CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 603¾ 611¼ 592½ 604 +¼ Mar 627 633¼ 615 626 — ½ May 639¼ 644½ 626½ 638¼ — ¼ Jul 645 649¾ 632¾ 643¾ — ½ Sep 652¼ 658¾ 642¾ 652¾ — ¾ Dec 666¾ 671¼ 656¼ 664¼ —2¼ Mar 677¼ 677¼ 668¼ 668¼ —6½ Est. sales 95,582. Thu.’s sales 110,421 Thu.’s open int 389,723 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 418½ 422¾ 415¼ 417¾ — ¾ Mar 435¾ 439¾ 432½ 434¾ —1½ May 444¾ 448¼ 441¼ 443½ —1½ Jul 450¾ 454 447 449 —2 Sep 445½ 449 443¾ 445¼ —1 Dec 450¾ 454½ 449½ 451½ Mar 461¾ 464¾ 460½ 461 —1¼ May 468¾ 470½ 466½ 466½ —2 Jul 471½ 473 470½ 470½ —1½ Sep 459½ 459½ 459½ 459½ — ¾ Dec 460 460 456¼ 457 —3¼ Dec 455 455½ 455 455 — ½ Est. sales 325,382. Thu.’s sales 295,614 Thu.’s open int 1,501,189, up 13,777 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382¾ 388¾ 378¼ 381¾ —2¼ Mar 381¾ 382¾ 377 378¾ —2¾ May 378 378 373 377 — ½ Jul 378 378 378 378 —3 Est. sales 536. Thu.’s sales 802 Thu.’s open int 4,025, up 73 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1014½ 1023¾ 1004 1008¾ —6 Jan 1031 1039¾ 1020 1024½ —7 Mar 1045¾ 1054¼ 1034¼ 1038¼ —8¼ May 1061 1069 1048½ 1052¼ —9 Jul 1071¾ 1080½ 1060¼ 1063¾ —9 Aug 1072¾ 1080¼ 1060¾ 1064 —8¾ Sep 1066½ 1071¼ 1052½ 1055¾ —8½ Nov 1067 1073½ 1054¼ 1057½ —8¾ Jan 1079½ 1083¾ 1065½ 1069 —8½ Mar 1085 1085 1077½ 1077½ —2 Jul 1080 1080 1080 1080 —10½ Nov 1076¼ 1076¼ 1063 1063 —10 Jul 1081½ 1081½ 1081½ 1081½ —6¾ Nov 1067½ 1067½ 1062 1062 — ½ Est. sales 355,407. Thu.’s sales 363,070 Thu.’s open int 893,029, up 3,102

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.