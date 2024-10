CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594¾ 604¾ 594¼ 596¾ +2 Mar 618 628 618 620¼ +2 May 632¼ 640¾ 631¾ 633¼ +2 Jul 639 647¾ 639 639¾ +1¼ Sep 650 657½ 649¼ 649¾ +1¼ Dec 664½ 671 663¼ 663¼ +1 Mar 675 680 672¼ 673 +1¾ Est. sales 43,514. Tue.’s sales 100,753 Tue.’s open int 394,347, up 1,329 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420¼ 423½ 420 421¼ +½ Mar 437½ 441 437¼ 438½ +¼ May 446¾ 450 446½ 447¾ +¼ Jul 453 455½ 452¼ 453½ +¼ Sep 447¾ 450½ 447¾ 448 — ½ Dec 453½ 456 453 453¾ — ¼ Mar 464¼ 466½ 464¼ 464¾ +¼ May 471¼ 472¼ 470¾ 470¾ +½ Jul 475 476¼ 474 474 +¼ Sep 461¾ 461¾ 461¾ 461¾ +3¼ Dec 458 462½ 458 459¾ +1¼ Dec 455¾ 455¾ 455 455 +1¾ Est. sales 112,559. Tue.’s sales 390,899 Tue.’s open int 1,494,666, up 12,670 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¼ 390 376¾ 381¼ —7¾ Mar 385¾ 386¾ 376 378½ —7½ Est. sales 324. Tue.’s sales 754 Tue.’s open int 4,034 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1015 1027¼ 1011½ 1016½ +¼ Jan 1032½ 1045¼ 1029¾ 1034¼ — ¼ Mar 1048½ 1060¼ 1045 1049 — ¼ May 1062 1074¾ 1059½ 1063¼ — ½ Jul 1074½ 1086 1071 1074½ — ¾ Aug 1073¾ 1085¾ 1071¼ 1074½ —1 Sep 1064½ 1075 1062 1063¾ —1½ Nov 1063¾ 1076 1062½ 1066 +¼ Jan 1074½ 1086½ 1074½ 1077¼ Mar 1078 1078 1078 1078 —1¼ Nov 1080¼ 1080¼ 1080¼ 1080¼ +10¾ Nov 1064 1064 1064 1064 +8 Est. sales 130,719. Tue.’s sales 380,385 Tue.’s open int 882,069 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 43.10 43.58 42.34 42.77 —.32 Jan 43.16 43.61 42.43 42.84 —.31 Mar 43.28 43.75 42.58 43.03 —.26 May 43.47 43.94 42.81 43.25 —.26 Jul 43.63 44.00 43.00 43.44 —.24 Aug 43.48 43.95 42.89 43.32 —.22 Sep 43.25 43.69 42.72 43.19 —.16 Oct 43.19 43.26 42.49 42.94 —.16 Dec 43.00 43.43 42.50 42.90 —.21 Est. sales 61,450. Tue.’s sales 165,518 Tue.’s open int 519,404 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 323.50 323.50 323.50 323.50 —.10 Dec 323.20 327.00 320.00 321.30 —1.70 Jan 321.80 324.90 319.30 320.50 —1.30 Mar 322.10 325.40 320.30 321.70 —.40 May 323.80 327.20 322.40 323.60 —.20 Jul 327.20 330.60 325.90 327.00 Aug 327.40 330.80 326.50 327.60 +.20 Sep 327.30 330.40 326.60 327.70 +.40 Oct 327.00 329.90 325.90 327.00 +.70 Dec 328.50 332.20 328.40 329.40 +.90 Jan 330.50 330.50 330.00 330.00 +.70 Mar 330.00 330.00 330.00 330.00 +.90 Jul 331.70 331.70 331.70 331.70 +.40 Est. sales 93,706. Tue.’s sales 187,872 Tue.’s open int 557,143, up 1,101

