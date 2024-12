¿Cuántos números hay que tener para ganar el Mega Millions? ¿Cuánto se gana con 1, 2 y 3 números?

(CNN Español) — ¿Te sientes con suerte? Si tu respuesta es un rotundo sí, deberías probar la lotería de Estados…

(CNN Español) — ¿Te sientes con suerte? Si tu respuesta es un rotundo sí, deberías probar la lotería de Estados Unidos, que actualmente está en un punto alto.

¿Cuántos números necesito para ganar el Mega Millions?

Para ganar el premio mayor, lo que necesitas es acertar a los seis números que se anuncian en el sorteo.

Si ganas el premio mayor del Mega Millions, ¿cuánto se paga en impuestos y cuánto te llevarías?

Otros premios con menos números

Si atinas a menos de seis números también puedes ganar un premio:

Si aciertas primeros cinco números puedes ganar US$ 1 millón. Ese es el premio estándar por los primeros cinco números.

Si aciertas los primeros cuatro números y el Mega Ball, ganas US$ 10.000.

Si son solo los primeros cuatro números, el premio es de US$ 500.

En tanto, te llevas US$ 200 si aciertas los primeros tres números y el Mega Ball.

El premio es de US$ 10 al acertar los tres primeros números.

También es de US$ 10 si aciertas los primeros dos números y el Mega Ball.

Si aciertas el primer número y el Mega Ball, te llevas US$ 4.

Y si atinas solamente el Mega Ball, el premio es de US$ 2 (lo que cuesta el boleto de Mega Millions).

Los premios incrementan (excepto el premio mayor) si optas por un Megaplier

Con información de Chris Boyette.

Este artículo fue publicado en 2023 y ha sido actualizado

