1BrghtMinds 47.21 +46.13 Up4271.3 2180Lifers 5.03 +3.71 Up281.1 3JIADEn 2.09 +1.47 Up236.0 4VSMediars 2.35 +1.53 Up185.9 5VersusSysrs 3.03 +1.93 Up175.5 6ProQRThera 4.33 +2.48 Up134.1 7Lightbridge 7.01 +3.84 Up121.1 8KorroBiors 80.04 +41.37 Up107.0 9BioVie 2.35 +1.17 Up 99.2 10Staffng360rs 2.45 +1.20 Up 96.0 11AlarumTch 18.89 +8.42 Up 80.4 12WaveLifeScin 15.31 +6.70 Up 77.8 13Primegan 15.69 +6.61 Up 72.8 14BRileyFnpfA 9.23 +3.84 Up 71.4 15ApreaTher 4.40 +1.80 Up 69.2 16A2ZCust2rs 4.63 +1.79 Up 63.0 17InnoHldgsrs 5.84 +2.19 Up 60.0 18Cineverse 2.28 +.83 Up 57.2 19SKKHldgsn 4.40 +1.60 Up 57.1 20DMktElektr 3.51 +1.27 Up 56.7 21SOBRSafers 10.26 +3.71 Up 56.6 22LongbrdPh 59.21 +20.31 Up 52.2 23Gevo 3.13 +1.07 Up 51.9 24Phunware 6.77 +2.26 Up 50.1 25KnightscopA 11.10 +3.68 Up 49.6 DOWNS Name LastChgPct. 1BoneBiolwt 11.00 —49.50 Off 81.8 2SilvacoGrn 6.89 —5.41 Off 44.0 3Orgenesisrs 2.11 —1.64 Off 43.7 4ProficAutLgn 9.43 —4.98 Off 34.6 5GDCulture 1.96 — .77 Off 28.2 6SrvcPropTr 3.47 —1.28 Off 26.9 7PremCatern 3.19 —1.09 Off 25.5 8TurboEnrg 1.61 — .55 Off 25.5 9BanzaiIntlrs 3.31 —1.12 Off 25.3 10PenguinSol 15.69 —5.07 Off 24.4 11RezolveAIn 5.28 —1.59 Off 23.1 12LucidGrp 2.63 — .77 Off 22.6 13MGPIngred 61.86 —17.56 Off 22.1 14BioraTherrs 4.30 —1.22 Off 22.1 15ConnexaSprs 5.25 —1.48 Off 22.0 16GrantCOINn 18.19 —5.08 Off 21.8 17TrillerGr 3.57 — .99 Off 21.7 18CareDxh 23.98 —6.64 Off 21.7 19FloraGrwth 1.61 — .42 Off 20.7 20S&WSeedrs 3.22 — .81 Off 20.1 21PiedmntLith 11.61 —2.86 Off 19.7 22ArtivaBion 12.17 —2.93 Off 19.4 23Novavax 10.18 —2.35 Off 18.8 24RgncllBio 5.09 —1.17 Off 18.7 25Draganflyrs 3.03 — .67 Off 18.1 —————————

