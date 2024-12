CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534¾ 544 533¾ 541 +6¼ May 545¼ 554½ 544¼ 552 +6¾ Jul 553 561½ 552½ 559½ +7 Sep 566 574¾ 565½ 572½ +6½ Dec 584 592 583¼ 590¼ +6½ Mar 601¼ 605¾ 599¾ 605¼ +6 May 614¼ +5¾ Jul 611½ +5 Sep 619¾ +4¾ Dec 631¼ +4¾ Mar 641 +4¾ May 631 +4¾ Jul 596¼ +4¾ Est. sales 43,645. Tue.’s sales 40,894 Tue.’s open int 459,861, up 3,261 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 448½ 454¼ 448½ 453¾ +5¼ May 455 461 455 460½ +5½ Jul 457½ 464 457½ 463¾ +6½ Sep 436 441 435½ 440½ +4½ Dec 437½ 442½ 437¼ 441¾ +4½ Mar 450½ 454 449 453½ +4¼ May 456 460¼ 456 460 +4¼ Jul 460 463 459½ 462¾ +4¼ Sep 447¼ 450 447¼ 449½ +3½ Dec 447 450 447 449¾ +3¼ Mar 459½ +3 May 463¼ +3 Jul 466¾ 466¾ 465¾ 465¾ +3¼ Sep 454½ +3¼ Dec 454¼ +2¾ Jul 471¼ +2¾ Dec 454 +2¾ Est. sales 193,701. Tue.’s sales 184,379 Tue.’s open int 1,624,051 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 333¾ 338 329¾ 330½ —2 May 342½ 342¾ 338¾ 338¾ — ¾ Jul 345 — ¾ Sep 340¾ — ¾ Dec 345¾ — ¾ Mar 346½ — ¾ May 352½ — ¾ Jul 328¾ — ¾ Sep 344½ — ¾ Dec 347 — ¾ Est. sales 548. Tue.’s sales 548 Tue.’s open int 3,709, up 52 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 979 989¾ 975 988 +12¾ Mar 985 998 981 997¼ +16 May 993 1008¼ 989½ 1007½ +17½ Jul 1002¼ 1019¼ 1001¼ 1018½ +17¼ Aug 1003¼ 1017½ 1000 1016¾ +16¾ Sep 993¼ 1006 989¾ 1005½ +16 Nov 995 1010¼ 993¾ 1009½ +15½ Jan 1006 1019½ 1006 1019 +15¼ Mar 1011 1020¼ 1005½ 1019½ +14¾ May 1022¼ 1025 1022¼ 1025 +14¾ Jul 1021¾ 1033½ 1019½ 1033 +14¾ Aug 1029¾ +14¾ Sep 1018 +14 Nov 1009 1019½ 1005¾ 1018¾ +13¾ Jan 1028½ +13¾ Mar 1029¾ +13¾ May 1035¾ +13¾ Jul 1049¾ +13¾ Aug 1048½ +13¾ Sep 1036 +13¾ Nov 1036¼ 1038¾ 1036¼ 1038¾ +12¼ Jul 1059½ +12¼ Nov 1025 1037¼ 1025 1037¼ +12¼ Est. sales 136,863. Tue.’s sales 125,651 Tue.’s open int 858,186 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.86 40.00 39.07 39.47 —.37 Mar 40.30 40.44 39.50 39.88 —.42 May 40.65 40.78 39.86 40.20 —.45 Jul 40.92 41.04 40.11 40.45 —.46 Aug 40.84 40.97 40.08 40.41 —.47 Sep 40.71 40.78 40.03 40.36 —.46 Oct 40.65 40.65 39.91 40.24 —.46 Dec 40.75 40.92 40.04 40.35 —.49 Jan 40.81 40.88 40.41 40.49 —.49 Mar 40.60 40.83 40.60 40.70 —.46 May 41.25 41.25 40.63 40.94 —.44 Jul 41.07 41.30 40.89 41.22 —.40 Aug 40.92 41.14 40.92 41.14 —.36 Sep 40.87 40.98 40.87 40.98 —.36 Oct 40.73 40.73 40.72 40.72 —.36 Dec 40.96 40.96 40.85 40.85 —.40 Jan 40.93 —.40 Mar 41.03 —.40 May 41.15 —.40 Jul 40.74 —.40 Aug 40.58 —.40 Sep 40.50 —.40 Oct 40.73 —.40 Dec 40.47 —.40 Jul 40.36 —.40 Oct 40.35 —.40 Dec 40.09 —.40 Est. sales 82,910. Tue.’s sales 78,157 Tue.’s open int 543,326 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 295.00 306.50 294.60 305.70 +12.80 Mar 304.60 315.40 303.40 314.90 +13.30 May 309.40 320.50 308.80 320.20 +13.10 Jul 314.00 324.80 313.80 324.50 +12.60 Aug 314.70 324.90 314.70 324.60 +11.90 Sep 315.30 324.30 315.30 324.00 +11.20 Oct 314.30 323.10 314.30 322.80 +10.50 Dec 317.20 325.20 316.30 325.00 +10.10 Jan 319.90 325.90 319.90 325.70 +9.80 Mar 320.70 326.60 320.70 326.50 +10.00 May 322.70 327.90 322.60 327.90 +9.90 Jul 325.20 330.20 325.00 330.20 +9.70 Aug 329.70 +9.80 Sep 328.20 +9.80 Oct 325.70 +9.80 Dec 327.70 +9.60 Jan 328.90 +9.60 Mar 329.60 +9.60 May 331.10 +9.60 Jul 335.70 +9.60 Aug 335.20 +9.60 Sep 333.70 +9.60 Oct 335.70 +9.60 Dec 339.20 +9.60 Jul 347.20 +9.60 Oct 347.20 +9.60 Dec 350.70 +9.60 Est. sales 98,400. Tue.’s sales 93,377 Tue.’s open int 604,429

