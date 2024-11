1BTCDigitl 19.27 +17.44 Up953.0 2Pulmatrx 6.56 +4.51 Up220.0 3BTCSInc 4.35 +2.94 Up208.5 4Agrifyrs 14.60 +8.96 Up158.9 5DigitlBrndwt 21.00 +11.99 Up133.1…

1BTCDigitl 19.27 +17.44 Up953.0 2Pulmatrx 6.56 +4.51 Up220.0 3BTCSInc 4.35 +2.94 Up208.5 4Agrifyrs 14.60 +8.96 Up158.9 5DigitlBrndwt 21.00 +11.99 Up133.1 6QuantCmp 3.10 +1.67 Up116.8 7AligosTherrs 19.17 +8.98 Up 88.1 8BinahCpGrn 3.49 +1.50 Up 75.4 9GDCulture 2.80 +1.16 Up 70.7 10AdventTchrs 6.07 +2.50 Up 70.0 11FundmGlbrs 31.01 +12.76 Up 69.9 12SenstarTch 2.63 +1.06 Up 67.5 13HonestCo 6.91 +2.52 Up 57.4 14MullenAutors 2.54 +.89 Up 53.9 15Omeros 6.75 +2.34 Up 53.1 16DaveIncA 80.06 +27.06 Up 51.1 17DefDailyef 91.52 +30.31 Up 49.5 18SamfinCreatn 15.00 +4.72 Up 45.9 19RocktLabA 19.00 +5.49 Up 40.6 20ValBitCFtref 54.30 +15.29 Up 39.2 21CareCldpfB 17.09 +4.65 Up 37.4 22TayshaGen 2.06 +.56 Up 37.3 23NanoLabsA 4.42 +1.18 Up 36.4 24CareCloudpf 16.60 +4.10 Up 32.8 25The9Ltd 11.14 +2.74 Up 32.6 DOWNS Name LastChgPct. 1Def2XLgrs .98 —34.22 Off 97.2 2Def1.5Shsrs 2.14 —20.61 Off 90.6 3SyrosPhrm .26 —2.35 Off 90.1 4GauchoGrrs 1.37 —3.21 Off 70.1 5ColorStarrs 5.23 —10.57 Off 66.9 6GalxyPayn 5.02 —9.66 Off 65.8 7SowGoodn 3.76 —6.51 Off 63.4 8RaptThera 1.11 —1.79 Off 61.8 9Wellchangen 4.00 —4.98 Off 55.5 10Nuvectis 4.95 —5.86 Off 54.2 11IntractvStrrs 2.79 —3.21 Off 53.5 12SidusSpcArs 1.20 —1.25 Off 51.0 13Neurogeners 34.52 —33.70 Off 49.4 14PhathomPh 8.78 —8.08 Off 47.9 15RockwllMd 2.36 —2.08 Off 46.8 16VroomIncrs 4.98 —3.92 Off 44.0 17DirctDigital 1.57 —1.01 Off 39.1 18PDSBiotc 2.01 —1.28 Off 38.9 19RezolveAIn 2.73 —1.71 Off 38.5 20ReitarLogtcn 4.00 —2.32 Off 36.7 21Thumzupn 3.21 —1.73 Off 35.0 22FreightCarlf 9.90 —5.33 Off 35.0 23Massimon 2.86 —1.53 Off 34.9 24Inseegors 11.88 —6.32 Off 34.7 25TokyoLifers 2.66 —1.38 Off 34.2 —————————

