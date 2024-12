CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 544 552½ 543½ 543½ +1½ Mar 561¾ 569¼ 560½ 563¼ +1½ May 570¼ 578¼ 569¼ 572¾ +2¼ Jul 576¾ 584¾ 575¾ 579½ +2½ Sep 589¼ 597 588½ 592 +2¼ Dec 606 613 605¾ 608 +2¼ Mar 619¾ 624½ 618¼ 620¼ +2¼ May 624 624½ 624 624½ +2 Jul 617 +2¼ Sep 623¼ +2½ Dec 636¼ +2½ Mar 646 +2½ May 631 +2½ Jul 596 +2½ Est. sales 80,135. Tue.’s sales 74,614 Tue.’s open int 425,812, up 4,204 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 440 443¼ 437¾ 438 —2½ Mar 448 451¼ 447¾ 448¼ — ¾ May 454 457¾ 454 455½ +¼ Jul 456¾ 460¼ 456 458¼ +1 Sep 437¼ 440¼ 437¼ 439¾ +1¾ Dec 441¼ 444½ 441 444 +2¼ Mar 452½ 455¼ 452¼ 455 +2¾ May 458½ 461¼ 458½ 460¾ +2½ Jul 461 464¾ 461 464 +2¾ Sep 449¼ 452¼ 449¼ 451 +2¾ Dec 448 452½ 448 451 +2½ Jul 467½ +2¾ Dec 452 454¼ 452 454¼ +3 Est. sales 517,120. Tue.’s sales 493,670 Tue.’s open int 1,583,031, up 26,418 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 334¾ +3½ Mar 352½ 364 352½ 357½ +4 May 362¾ 366 361 362¾ +3¼ Jul 372¾ 372¾ 368½ 368½ +2¾ Sep 376½ 376½ 364¼ 364¼ +2¾ Dec 376½ 376¾ 366¾ 366¾ +2¾ Mar 365¾ +2¾ May 371¾ +2¾ Jul 348 +2¾ Sep 363¾ +2¾ Est. sales 592. Tue.’s sales 592 Tue.’s open int 3,580, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 994 1001 988 995½ +¾ Mar 999 1006½ 994 1002¾ +2½ May 1009 1016 1003½ 1013 +3¾ Jul 1020 1026½ 1014¼ 1023½ +3 Aug 1018¾ 1024½ 1013¼ 1021¾ +3¼ Sep 1007 1013½ 1002¼ 1011¼ +3¾ Nov 1009 1016¼ 1004¾ 1014½ +4¾ Jan 1020¼ 1025 1017 1024 +5 Mar 1023½ 1026¼ 1015¾ 1025¾ +5½ May 1027 1031 1027 1031 +5¼ Jul 1037¼ 1038¾ 1037¼ 1038¼ +5¼ Aug 1034½ +5¼ Sep 1022 +4¼ Nov 1014½ 1022½ 1014 1022 +5 Jan 1031¾ +5 Mar 1033 +5 May 1039 +5 Jul 1048½ +4¾ Aug 1045 +4¾ Sep 1032½ +4¾ Nov 1037¾ +4½ Jul 1059½ +4½ Nov 1043 +4½ Est. sales 331,798. Tue.’s sales 293,390 Tue.’s open int 914,773 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.91 42.99 42.26 42.26 —.30 Jan 42.70 43.25 42.21 42.44 —.28 Mar 42.96 43.46 42.45 42.71 —.22 May 43.28 43.71 42.73 42.99 —.22 Jul 43.44 43.91 42.96 43.21 —.23 Aug 43.65 43.79 42.88 43.12 —.22 Sep 43.25 43.65 42.76 43.00 —.23 Oct 43.30 43.48 42.62 42.87 —.22 Dec 43.25 43.58 42.70 42.97 —.21 Jan 43.38 43.38 43.03 43.03 —.22 Mar 42.99 43.14 42.99 43.14 —.20 May 43.26 —.20 Jul 43.14 43.40 43.14 43.40 —.20 Aug 43.24 —.20 Sep 43.16 —.20 Oct 43.03 —.20 Dec 42.81 —.20 Jul 42.70 —.20 Oct 42.69 —.20 Dec 42.43 —.20 Est. sales 182,884. Tue.’s sales 162,165 Tue.’s open int 564,473 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 289.60 289.60 287.50 288.00 —.80 Jan 291.90 293.10 290.20 291.10 —.90 Mar 298.10 299.60 297.10 298.10 —.20 May 303.00 304.40 301.80 303.00 +.10 Jul 307.10 308.70 306.20 307.20 —.10 Aug 308.10 309.40 307.10 308.00 —.10 Sep 308.60 309.80 307.50 308.40 Oct 307.40 309.40 307.30 308.20 +.10 Dec 310.90 312.20 310.00 310.90 +.10 Jan 312.80 313.00 311.60 312.00 +.20 Mar 312.50 313.80 312.50 312.70 +.20 May 313.90 314.10 313.90 314.10 +.20 Jul 316.20 316.40 316.20 316.40 +.20 Aug 315.70 316.10 315.70 316.10 +.40 Sep 314.60 +.40 Oct 312.00 +.40 Dec 314.10 +.40 Jul 322.10 +.40 Oct 322.10 +.40 Dec 325.60 +.40 Est. sales 197,287. Tue.’s sales 168,675 Tue.’s open int 613,189, up 2,870

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.