CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 548 550½ 542½ 544¼ —4½ Mar 570¼ 571¼ 562½ 564¾ —4¾ May 580¾ 581½ 572¾ 575 —4½ Jul 586¾ 589 580½ 582¾ —4½ Sep 598¾ 601¾ 593 595½ —4¼ Dec 614½ 617½ 609¼ 612 —3¾ Mar 628½ 628½ 622½ 624¼ —3½ May 627½ —3½ Jul 615¼ —3¼ Sep 615 —3¼ Dec 629¼ —3¼ Mar 639 —3¼ May 624 —3¼ Jul 586½ —3¼ Est. sales 118,529. Thu.’s sales 104,991 Thu.’s open int 436,535 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 426¾ 429½ 425 425½ —1¼ Mar 436¼ 439 434½ 435¼ —1 May 443¼ 445¾ 441¾ 442½ — ¾ Jul 448 448½ 445 446 — ½ Sep 433 434¼ 431¾ 432¾ — ¼ Dec 437 438 435¼ 436¼ — ½ Mar 448 448¾ 446½ 447¼ — ½ May 454 454¾ 453½ 453½ — ½ Jul 458 458¾ 456¾ 457 — ¾ Sep 444½ +¼ Dec 444¾ 445¼ 444 445 +¼ Jul 460 +¼ Dec 444¼ 444¾ 444 444¾ +¼ Est. sales 399,794. Thu.’s sales 406,750 Thu.’s open int 1,655,047 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343 352¼ 343 349¼ +3 Mar 363 373¼ 363 370½ +3¾ May 374 +3¾ Jul 375¾ +4 Sep 371½ +4 Dec 374 +4 Mar 373 +4 May 379 +4 Jul 367¾ +4 Sep 383½ +4 Est. sales 279. Thu.’s sales 691 Thu.’s open int 3,735 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 980¾ 985¼ 975¼ 983½ +5¾ Mar 987¾ 993¼ 982½ 992¼ +7 May 1000¾ 1006¼ 995¼ 1005¾ +7 Jul 1013½ 1018¾ 1007¼ 1018¼ +6¾ Aug 1015½ 1017½ 1006¾ 1016¾ +5½ Sep 1004 1006¾ 997¼ 1006¼ +4¼ Nov 1005½ 1008¾ 999½ 1008½ +4 Jan 1015¾ 1018½ 1010 1018¼ +3½ Mar 1015¼ 1019¾ 1011¾ 1019¾ +3¼ May 1021½ 1025¼ 1019 1025¼ +2¾ Jul 1027¼ 1032½ 1027¼ 1032½ +2½ Aug 1028¾ +2 Sep 1016½ +2¼ Nov 1013½ 1017½ 1012 1017½ +2¼ Jan 1027¼ +2¼ Mar 1028½ +2¼ May 1034½ +2¼ Jul 1039¼ +2¼ Aug 1035¾ +2¼ Sep 1023¼ +2¼ Nov 1026¾ +1¼ Jul 1048½ +1¼ Nov 1032 +1¼ Est. sales 219,458. Thu.’s sales 269,667 Thu.’s open int 908,460, up 4,809 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.18 42.51 41.36 41.77 —.41 Jan 42.27 42.62 41.51 41.84 —.44 Mar 42.60 42.92 41.81 42.14 —.46 May 42.90 43.21 42.12 42.49 —.41 Jul 43.08 43.41 42.36 42.77 —.35 Aug 43.09 43.30 42.27 42.69 —.34 Sep 42.91 43.16 42.15 42.56 —.36 Oct 42.89 42.92 42.00 42.40 —.37 Dec 42.94 43.08 42.09 42.46 —.40 Jan 42.75 42.86 42.37 42.53 —.38 Mar 42.68 42.76 42.34 42.63 —.36 May 43.00 43.00 42.70 42.78 —.31 Jul 43.00 43.00 42.70 42.93 —.26 Aug 42.70 —.26 Sep 42.62 —.29 Oct 42.49 —.29 Dec 42.36 —.29 Jul 42.25 —.29 Oct 42.24 —.29 Dec 41.98 —.29 Est. sales 237,672. Thu.’s sales 217,436 Thu.’s open int 577,006, up 4,178 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 288.30 290.10 286.60 289.20 +1.50 Jan 289.90 292.30 288.90 291.50 +2.10 Mar 293.70 296.60 292.70 295.60 +2.50 May 298.30 301.00 297.20 300.10 +2.60 Jul 302.90 305.70 301.90 304.80 +2.70 Aug 303.40 306.60 302.90 305.80 +2.70 Sep 304.70 307.00 303.40 306.20 +2.60 Oct 304.20 306.40 303.00 305.50 +2.40 Dec 306.70 308.90 305.60 307.90 +2.30 Jan 307.30 308.90 307.30 308.90 +2.20 Mar 309.20 309.60 307.90 309.50 +2.30 May 309.20 310.80 309.10 310.70 +2.40 Jul 311.30 312.70 311.30 312.70 +2.20 Aug 312.20 +2.20 Sep 310.60 +2.10 Oct 308.00 +2.10 Dec 309.80 +2.10 Jul 318.60 +2.10 Oct 318.60 +2.10 Dec 322.10 +2.10 Est. sales 182,665. Thu.’s sales 132,224 Thu.’s open int 628,179, up 4,789

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.