CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 549½ 555¼ 543½ 552 +2¼ Mar 567½ 574½ 562¼ 571¾ +4 May 577 584 572 581¼ +4¼ Jul 583½ 591½ 579½ 588¼ +4 Sep 593½ 603¾ 592¾ 600¾ +4 Dec 612 620 608 616¾ +3¾ Mar 621½ 631½ 621½ 630½ +5¾ Jul 620 620 620 620 +3 Est. sales 146,615. Tue.’s sales 138,412 Tue.’s open int 448,073 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 427 432 424¾ 430¼ +3 Mar 437¼ 441¾ 435 440¼ +2½ May 445 448¾ 442½ 447¼ +2 Jul 448 452 445½ 450¼ +1¾ Sep 435 438¼ 432½ 437 +1¾ Dec 439¼ 442½ 436½ 441 +1½ Mar 450½ 453¼ 447¼ 452¼ +1¾ May 456½ 458¼ 454 458¼ +1½ Jul 458 458½ 458 458½ —1¾ Dec 447¼ 450 445 449½ +2 Dec 449½ 449½ 449½ 449½ +3 Est. sales 484,591. Tue.’s sales 454,359 Tue.’s open int 1,666,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 345 354¼ 336¾ 341¾ —3 Mar 361 373¾ 356¼ 360¾ — ¼ May 365 365 365 365 +1 Est. sales 1,057. Tue.’s sales 1,057 Tue.’s open int 3,731, up 43 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 998½ 1001½ 985¼ 992¼ —6¼ Mar 1008 1011 995 1001½ —7 May 1021½ 1023½ 1008½ 1014¾ —6¾ Jul 1033¼ 1035½ 1021 1027¼ —6¼ Aug 1034 1034 1021 1026½ —5¾ Sep 1021½ 1023¼ 1009½ 1015¼ —5½ Nov 1022 1022¾ 1009¾ 1015¼ —5¾ Jan 1032¼ 1032½ 1019½ 1023¾ —6¾ Mar 1022¾ 1026½ 1020¾ 1022 —9¼ May 1027½ 1032 1027½ 1032 —4¼ Jul 1035 1035 1033¾ 1033¾ —9¾ Nov 1020¼ 1022¾ 1019 1022¼ —5 Est. sales 200,181. Tue.’s sales 186,695 Tue.’s open int 902,539, up 2,127

