ANÁLISIS | Trump cree que los presidentes tienen un poder casi total: habrá poco que lo detenga en su segundo mandato

(CNN) — Donald Trump cree que los presidentes tienen un poder casi absoluto. En su segundo mandato, habrá pocas restricciones políticas o jurídicas que lo limiten.

La amplia victoria del presidente electo sobre la vicepresidenta Kamala Harris convirtió de repente la noción teórica de que él se entregará a sus instintos autocráticos en una posibilidad genuina.

Cuando Trump regrese a la Casa Blanca en enero como uno de los presidentes más poderosos de la historia, podrá aprovechar su propio desmantelamiento de las barreras durante su primera presidencia, que continuó a través de maniobras legales fuera del cargo.

No está garantizado que, solo porque Trump tenga un poder masivo, despreciará los controles y equilibrios constitucionales. Su comportamiento pasado no tiene que predecir el futuro. Pero la lección de las carreras empresariales y políticas de Trump es que busca obliterar todas las restricciones.

Por ejemplo, aplastó la oposición en el Partido Republicano y expulsó a los herejes políticos que se oponen a su credo de “Make America Great Again” (MAGA, por sus siglas en inglés). Esto será cada vez más significativo ya que el Partido Republicano ya volteó el Senado y aún espera completar un monopolio del poder en Washington manteniendo la Cámara de Representantes, que CNN aún no ha proyectado.

Ningún otro presidente llegó al cargo armado con un fallo de la Corte Suprema que otorga inmunidad significativa a los presidentes por actos oficiales. La decisión, un resultado directo del esfuerzo de Trump por desafiar su acusación federal por interferencia en las elecciones de 2020, es limitada, pero él seguramente tendrá una visión expansiva de su significado. La sentencia surgió de una mayoría conservadora en la Corte Suprema formada por Trump durante su primer mandato y que muchos observadores legales ahora ven como un sello de aprobación para futuros intentos de concentración de poder.

Un mandato

Quizás lo más significativo es que Trump puede reclamar legitimidad democrática para lo que ya se perfila como la presidencia más intemperante de la era moderna, después de aumentar su participación de votos en múltiples demografías. “Todos sabían esto cuando votaron ayer. Así que sí, el pueblo estadounidense votó básicamente por este poder sin control que el presidente va a tener”, dijo el exrepresentante republicano Adam Kinzinger, quien se alejó de su partido al enfrentarse a Trump después del ataque al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

Trump intentó destruir la democracia para permanecer en el poder después de las elecciones de 2020. Cuatro años después, presentó su plataforma a los votantes y ganó una mayoría en el Colegio Electoral. También puede reforzar su legitimidad al convertirse en el primer presidente republicano en ganar el voto popular desde 2004.

Donald Trump habla durante un evento de la noche electoral en el Centro de Convenciones en West Palm Beach, Florida, el 6 de noviembre de 2024. (Crédito: Jim Watson/AFP vía Getty Images)

“Estados Unidos nos dio un mandato sin precedentes y poderoso”, dijo el ex y futuro presidente en su fiesta de victoria en Mar-a-Lago este miércoles temprano.

Trump negó que quiera poder autocrático, diciendo que su afirmación de que sería un dictador en el primer día es una broma y que él es en cambio el salvador de la democracia.

Sin embargo, millones de estadounidenses eligieron a Trump después de su extremista discurso final en el que propuso la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU., reflexionó sobre el uso del Ejército contra “enemigos internos” y prometió procesar a oponentes políticos y expulsar a refugiados haitianos en Ohio que están legalmente en el país y a quienes acusó falsamente de comer las mascotas de las personas.

Ignorando los intentos legales de responsabilizarlo

La disposición de Trump a ejercer un poder ejecutivo sin control no solo se verá facilitada por su interpretación de la sentencia de la Corte Suprema sobre la inmunidad. Ya socavó las restricciones a la autoridad presidencial. Sus dos juicios de destitución —por intentar coaccionar a Ucrania con ayuda y por la insurrección en el Capitolio— no frenaron sus impulsos. Y la negativa de los republicanos a condenarlo en el Senado mostró la falta de efectividad de este crucial remedio constitucional cuando un partido político optó por apaciguar a un presidente extremista a cambio de poder.

En el primer mandato de Trump, algunos republicanos a veces obstaculizaron su agenda. El difunto senador de Arizona, John McCain, por ejemplo, frustró un intento de derogar disposiciones clave de la Ley de Cuidado de Salud Asequible con su voto en contra. Pero la aliada de Trump, la representante Marjorie Taylor Greene, advirtió este miércoles de que no se toleraría la disidencia de los miembros del Partido Republicano. “No los dejaré y tampoco lo hará el pueblo estadounidense que nos dio esta increíble oportunidad de salvar este país”, publicó la republicana de Georgia en X.

Adam Kinzinger se burló de la idea de que un Congreso republicano moderaría a Trump. “En teoría, es algo real; en la práctica, no”, dijo el exlegislador de Illinois a Dana Bash de CNN este miércoles.

“No hay posibilidad, 0.0% de posibilidad, de que Donald Trump diga algo y los republicanos en la Cámara lo desafíen más”, añadió.

Trump, al recuperar la Oficina Oval, también evadió las restricciones de la ley. Entonces, además de tener el fallo de inmunidad de la Corte Suprema en su bolsillo trasero, ¿por qué se dejaría intimidar por la posibilidad de futuras acciones legales en su contra?

Dentro de las horas de la noche electoral, el fiscal especial Jack Smith ya estaba hablando con el Departamento de Justicia sobre la finalización de dos procesamientos federales contra Trump, por sus esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020 y su acaparamiento de documentos clasificados, en línea con las restricciones de la Oficina de Asesoría Legal sobre procesamientos de presidentes en funciones. Un caso de interferencia electoral estatal en Georgia ahora está en peligro. Y también hay grandes dudas sobre la sentencia pendiente de Trump después de una condena en un caso de pago de dinero a cambio de silencio en Nueva York.

“El peligro es muy real”

El alcance para que Trump extienda interpretaciones históricas de su poder ejecutivo es inmenso.

“El peligro es muy real,” dijo Corey Brettschneider, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brown y autor del libro “The Presidents and the People: Five Leaders Who Threatened Democracy and the Citizens Who Fought to Defend It”. Brettschneider citó la inquietud del héroe de la Guerra Revolucionaria, Patrick Henry, sobre la posibilidad de que la oficina de la presidencia fuera tan poderosa que un titular con ambiciones autoritarias pudiera ascender a un “trono estadounidense”.

Aunque los fundadores modelaron la presidencia sobre la figura de George Washington, Brettschneider explicó que Henry propuso esta hipótesis: “¿Qué pasaría si una mala persona llega a ese cargo o incluso un presidente criminal? Y su punto es, ya sabes, estos supuestos controles, porque asumen a una persona virtuosa, son bastante débiles”. Ahora que Estados Unidos tiene a un delincuente convicto como su presidente electo —y uno con enormes ambiciones de poder— eso ya no es una hipótesis.

Trump tiene muchos modelos para su segundo mandato. Ha elogiado frecuentemente a autócratas extranjeros como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, que no enfrentan responsabilidad democrática. Admira el Gobierno de su amigo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien erosionó las instituciones de responsabilidad, incluidos los departamentos gubernamentales, el sistema judicial y la prensa. “A algunas personas no les gusta porque es demasiado fuerte. Es bueno tener un hombre fuerte al frente de un país”, reflexionó Trump en un mitin en Nueva Hampshire en enero.

La concepción de Trump de la presidencia fue encapsulada por su declaración en julio de 2019 de que la Constitución le dio poder desenfrenado. “Tengo un Artículo II, donde tengo el derecho de hacer lo que quiera como presidente”, dijo. El Artículo II establece los deberes de la presidencia, pero no sugiere, al menos en interpretaciones convencionales, autoridad ejecutiva total.

La actitud de Trump llevó a la entonces jueza federal Ketanji Brown Jackson a comentar en un fallo de 2019, que ordenó el cumplimiento del exasesor de la Casa Blanca, Don McGahn, con una citación del Congreso, que “la principal conclusión de los últimos 250 años de historia estadounidense registrada es que los presidentes no son reyes”.

Tomará tiempo controlar a Trump

Entonces, ¿hay alguna restricción?

La mayor inhibición al exceso presidencial es el propio presidente en funciones, que puede elegir permanecer dentro de los límites de la acción ejecutiva aceptada. Pero la autocontención es un concepto ajeno a Trump. Esto no es solo un rasgo personal. Tal conducta es endémica de su atractivo político, y acaba de ser elegido por millones de votantes que respaldaron su promesa de eviscerar un sistema de gobierno que creen que les ha fallado. En el pasado, Trump a veces ha sido reacio a tomar medidas que podrían hacerlo impopular políticamente, pero asumirá el cargo sabiendo que no tiene que apelar a los votantes nunca más, ya que está en su segundo mandato.

El freno más efectivo al poder futuro de Trump sería una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que podría desafiar a la nueva Casa Blanca con el poder de supervisión, incluso si Trump ya se ha burlado de la sanción definitiva del juicio político. Pero con carreras aún pendientes, los republicanos están más cerca de los 218 escaños necesarios para la mayoría que los demócratas.

Luego están los tribunales. Los grupos activistas seguramente presentarán casos contra los movimientos de inmigración de Trump, como sucedió con su prohibición a los viajeros de ciertas naciones musulmanas en su primer mandato. Tales maniobras pueden atar a un presidente durante meses, aunque las decenas de jueces nombrados por Trump y la mayoría conservadora de la Corte Suprema pueden dar respiros a la administración.

Mientras tanto, los intentos de procesar a los opositores políticos de Trump con motivos falsos podrían, teóricamente, provocar dimisiones masivas de personal del Departamento de Justicia.

Esta es una de las razones por las que la nueva administración podría implementar planes para despedir a todo un nivel del servicio civil para garantizar una lealtad total al nuevo presidente. Y es poco probable que el expresidente repita su error del primer mandato de nombrar funcionarios que lo confronten, como el ex secretario general de la Casa Blanca John Kelly y el exsecretario de Defensa Mark Esper.

Brettschneider argumenta en su libro publicado este año que un presidente autoritario no presentaría una situación desesperada para la democracia estadounidense. Examina a cinco comandantes en jefe que amenazaron la democracia y muestra cómo generaron movimientos de protesta, activismo ciudadano y, eventualmente, victorias democráticas que crearon presidencias restauradoras.

Aún así, tales respuestas a menudo no pueden detener los actos presidenciales en su comisión, lo que significa que el destino del país y su democracia a menudo depende del propio presidente.

Los fundadores estaban “sentados allí en la Convención Constitucional y mirando a Washington, y pensaron para sí mismos, ‘esta es una persona de virtud. Ese es el modelo que tenían en mente'”, dijo Brettschneider. “Cuando tienes a alguien que no es un modelo de virtud, realmente pueden causar estragos”.

