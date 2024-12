El baterista de U2, Larry Mullen Jr., tiene una condición que hace que contar compases sea “como escalar el Everest”

El baterista Larry Mullen Jr., miembro fundador de la banda de rock irlandesa U2, reveló que tiene una dificultad de…

El baterista Larry Mullen Jr., miembro fundador de la banda de rock irlandesa U2, reveló que tiene una dificultad de aprendizaje que hace que contar compases musicales se sienta como escalar el Everest.

“Siempre he sabido que hay algo que no está particularmente bien con la forma en que manejo los números. Tengo problemas numéricos”, dijo el músico ganador del premio Grammy a la radio británica Times en una entrevista que se publica este viernes. El periódico Times publicó extractos de la entrevista el jueves.

“Y me di cuenta recientemente de que tengo discalculia, que es una subversión de la dislexia. Así que no puedo contar (y) no puedo sumar”, dijo.

Según el sitio web de la Asociación Británica de Dislexia, alrededor del 6% de la población del Reino Unido tiene discalculia, que es una dificultad específica y persistente para comprender los números. Un porcentaje similar de estudiantes tiene la condición en los EE.UU., según el sitio web de la Asociación de Discapacidades del Aprendizaje de Estados Unidos.

“Cuando la gente me ve tocar, a veces dicen: ‘Pareces dolido’. Me duele porque estoy tratando de contar los compases”, dijo Mullen.

“Tuve que encontrar formas de hacerlo, y contar compases es como escalar el Everest”, continuó.

Mullen, de 63 años, habló sobre su reciente diagnóstico mientras hablaba sobre su próximo documental “Left Behind”, que explora la historia de un grupo de madres frustradas y decididas que trabajan juntas para abrir la primera escuela pública para estudiantes disléxicos en la ciudad de Nueva York.

Su hijo mayor tiene dislexia, una dificultad de aprendizaje que afecta la capacidad de las personas para leer, escribir y deletrear, según el sitio web de la película.

Mullen alcanzó fama mundial en la década de 1980 como pintegrante de U2, que formó con sus amigos de la secundaria, el cantante Bono, el bajista Adam Clayton y el guitarrista y tecladista The Edge, en Dublín en 1977.

La banda, que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005, es conocida por éxitos como “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Beautiful Day”.

