CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 547¾ 558¾ 545½ 551¼ +4 Mar 566½ 575¾ 563½ 569 +3¼ May 575½ 584½ 572¾ 578½ +4 Jul 582¼ 591¾ 579½ 585¾ +4¼ Sep 595 603¾ 592 598 +4 Dec 612 619½ 608½ 614 +4 Mar 623¾ 629½ 623¾ 625¼ +3¼ Est. sales 126,363. Mon.’s sales 155,919 Mon.’s open int 457,283 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 428¾ 431½ 426½ 427½ —1¾ Mar 439 441¾ 437¾ 438¼ —1½ May 446¾ 449 445 445¾ —1 Jul 449¾ 452¼ 448¾ 449¼ — ¾ Sep 436 437¾ 434½ 435½ —1 Dec 440½ 442¼ 439 439¾ —1¼ Mar 451 453 450¼ 450½ —1¼ May 457¼ 458 456¾ 457¼ — ¾ Jul 461¼ 462¼ 460½ 462 +½ Sep 447¾ 447¾ 447¾ 447¾ —1 Dec 446¾ 449 446¾ 449 — ¼ Est. sales 393,871. Mon.’s sales 394,274 Mon.’s open int 1,670,926 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 367¼ 369½ 338¾ 339¼ —24½ Mar 381¾ 383¼ 354¼ 356¼ —21½ May 361 361 360 360 —20¼ Jul 383¼ 383¼ 370¾ 370¾ —10¼ Est. sales 981. Mon.’s sales 1,062 Mon.’s open int 3,688 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1009¾ 1012¾ 995¼ 999 —10¾ Mar 1019 1021¾ 1005½ 1009½ —9½ May 1030½ 1033¾ 1018¾ 1022½ —8¾ Jul 1042¼ 1045¼ 1031 1034¾ —8 Aug 1040¾ 1042½ 1029¾ 1033 —7¾ Sep 1027¼ 1029¾ 1017¾ 1021¼ —6¼ Nov 1026 1028½ 1017¾ 1021¼ —5½ Jan 1034¾ 1036½ 1026¾ 1029¾ —6½ Mar 1033¼ 1033¼ 1026¾ 1026¾ —9½ May 1037½ 1037½ 1032¼ 1033¼ —7¾ Jul 1040 1040 1040 1040 —8½ Nov 1034 1034 1027 1027 —6¼ Est. sales 163,167. Mon.’s sales 167,482 Mon.’s open int 900,412, up 4,104

