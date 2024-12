CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 539½ 541½ 533½ 536½ —4 May 550 551½ 544¼ 547¼ —3¾ Jul 557¼ 558¾ 551½ 554½ —3¾ Sep 571¼ 572½ 565 567¾ —3¾ Dec 589 589¾ 582½ 585¼ —3¾ Mar 604 605¼ 600½ 601¾ —3 May 609¾ 609¾ 609¾ 609¾ —4¼ Est. sales 21,620. Mon.’s sales 81,343 Mon.’s open int 456,600 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 447¼ 448¾ 446¾ 447¼ — ½ May 453 454½ 452¾ 453½ Jul 455¼ 457 455¼ 456¼ +½ Sep 434½ 435¾ 434½ 435½ +¼ Dec 437 438½ 436¾ 437¾ +½ Mar 448½ 450 448¼ 449½ +½ May 454¾ 456 454¾ 456 +¼ Jul 458½ 459¼ 458½ 459 +½ Sep 445¾ 445¾ 445¾ 445¾ Dec 446¼ 447 446 446¾ +½ Est. sales 96,254. Mon.’s sales 202,880 Mon.’s open int 1,630,823, up 764 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 341¼ 344 337¼ 338 —3 May 348 349¼ 346½ 346½ —1 Jul 353 353½ 353 353½ Dec 350 350 350 350 —4¼ Mar 355 355 355 355 Est. sales 318. Mon.’s sales 547 Mon.’s open int 3,657, up 33 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 968¼ 974¼ 966 973½ +4 Mar 974½ 980½ 971¾ 979¼ +3¾ May 982¾ 989 980¼ 988 +4 Jul 992¾ 999¾ 990¾ 999 +5¼ Aug 991¼ 998 989¾ 997¼ +5¼ Sep 981 988¼ 979½ 987 +5 Nov 986 993¼ 984½ 992 +5 Jan 996½ 1003 994¾ 1001 +3¾ Mar 999 1003¾ 995¾ 1002¼ +3¼ May 1006¼ 1006¼ 1006¼ 1006¼ +1¼ Jul 1013 1015½ 1010¼ 1014½ +1¼ Nov 996¼ 999½ 995½ 999½ +½ Est. sales 82,495. Mon.’s sales 214,781 Mon.’s open int 869,037 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 40.14 40.49 39.76 40.13 —.10 Mar 40.66 40.93 40.18 40.60 —.06 May 40.95 41.24 40.52 40.94 —.02 Jul 41.18 41.45 40.76 41.20 +.02 Aug 41.02 41.42 40.74 41.17 +.05 Sep 41.07 41.28 40.67 41.12 +.07 Oct 40.70 41.25 40.61 41.02 +.10 Dec 41.07 41.37 40.71 41.13 +.07 Jan 41.12 41.37 41.12 41.28 +.09 Mar 41.24 41.32 41.23 41.32 —.07 Est. sales 47,727. Mon.’s sales 153,081 Mon.’s open int 545,717 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 289.70 292.50 289.00 290.00 +.50 Mar 298.20 300.90 297.10 298.30 +.30 May 303.40 305.90 302.60 303.80 +.50 Jul 308.00 310.70 307.50 308.70 +.70 Aug 309.20 311.30 308.10 309.30 +.70 Sep 309.30 311.30 308.10 309.40 +.80 Oct 309.30 310.90 307.70 309.10 +.80 Dec 310.90 313.50 310.50 311.80 +.80 Jan 313.80 313.80 312.80 312.80 +.80 Est. sales 50,833. Mon.’s sales 178,986 Mon.’s open int 607,431

