Cómo un romance de vacaciones entre adolescentes acabó en prisión en Dubai

Los romances de vacaciones son cosa de comedias y novelas románticas, pero no para Marcus Fakana, de 18 años, que se enfrenta a una pena de un año de prisión por su aventura de verano.

El aprendiz de construcción de Londres estaba de vacaciones con su familia en Dubai en septiembre cuando conoció a una adolescente británica en su hotel y comenzaron una relación romántica que se convirtió en sexual.

La pareja planeaba continuar su incipiente conexión en Londres. Pero cuando la joven de 17 años regresó al Reino Unido, su madre descubrió la relación y denunció a Fakana a la policía de Dubai.

“Fue muy traumático. Me sacaron del hotel sin que me dijeran por qué. No me permitieron llamar a nadie, incluidos mis padres”, dijo Fakana a CNN en una declaración escrita compartida por su equipo de asesoría legal, Detained in Dubai. “Todo estaba en árabe y no sabía cuándo saldría. No me dieron acceso a un abogado, a la embajada ni a mis padres”.

La edad de consentimiento en los Emiratos Árabes Unidos (de los cuales Dubai es la ciudad más grande) es de 18 años, lo que hace que la chica sea menor de edad en el momento de su relación con Fakana.

“No tenía intención de infringir la ley, ni siquiera sabía que le faltaba un mes para cumplir los 18”, dice Fakana, añadiendo que no consideró la edad un problema ya que estaban en el mismo año escolar.

El adolescente dice que está arrepentido de haber infringido la ley, pero le pide al primer ministro de la monarquía conservadora y gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, que derogue la sentencia de un año de cárcel que le fue impuesta la semana pasada, “para que me dejen ir a casa para Navidad con mi familia”.

Dubai es popular entre los viajeros de Europa occidental, que acuden en masa a la ciudad costera por su clima cálido y su estilo de vida de lujo. La ciudad recibió un récord de 17,15 millones de visitantes internacionales el año pasado, y su aeropuerto atendió a 87 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el segundo más transitado del mundo.

Pero la mayoría de los viajeros no son conscientes de lo diferente que es el sistema jurídico de esta nación autoritaria, que se basa tanto en la ley civil como en la sharia.

Dubai se ha promocionado como un “destino turístico moderno y liberal”, lo que puede resultar “confuso para los turistas” cuando se enfrentan a leyes poco conocidas o a su aplicación arbitraria, dice Radha Stirling, directora ejecutiva y fundadora de Detained in Dubai, una organización de defensa de los derechos humanos y de asesoría jurídica con sede en el Reino Unido.

Como resultado, el caso de Fakana es solo el más reciente ejemplo de un extranjero en problemas en esa ciudad.

La legislación sobre relaciones, alcohol y actividades en intenet son algunos de los problemas con los que se encuentran los turistas con más frecuencia. Si bien el consumo de alcohol es legal en los locales autorizados de Dubai y la cultura de las fiestas está “muy extendida”, cualquiera que sea sorprendido con alcohol en su organismo en un lugar público puede ser acusado de embriaguez en público o de consumir alcohol sin licencia, afirma Stirling.

“Nadie pensaría que es ilegal salir de un local, subirse a un taxi e irse a casa, pero mientras estás fuera del local estás violando la ley”, añade.

Otro ámbito de confusión son las amplias leyes de delitos cibernéticos del país, que abarcan actividades en línea las cuales van desde la piratería y el terrorismo hasta los comentarios hostiles y la promoción de organizaciones benéficas. Estas leyes se aplican a las comunicaciones privadas y públicas, de forma retroactiva e internacional, por lo que algo que comparta en línea antes de viajar a los Emiratos Árabes Unidos puede dar lugar a un proceso judicial después de su llegada, afirma Stirling.

“Yo diría que casi el 100% de los visitantes de los Emiratos Árabes Unidos ya están violando esas leyes, si alguien se tomara la molestia de denunciarlos”, afirma. Este año, un irlandés de 39 años fue detenido en Dubái durante tres meses por enviar un “emoji amenazante”, y un hombre de Irlanda del Norte fue detenido durante dos meses por una reseña negativa en Google .

La policía de Dubai y su oficina de prensa gubernamental no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Si bien Emiratos Árabes Unidos tiene una de las tasas más altas de prisioneros extranjeros en el mundo (lo cual no sorprende considerando que su población es en un 90% no emiratí), Stirling dice que la mayoría de los detenidos en ese lugar no terminan cumpliendo condena en prisión.

La aplicación estricta de estas leyes es necesaria para mantener la seguridad pública, afirma Azaan Salahuddin, socio gerente del bufete de abogados Al Adl Legal, con sede en Dubái. “Las leyes tienen como objetivo proteger a los ciudadanos o a las personas que llegan desde el extranjero”, afirma.

Salahuddin señaló la baja tasa de criminalidad del país: en Dubai, las cifras oficiales de la policía registraron solo 24,6 delitos por cada 100.000 personas en 2023. Esta es una cifra significativamente inferior a la del Reino Unido (medida con una proporción totalmente diferente) de 84 por cada 1.000 personas .

“Todos los países en los que he estado aplican sus leyes”, afirma Salahuddin, añadiendo que la ignorancia no es una excusa y que es responsabilidad de cada viajero conocer la ley. En el caso de Fakana, “está claro que la joven no había alcanzado la edad de consentimiento y sus padres han presentado cargos”, afirma. “Es un caso sencillo”.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, que también es miembro del parlamento por el distrito electoral de Fakana, Tottenham, amplió esa idea: “Esto sucede en cualquier parte del mundo, y es por eso que el Ministerio de Asuntos Exteriores deja claro en su sitio web cuáles son las reglas: debes seguir las reglas y la ley de ese país”.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que “reconoce que es una situación muy angustiosa para Marcus y su familia” y que el Ministerio de Relaciones Exteriores “está en contacto regular con su familia y su equipo legal en este momento difícil”.

Pero otros extranjeros también encuentran confuso el sistema legal de los EAU y sus numerosas leyes restrictivas.

En julio de este año, Tori Towey, una azafata irlandesa de 28 años de la aerolínea Emirates con sede en Dubai, se enfrentaba a seis meses de prisión por intentar suicidarse y consumir alcohol.

Towey, que vivió en Dubai durante un año, dijo que su pareja comenzó a abusar físicamente de ella después de que se mudaron juntos. Ella denunció la violencia doméstica a la policía, pero su pareja presentó una denuncia en represalia contra ella, lo que le impidió viajar y trabajar o salir del país.

“La policía me dijo que si abandonaba el caso, se levantaría mi prohibición de viajar”, ​​dijo Towey. Pero esto no sucedió. “Eso me puso en una situación muy mala. No tenía a dónde ir. Tenía que volver con él. Sentí que estaba atrapada, que no había ayuda”, comentó a CNN en una entrevista telefónica.

Tras intentar suicidarse en mayo de este año, Towey se encontró en la comisaría acusada de intento de suicidio. En los Emiratos Árabes Unidos, el suicidio es ilegal, a pesar de un anuncio ampliamente publicitado en 2020 de que se despenalizaría.

“Tuve que averiguar por mí misma cuáles eran los cargos, porque nadie me lo dijo”, explica. Encontrar representación legal también fue difícil. “Los abogados ni siquiera se ocupan de tu caso sin un pago inicial de 20.000 dirhams (unos US$ 5.400)”.

Towey finalmente recibió asesoramiento legal de Detained in Dubai, y con la creciente presión del gobierno irlandés y la atención de los medios sobre su historia, su prohibición de viajar de dos meses finalmente se levantó, los cargos fueron retirados y ella pudo regresar a casa.

Antes del incidente, Towey dice que estaba feliz en Dubai y que todavía siente un gran amor por la ciudad y la cultura que dejó atrás. “Es solo el sistema y el estrés que puede causar. Puede destrozarte, porque puedes perderlo todo”, afirma.

Mientras tanto, los padres de Fakana tuvieron que regresar al Reino Unido por trabajo y él permanece en Dubai, solo.

“Llevo aquí cuatro meses y ha sido una experiencia estresante y agotadora desde el punto de vista económico”, afirma. “He estado mucho tiempo sin familia, sufriendo ansiedad, dolores de cabeza y noches de insomnio”.

Stirling cree que el caso de Fakana debería haber sido juzgado en el tribunal de delitos menores, alegando que la policía declaró incorrectamente que tenía 19 años y su nacionalidad como paquistaní en su informe, lo que, según ella, probablemente condujo a un juicio más severo.

Fakana y sus abogados ahora decidirán si apelarán su sentencia de un año en la Prisión Central de Dubai, una cárcel con un pobre historial de abusos de los derechos humanos y tortura, aunque existe la posibilidad de que la fiscalía busque una sentencia aún más severa.

“Escuché que podrían multarme y deportarme en su lugar y estoy pidiendo eso”, dice Fakana.

“Ha sido el momento más estresante de toda mi vida”.

