácil” su relación, incluso aunque se extrañaran mutuamente.

“Era como si todo estuviera predestinado a suceder, porque estábamos muy alineados”, dice Francis.

El único obstáculo era la cuestión del matrimonio. Tehzin había dejado claro que era algo que ella querría en algún momento; no de inmediato, pero sí algún día. Pero Francis aún no había superado las secuelas del fracaso de su primer matrimonio.

“En aquel momento pensaba que no quería volver a casarme, nunca más”, dice Francis.

Pero a medida que seguía hablando de estas emociones en terapia, Francis se fue abriendo a la idea de volver a casarse algún día.

Tehzin nunca cuestionó el compromiso de Francis con su relación, así que le dejó trabajar estos sentimientos.

“Esperaba que cambiara de idea”, dice. “Y por suerte para mí, lo hizo”.

Un punto de inflexión en el romance de Tehzin y Francis fue un viaje al Reino Unido en verano de 2015. Francis presentó a Tehzin a su familia y a todos sus amigos (“fue muy divertido”, dice Tehzin) y luego la pareja se dirigió a Edimburgo, Escocia.

En Edimburgo, subieron a la cima del Arthur’s Seat, un volcán extinto que ofrece una hermosa panorámica de la histórica capital escocesa. “Los dos tuvimos una experiencia similar cuando estábamos en la cima del Arthur’s Seat”, dice Francis. “No lo dijimos. Pero para los dos fue la primera vez que tuvimos ganas de decirnos que nos amábamos”.

Más tarde, Tehzin escribió a Francis una postal desde Edimburgo, expresando todo lo que no dijo en aquel momento. Aunque ninguno de los dos expresó sus emociones en voz alta en aquel momento, Francis sintió en Edimburgo, por primera vez, vívidamente, que quería casarse con Tehzin.

Y unos meses después, mientras estaban juntos en las cataratas del Niágara, en Canadá, Tehzin y Francis se dijeron que se amaban. Se dijeron todas las palabras que no se dijeron en Escocia.

Al año siguiente, en octubre de 2016, Tehzin y Francis se encontraron de nuevo en las cataratas del Niágara. Francis llevaba un anillo de compromiso en el bolsillo.

“Subimos al Maid of the Mist, el barco que pasa por debajo de las cataratas”, recuerda Francis. “Entramos en las cataratas y nos empapamos, y justo cuando el barco daba la vuelta y salíamos de las cataratas, había un pequeño arco iris y el barco pasaba por debajo de ese pequeño arco iris. Así que me arrodillé y le propuse matrimonio”.

Fue un momento mágico y memorable para Tehzin y Francis. Se abrazaron, los dos emocionados y empapados, y se rieron.

Tehzin y Francis se casaron en Toronto en el verano de 2017. Tehzin adoptó el apellido de Francis, convirtiéndose en Tehzin Chadwick.

“Tuvimos seis eventos en cinco días”, dice Tehzin. “Fue genial. Fue perfecto. Nuestra familia y amigos, tanto de Canadá como del Reino Unido y de todo el mundo. Muchas fiestas, mucho color, mucha comida”.

Las celebraciones incluyeron una ceremonia ismailí, así como una celebración laica.

“Mis hermanas dieron un discurso, el mejor amigo de Francis dio un discurso, hubo referencias a cómo nos conocimos, referencias a que le llamaban ‘El sueño’”, dice Tehzin. “Su alianza de boda, la hice grabar en el interior: dice: ‘Sueño cumplido’”.

Una década después de conocerse en Nochebuena en Las Vegas, Tehzin y Francis siguen viviendo juntos en Toronto.

“Intentamos volver al Reino Unido al menos una vez al año y visitar a la familia”, dice Tehzin. “Nos encanta viajar, y siempre intentamos incorporar el Reino Unido como parte de nuestros viajes anuales. Y, por supuesto, también incluimos Las Vegas en nuestros viajes anuales”.

A la pareja le encanta volver al lugar donde se conocieron, en la planta baja del Casino MGM.

“La gente siempre dice: ‘Oh, supongo que lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas con ustedes dos’. Lo oímos a menudo”, dice Tehzin riendo.

“Realmente nos conocimos de una forma única. Y a la gente le emociona. A nosotros también nos emociona contar nuestra historia”.

“Creo que el romanticismo de nuestra historia está en su carácter inesperado”, dice Francis, que añade “eso incluye que sea en Navidad y que estemos en Las Vegas”.

“Esta época del año siempre nos trae muchos buenos recuerdos, así que siempre nos proponemos celebrar esta época del año con amigos y familiares y rememorar el día en que nos conocimos”, dice Tehzin.

En Nochebuena, Francis y Tehzin intercambian calcetines y tarjetas.

“Siempre le hago referencia en mi tarjeta a nuestro encuentro en Nochebuena”, dice Francis.

“Ahora que estamos casados, solemos celebrar más nuestro aniversario de boda que el de nuestro primer encuentro”, añade Tezhin. “Pero éste es un año muy importante para nosotros. El 24 de diciembre de 2024 se cumplirán 10 años desde que nos vimos por primera vez y nuestras vidas cambiaron por completo llevándonos a un viaje maravilloso”.

A principios de diciembre, Tehzin y Francis fueron a Las Vegas para celebrar y conmemorar su década juntos.

“Llevábamos exactamente la misma ropa que cuando nos conocimos, y nos sentamos en la misma mesa de póquer donde nos conocimos en el casino MGM”, dice Tehzin. “Fue un momento divertido”.

Tehzin describe sus 10 años con Francis como “muy divertidos”.

“Me siento realmente bendecida por haber encontrado a mi alma gemela en Francis y pensar que lo conocería en Las Vegas, en Nochebuena, mientras estaba de vacaciones con mi familia, aún me resulta algo inimaginable”, dice. “Ha sido muy divertido y una bendición”.

