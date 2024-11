1Exicurers 18.38 +15.48 Up533.8 2Agrifyrs 47.62 +33.02 Up226.2 3S&WSeedrs 6.57 +4.22 Up179.6 4QuantumCprs 9.13 +5.85 Up178.4 5ForteBioscrs 16.00 +10.16 Up174.0…

1Exicurers 18.38 +15.48 Up533.8 2Agrifyrs 47.62 +33.02 Up226.2 3S&WSeedrs 6.57 +4.22 Up179.6 4QuantumCprs 9.13 +5.85 Up178.4 5ForteBioscrs 16.00 +10.16 Up174.0 6PalladyneAI 4.60 +2.75 Up148.6 7SiNtxTchrs 4.96 +2.92 Up143.1 8Cerence 7.20 +4.15 Up136.1 9SCWorx 2.10 +1.21 Up134.6 10SafeProGrpn 4.57 +2.59 Up130.8 11QuantCmp 6.10 +3.00 Up 96.8 12RedCatHldg 8.97 +4.27 Up 90.9 13NanoLabsA 8.26 +3.84 Up 86.9 14AclarisThera 3.80 +1.75 Up 85.4 15SupMicCmps 33.15 +14.57 Up 78.4 16JowellGlb 3.38 +1.43 Up 73.3 17Omeros 10.91 +4.16 Up 61.6 18NanoNucln 33.60 +11.90 Up 54.8 19EcoWvPwr 10.09 +3.53 Up 53.8 20BurnRckrs 5.60 +1.85 Up 49.3 21PTLLTDn 4.84 +1.59 Up 48.9 22AlphaTcGp 14.20 +4.49 Up 46.2 23SemlerSci 63.65 +19.17 Up 43.1 24KingsftCld 7.21 +2.16 Up 42.8 25CideraThrrs 20.40 +6.03 Up 42.0 DOWNS Name LastChgPct. 1QMMMHldn .75 —6.58 Off 89.8 2GalxyPayn 1.43 —3.59 Off 71.5 3SKKHldgsn 1.84 —4.55 Off 71.2 4TMTAcqun 2.89 —5.04 Off 63.6 5PyxisOncol 1.90 —2.29 Off 54.7 6Wellchangen 1.98 —2.02 Off 50.5 7LuxUrbanrs 1.40 —1.40 Off 50.0 8Autonomixrs 6.28 —5.38 Off 46.1 9SilenceTher 7.01 —5.69 Off 44.8 10CyclerTh 1.43 —1.15 Off 44.6 11Neurogeners 20.30 —14.22 Off 41.2 12LuminTcArs 8.95 —5.75 Off 39.1 13Cabaletta 1.87 —1.16 Off 38.3 14AkariThera 1.30 — .78 Off 37.5 15CAMP4n 5.41 —2.71 Off 33.4 16RezolveAIn 1.82 — .91 Off 33.3 17NwAmsPhwt 8.90 —4.40 Off 33.1 18WheelerRErs 8.50 —4.14 Off 32.8 19KuraOncol 10.80 —5.12 Off 32.2 20XCHGLtdn 13.30 —6.11 Off 31.5 21FitellCorp 25.23 —11.02 Off 30.4 22ConnexaSprs 3.52 —1.51 Off 30.0 23ZenasBion 12.00 —5.11 Off 29.9 24Safe&Greers 1.90 — .76 Off 28.6 25UpstreaBion 18.19 —7.27 Off 28.6 —————————

