OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 538¼ 542¾ 531 533½ —6 Mar 557 558 547½ 549¼ —8¾ May 567¾ 567¾ 557½ 559¼ —9 Jul 574 574¼ 565 566½ —8½ Sep 586½ 586½ 578½ 579¾ —8 Dec 602 602¾ 595½ 597 —7 Mar 613¼ 614 609 609 —7 Est. sales 144,733. Tue.’s sales 137,375 Tue.’s open int 413,395 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420 422¼ 417¼ 418 —2 Mar 427¾ 431 427½ 428 May 435 438 434¾ 435¼ Jul 438½ 441 438¼ 438¾ Sep 426¼ 427½ 425¼ 425¾ —1 Dec 429½ 431¼ 429 429½ — ¾ Mar 442 442½ 440¾ 441¼ — ¾ May 447½ 448¾ 447¼ 447¼ —1 Jul 453 453¼ 453 453¼ +1¼ Sep 441½ 441½ 441½ 441½ Dec 442 442 441 441½ — ½ Est. sales 672,327. Tue.’s sales 637,406 Tue.’s open int 1,545,896 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 348¼ 352 335 336 —11¾ Mar 371¼ 375¾ 356¾ 359¾ —10¾ Jul 383 383 383 383 +6¾ Est. sales 1,082. Tue.’s sales 1,082 Tue.’s open int 3,496 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 984 994¼ 983¼ 989½ +6 Mar 994 1003 993¼ 997½ +3½ May 1009½ 1017¾ 1007¾ 1010¾ +2¼ Jul 1022½ 1030¾ 1020¼ 1023 +1½ Aug 1022¼ 1029½ 1019½ 1022¼ +1¾ Sep 1011½ 1017¾ 1009 1011¼ +1½ Nov 1013 1020 1012 1013¾ +1 Jan 1023¾ 1028¾ 1023 1023¾ +1¼ Mar 1030¾ 1030¾ 1025¼ 1025¼ +¾ May 1036¼ 1036¼ 1031 1031 +¾ Jul 1036½ 1037¾ 1036½ 1037¾ +¼ Nov 1025 1025 1025 1025 +2½ Nov 1029 1029 1029 1029 +½ Est. sales 274,973. Tue.’s sales 258,465 Tue.’s open int 909,831

