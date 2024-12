CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 539½ 541½ 533½ 534¾ —5¾ May 550 551½ 544¼ 545¼ —5¾ Jul 557¼ 558¾ 551½ 552½ —5¾ Sep 571¼ 572½ 565 566 —5½ Dec 589 589¾ 582½ 583¾ —5¼ Mar 604 605¼ 599¼ 599¼ —5½ May 609¾ 609¾ 608½ 608½ —5½ Jul 610¾ 610¾ 606½ 606½ —4¾ Est. sales 88,722. Mon.’s sales 40,894 Mon.’s open int 456,600 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 447¼ 448¾ 446¾ 448½ +¾ May 453 455¼ 452¾ 455 +1½ Jul 455¼ 457½ 455¼ 457¼ +1½ Sep 434½ 436 434½ 436 +¾ Dec 437 438½ 436¾ 437¼ Mar 448½ 450 448¼ 449¼ +¼ May 454¾ 456¼ 454¾ 455¾ Sep 445¾ 446 445¾ 446 +¼ Dec 446¼ 447 446 446½ +¼ Est. sales 225,418. Mon.’s sales 184,379 Mon.’s open int 1,630,823, up 764 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 341¼ 344 332¼ 332½ —8½ May 348 349¼ 339½ 339½ —8 Jul 353 353½ 345¾ 345¾ —7¾ Dec 350 350 346½ 346½ —7¾ Mar 355 355 347¼ 347¼ —7¾ Est. sales 547. Mon.’s sales 548 Mon.’s open int 3,657, up 33 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 968¼ 975¾ 966 975¼ +5¾ Mar 974½ 981¾ 971¾ 981¼ +5¾ May 982¾ 990¼ 980¼ 990 +6 Jul 992¾ 1001¼ 990¾ 1001¼ +7½ Aug 991¼ 1000 989¾ 1000 +8 Sep 981 989½ 979½ 989½ +7½ Nov 986 994¼ 984½ 994 +7 Mar 999 1004¾ 995¾ 1004¾ +5¾ May 1006¼ 1010¼ 1006¼ 1010¼ +5¼ Jul 1013 1018¼ 1010¼ 1018¼ +5 Nov 996¼ 1005 995½ 1005 +6 Est. sales 238,738. Mon.’s sales 125,651 Mon.’s open int 869,037

