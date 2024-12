OPINIÓN | Tendencias de la moda en el 2025

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda,…

¿Cuáles serán las tendencias de la moda en el 2025? Después de ver nuevos desfiles y reportajes de moda me he quedado un poco confundida.

Porque veo que en realidad -igual que ocurrió en el 2023 y en el 2024- después de la pandemia ¡existe un deseo muy intenso de lucir bien y pasarla regio a la hora de proyectar nuestra imagen con infinidad de estilos!

Deseos de lucir guapos – hombres igual que mujeres- pues la moda es muy importante como la expresión ideal de cómo son y cómo se sienten. Y así será en el 2025. De manera que no habrá una o dos tendencias clave el próximo año, ¡sino cientos de tendencias y es una excelente noticia!

Mucho de esto lo vimos en las fabulosas pasarelas del Miami Fashion Week, el importante, innovador e influyente evento de la moda internacional que presenta marcas muy originales y diseñadores diversos como Yas González, Shantall, Lafayette 148, Yenny Bastida, Claro Couture y Phillip Plein, igual que paneles sobre la moda con famosos creadores como Ángel Sánchez y Agatha Ruiz de la Prada.

También llama la atención que la importante compañía Pantone, que anuncia cada seis meses el color que estará de moda en la temporada, escogió para el comienzo del 2025 -y al menos hasta mediados de año- el “Mocha Mousse”, un tono beige, casi color “café con leche”. Un tono muy elegante y que le va bien a todo el mundo.

Otra tendencia que sí podemos notar es la gran cantidad de ropa de noche que se está usando de día. Los brillos y las lentejuelas están presentes en muchas colecciones, salpicadas aquí y allá, como prendas para cualquier hora. Una tendencia, me parece, muy divertida y de gran libertad.

Otro tipo de ropa que se sigue viendo mucho es aquella clásica, incluyendo un mayor uso de vestidos y de faldas, ya sean minis o midis. Y una resurrección de vestidos anchos ¡al estilo “Trapecio” que lanzó Yves Saint Laurent en 1958!

También una tendencia a los diseños oversize, más anchos y cómodos. De nuevo vemos muchas piezas clásicas como los blazers (en todo tipo de estilo y telas de calidad) y los buenos cortes. Lo que llamamos desde hace un par de años “el lujo callado” – quiet luxury– sigue presente en la moda. Y dentro de ese estilo, el color blanco seguirá siendo una estrella el próximo año.

¿Otro detalle que noto y me parece fantástico? La gran cantidad de nuevos diseñadores que están apareciendo en el mundo de la moda. Creadores de una ropa que no es la más cara, ni la más barata, y con tendencia a precios accesibles. Estos diseñadores están creando colecciones muy interesantes. Ejemplos son IZ Adaptive, la popular Zara, la muy económica Primark, Von Ruz, Aille Design, Tuckermuck, la nueva colección de Donna Karan, Ministry of Supply, Quince y muchas más.

En el mundo de los grandes diseñadores (que no a todos les va bien) existe un cambio continuo de directores creativos ¡y ya no es fácil saber quién diseña qué marca! Eso me parece que ha perjudicado la industria de la moda. Por eso, los nuevos diseñadores tienen más oportunidades, pues estos cambios hacen que el consumidor -sobre todo los jóvenes que no tienen esos grandes presupuestos para gastar en un vestido- se interesen en la oferta de los diseñadores y marcas nuevas.

Resumiendo: la tendencia para el 2025 es una gran libertad al vestir. Y sabemos qué estilos van con nuestro estilo de vida y nuestra personalidad.

Y, por supuesto, los accesorios son más importantes que nunca para acentuar el look que te guste. Bolsos, cinturones, joyería de fantasía, adornos para el pelo… ¡En fin, el mundo de los accesorios nunca ha sido más útil y popular!

