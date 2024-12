La popular vitamina D no previene caídas ni fracturas en adultos mayores, dicen expertos. ¿Qué puede ayudar?

La vitamina D y el calcio son esenciales para la salud en general, pero no reducen el riesgo de caídas…

La vitamina D y el calcio son esenciales para la salud en general, pero no reducen el riesgo de caídas o fracturas en adultos mayores generalmente sanos, según un nuevo proyecto de recomendación del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés).

Cuando se trata de prevenir el riesgo de caídas o fracturas en personas mayores, el recomienda no recurrir a suplementos de vitamina D o de calcio y, por primera vez, se incluye a los hombres en esta recomendación.

Los adultos mayores aún pueden necesitar tomar vitamina D o calcio para la salud en general, pero deben tomar medidas diferentes para protegerse de las fracturas o reducir el riesgo de caídas.

En 2018, el Grupo de Trabajo desaconsejó la suplementación diaria con 400 unidades o menos de vitamina D y 1.000 miligramos o menos de calcio para la prevención primaria de fracturas en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, llegó a la conclusión de que no existen pruebas suficientes para hacer una recomendación sobre la prevención primaria de fracturas en los hombres.

El proyecto de recomendación del Grupo de Trabajo actualizaría las directrices actuales para incluir la recomendación de no administrar suplementos a los hombres de 60 años o más y eliminaría la mención de dosis específicas. El proyecto de recomendación aún no es definitivo, pero estará disponible en el sitio web del Grupo de Trabajo para recibir comentarios del público hasta el 21 de enero, junto con un proyecto de revisión de la evidencia.

“Cuando hicimos la recomendación de 2018, no teníamos un número suficiente de participantes masculinos en los estudios de fracturas y caídas con vitamina D. Desde entonces, ha habido suficiente para al menos sacar algunas determinaciones, y llegamos a la misma conclusión: no es útil en términos de prevención”, dijo el Dr. Goutham Rao, miembro del Grupo de Trabajo, presidente del Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria, y jefe de experiencia clínica del Sistema de Salud de los Hospitales Universitarios en Cleveland, Ohio.

“La otra cosa es que había algunas preguntas sobre si las dosis altas de vitamina D y calcio podrían ser beneficiosas”, dijo Rao. “Pero lo que encontramos es que no había ninguna dosis en nuestra recomendación más reciente que se asociara con algún beneficio”.

Sin embargo, Rao añadió que, al margen de la prevención de caídas y fracturas en los adultos mayores, la vitamina D y el calcio siguen siendo nutrientes vitales esenciales para la salud en general. La vitamina D ayuda al organismo a absorber el calcio y beneficia al sistema inmunitario, al cerebro y al rendimiento muscular, entre otras funciones.

“Uno de los mensajes clave que tenemos que transmitir es que nadie está sugiriendo que no se tome vitamina D ni calcio, porque la Academia Nacional de Medicina tiene recomendaciones específicas sobre la cantidad de vitamina D y calcio que se debe ingerir diariamente en la dieta o mediante suplementos, y es muy importante para la salud ósea, para la salud cerebral y para todo tipo de cosas”, dijo. “Es solo con respecto a las fracturas y caídas que no vimos el beneficio”.

El proyecto de recomendación puede parecer «desafiante» porque la gente podría interpretar que las recomendaciones están diciendo que la vitamina D y el calcio no son importantes en absoluto, dijo la Dra. Sherri-Ann Burnett-Bowie, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard e investigadora clínica en la División de Endocrinología en Mass General Brigham, que no participó en el nuevo proyecto de recomendación del USPSTF.

“Como se indica en el borrador de la recomendación, todo el mundo debería consumir la cantidad diaria recomendada, que oscila entre 600 y 800 unidades de vitamina D al día si se tiene un año o más, y entre 700 y 1.200 miligramos de calcio”, dijo Burnett-Bowie, quien añadió que muchas personas en Estados Unidos consumen menos calcio del recomendado.

“Existen diferencias raciales y étnicas en cuanto a quién consume la cantidad diaria recomendada en su dieta, con tasas más altas de insuficiencia de calcio en la dieta en personas negras no hispanas o asiáticas no hispanas. Por tanto, si el objetivo es consumir calcio o vitamina D únicamente a través de la dieta o de suplementos dietéticos, como Ensure o Boost, mucha gente no lo conseguirá sólo con la dieta”, explicó. “Tomar suplementos de calcio, con vitamina D para facilitar la absorción del calcio, completa lo que alguien no puede conseguir solo con la dieta”.

El proyecto de recomendación del USPSTF desaconseja específicamente la administración de suplementos de vitamina D, con o sin calcio, para la prevención primaria de fracturas en mujeres posmenopáusicas y hombres de 60 años o más que viven en sus propios hogares en la comunidad y no en residencias de ancianos, centros de cuidados a largo plazo o están hospitalizados.

En una revisión sistemática de la investigación, el Grupo de Trabajo concluyó “con moderada certeza” que la administración de suplementos de vitamina D no mostraba ningún beneficio neto para la prevención primaria de fracturas y caídas en ese grupo de edad.

El Grupo de Trabajo también observó que la administración de suplementos de vitamina D con o sin calcio puede aumentar la incidencia de cálculos renales, aunque la magnitud de este daño se consideró pequeña. El calcio es un componente clave de la mayoría de los cálculos renales.

“Si se toma la cantidad estándar, la probabilidad de daño es baja”, dijo Burnett-Bowie. “Si se está dentro de la cantidad diaria recomendada, no es habitual que se produzcan cálculos renales”.

La ingesta de suplementos de vitamina D no se tradujo en un “riesgo significativamente menor” de fracturas entre los adultos de mediana edad y mayores, en un estudio publicado en 2022 en la revista New England Journal of Medicine.

En concreto, consumir 2.000 UI (unidades internacionales) al día de suplementos de vitamina D3 sin calcio en el transcurso de más de cinco años no redujo las fracturas totales ni las fracturas de cadera, muñeca o pelvis en comparación con tomar un placebo diario, según el estudio. Un placebo es una píldora falsa que se administra a los pacientes para que piensen que están recibiendo el suplemento real.

“En el mayor ensayo de control aleatorizado, que incluyó a 25.871 adultos de 50 estados, se observó que la administración de suplementos de vitamina D frente al placebo no reducía el riesgo de fractura, y ello en adultos de mediana edad y mayores generalmente sanos”, señaló la Dra. Meryl LeBoff, autora del estudio, jefa de la sección de calcio y huesos de la División de Endocrinología, Diabetes e Hipertensión del Hospital Brigham and Women’s de Boston y profesora de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, que no participó en el nuevo proyecto de recomendación del USPSTF.

Pero aunque el hallazgo coincide con el nuevo proyecto de recomendación del USPSTF, “no es generalizable a los adultos con deficiencia grave de vitamina D, baja masa ósea, osteoporosis, que toman medicamentos para la osteoporosis, los que padecen mala absorción o los que tienen un alto riesgo de caídas, ni a los adultos mayores que viven en comunidades residenciales”, dijo LeBoff. La osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan tan frágiles que una caída o incluso un esfuerzo leve pueden provocar una fractura.

Cada año en Estados Unidos, más de una de cada cuatro personas mayores sufre una caída, que puede provocar fracturas de huesos y cadera u otras lesiones.

Entre las medidas que pueden tomar las personas mayores para reducir el riesgo de caídas y fracturas se encuentran someterse a pruebas de osteoporosis, especialmente las mujeres mayores de 65 años, y hacer ejercicio con regularidad. Si una persona tiene osteoporosis, se le puede prescribir un tratamiento para prevenir las fracturas.

“Nuestra recomendación se centra en la prevención de caídas y de fracturas; eso es lo que queremos subrayar, que la vitamina D y el calcio no son útiles en ese sentido. Pero también hay cosas que se pueden hacer, como la detección de la osteoporosis y el ejercicio estructurado”, dijo.

Puede ser útil hacer regularmente ejercicios de fuerza levantando pesas o utilizando bandas de resistencia, y mejorar el equilibrio con ejercicios como yoga, pilates o tai chi.

Al realizar las actividades cotidianas, se recomienda levantarse despacio, ya que hacerlo demasiado deprisa puede provocar un descenso de la tensión arterial y provocar la pérdida de el equilibrio.

Algunos adultos también pueden beneficiarse de hacerse pruebas de visión y audición para reducir el riesgo de caídas, o de utilizar dispositivos de ayuda como bastones o andadores.

En invierno, también es importante extremar la precaución al caminar sobre superficies mojadas o heladas, y considerar la posibilidad de permanecer en interiores cuando el tiempo sea malo.

Además, recuerde informar a su médico de cualquier caída o fractura que se haya producido desde su última revisión, ya que pueden alertarle de cualquier nuevo problema médico o cuestión que pueda haber surgido y pueda tratarse.

