CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 603¾ 604¼ 592 595 —8½ Mar 627¼ 627¼ 615¼ 618¼ —8¼ May 639 639 628¼ 631 —8 Jul 643½ 645¼ 634¾ 637¼ —8 Sep 654 654½ 644¾ 648 —6½ Dec 663¼ 664½ 658½ 661¼ —6½ Mar 673 673 669½ 670¼ —6 Jul 662 662 657 657 —4¾ Est. sales 61,065. Thu.’s sales 129,627 Thu.’s open int 383,278, up 290 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 427½ 427½ 423¾ 425½ —2¾ Mar 445 445¼ 441½ 443 —3 May 454 454½ 450¾ 452 —3 Jul 456½ 459½ 456 457¼ —2¾ Sep 451¾ 451¾ 448¾ 450 —2¼ Dec 456 456 453¾ 454½ —2¼ Mar 466½ 466½ 464¾ 464¾ —2¾ May 472¾ 472¾ 470½ 470¾ —2½ Dec 459½ 459¾ 458½ 458¾ —1½ Est. sales 112,876. Thu.’s sales 274,293 Thu.’s open int 1,504,334, up 5,396 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 380¼ 382¼ 373¼ 375¾ —8 Mar 378 378 372 375 —5¾ Est. sales 291. Thu.’s sales 552 Thu.’s open int 4,091, up 114 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1045 1055¼ 1044 1045 —1 Jan 1063½ 1073¾ 1062¾ 1063¼ —1¼ Mar 1077¾ 1088¾ 1077¾ 1078¼ —1½ May 1092¼ 1102¼ 1091 1092¼ —1¼ Jul 1102 1111¾ 1100½ 1102 —1½ Aug 1099½ 1109½ 1099½ 1100 —2 Sep 1089¼ 1094¾ 1087¾ 1088 —1 Nov 1086¼ 1095 1085 1085½ —2½ Jan 1095¼ 1099¾ 1095¼ 1099¾ +¾ Mar 1100½ 1100½ 1099¾ 1099¾ May 1105 1105 1105 1105 +1¾ Est. sales 81,847. Thu.’s sales 204,717 Thu.’s open int 879,759, up 8,234 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 44.56 45.29 44.11 44.15 —.38 Jan 44.48 45.19 44.09 44.12 —.36 Mar 44.59 45.24 44.22 44.25 —.34 May 44.83 45.38 44.42 44.42 —.36 Jul 44.94 45.50 44.60 44.60 —.35 Aug 44.83 45.32 44.46 44.48 —.34 Sep 44.55 45.09 44.28 44.28 —.34 Oct 44.47 44.52 44.01 44.01 —.33 Dec 44.34 44.74 43.98 43.98 —.33 Est. sales 76,543. Thu.’s sales 148,627 Thu.’s open int 531,744, up 2,696 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 332.90 336.00 332.90 334.30 +1.50 Dec 332.90 335.80 331.20 332.00 —.50 Jan 331.20 334.20 329.90 330.50 —.60 Mar 331.00 334.00 329.80 331.20 +.10 May 332.00 334.80 330.50 332.40 +.40 Jul 334.20 337.10 332.80 335.20 +1.00 Aug 333.80 336.70 332.30 334.80 +1.20 Sep 332.50 335.40 331.30 334.00 +1.60 Oct 330.80 333.70 329.20 332.50 +1.90 Dec 332.70 335.60 331.00 334.40 +2.00 Jan 334.00 334.00 333.90 333.90 +1.00 Est. sales 76,597. Thu.’s sales 176,149 Thu.’s open int 554,310

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.