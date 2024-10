CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571¼ 577¾ 564 577½ +7 Mar 591¾ 597 584¼ 596¾ +6¼ May 602½ 607¾ 595½ 607½ +5¾ Jul 608 612¼ 600½ 612¼ +5 Sep 620 622½ 611¼ 622¼ +4¾ Dec 634¼ 635¼ 626 635¼ +4 Mar 644 645 635½ 645 +4½ Est. sales 47,296. Tue.’s sales 116,174 Tue.’s open int 415,888 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413¼ 414¼ 411¾ 412¾ —1 Mar 426½ 427¾ 425¼ 426¼ — ¾ May 434¾ 435¾ 433½ 434½ — ½ Jul 438¾ 439¾ 437¾ 438¾ — ¼ Sep 434¼ 435 433 433¾ — ½ Dec 439½ 440½ 438½ 439¾ Mar 450½ 450¾ 450 450¼ — ¼ May 456½ 456¾ 455¼ 456 — ¾ Jul 460¾ 460¾ 460¾ 460¾ +¼ Dec 448½ 448½ 447¾ 447¾ —1 Est. sales 118,148. Tue.’s sales 339,885 Tue.’s open int 1,683,328, up 363 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 392½ 383¾ 392 +8 Mar 384¼ 390¼ 383¼ 390¼ +7¼ Jul 386½ 386½ 386½ 386½ +4¾ Est. sales 237. Tue.’s sales 559 Tue.’s open int 4,081, up 58 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 965 978½ 963¾ 974¾ +9½ Jan 978½ 992 977¼ 989 +10 Mar 993 1005½ 992 1003 +9½ May 1009½ 1021¼ 1007¾ 1018¾ +9 Jul 1022 1033¼ 1020½ 1030¾ +8¾ Aug 1023¾ 1034½ 1021¾ 1032¼ +9 Sep 1016 1027 1014½ 1024¾ +8½ Nov 1016¼ 1028 1015¾ 1026 +8¾ Jan 1032¼ 1039 1029¾ 1039 +10½ Jul 1058¾ 1058¾ 1058½ 1058½ +8¾ Nov 1036 1042 1036 1042 +6 Nov 1042 1043 1042 1043 Est. sales 124,468. Tue.’s sales 333,388 Tue.’s open int 834,791 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.89 43.70 42.64 43.32 +.52 Jan 42.85 43.73 42.70 43.37 +.52 Mar 43.10 43.86 42.87 43.55 +.54 May 43.26 44.03 43.10 43.75 +.53 Jul 43.42 44.14 43.25 43.91 +.53 Aug 43.28 43.95 43.09 43.86 +.63 Sep 43.16 43.72 43.07 43.72 +.70 Oct 42.76 43.43 42.57 43.43 +.70 Dec 42.79 43.37 42.72 43.23 +.54 Est. sales 62,169. Tue.’s sales 113,471 Tue.’s open int 529,331 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 301.70 304.00 300.50 302.80 +1.00 Jan 303.00 304.80 302.00 304.00 +1.00 Mar 305.70 307.20 304.70 306.50 +.80 May 309.50 310.70 308.50 309.90 +.50 Jul 313.50 314.70 312.50 313.90 +.40 Aug 314.30 315.30 313.30 314.80 +.50 Sep 314.60 315.60 313.60 315.00 +.40 Oct 313.90 315.00 313.10 314.30 +.30 Dec 316.50 317.50 315.60 317.50 +1.10 Est. sales 60,409. Tue.’s sales 148,116 Tue.’s open int 591,329, up 6,348

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.