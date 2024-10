ANÁLISIS | Las respuestas a tus preguntas sobre las elecciones de EE.UU.

(CNN) — Se acercan las elecciones generales del 5 de noviembre y los estadounidenses tienen algunas preguntas. Cuando CNN preguntó…

Cuando CNN preguntó qué era confuso sobre el sistema o qué esperar en las próximas semanas, las respuestas no se hicieron esperar.

Aunque muchas de las preguntas parecían más bien desahogos airados sobre los candidatos presidenciales, otras eran constructivas e interesantes. Las preguntas iban desde cuestiones sobre el Colegio Electoral hasta cuestiones específicas sobre por qué las papeletas de algunos condados tienen el aspecto que tienen.

Así es la papeleta para votar en las elecciones presidenciales de EE.UU. 2024

Me tomé la libertad de editar algunas de estas preguntas tanto por estilo como por extensión. Me limité a incluir los nombres de pila y el estado de residencia en función de las respuestas recibidas. Si no hemos respondido a tu pregunta en esta ronda, permanece atento o pregunta algo nuevo. Añadiremos respuestas a nuevas preguntas semanalmente hasta las elecciones y también las enviaremos al público del newsletter What Matters.

“¿Cuánto tiempo después de la jornada electoral podríamos esperar para conocer los resultados definitivos, dada la multitud de demandas que se presentarán si Donald Trump pierde?” -Steve, en California

Podría tardar un poco, dependiendo del número de votos por correo emitidos en algunos estados y de lo reñidas que estén las cosas.

CNN no pronosticó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganaría las elecciones de 2020 hasta cuatro días después de la jornada electoral. Si la elección está reñida en uno o más estados decisivos, podría ser más largo. En 2000, por ejemplo, los disputados resultados en Florida se prolongaron durante 36 días hasta que la Corte Suprema puso fin a un recuento.

En 2016, en cambio, las cosas estuvieron relativamente reñidas en algunos estados clave y Hillary Clinton reconoció su derrota al día siguiente de la jornada electoral. Es poco probable que Trump haga esto alguna vez. La vicepresidenta del país, Kamala Harris, ha hablado de la importancia de un traspaso pacífico del poder.

El ejemplo del 2000, en el que el republicano y ganador final George W. Bush iba por delante tras el recuento inicial, saca a relucir un buen argumento. Podemos esperar que si Trump pierde impugnará los resultados, ya que ha alegado fraude electoral en todas las elecciones en las que ha sido candidato. Sin embargo, también deberíamos esperar que, en caso de un resultado ajustado en el que Harris quede por detrás, los demócratas también exploren vías legales.

Las normas sobre cómo y cuándo se activa o puede solicitarse un recuento varían de un estado a otro. Este año, según una nueva ley, los estados tienen hasta el 11 de diciembre para determinar un ganador con el fin de garantizar el recuento de sus votos electorales.

Cuando le pregunté a la directora de análisis electoral de CNN, Jennifer Agiesta, sobre todo esto, señaló que algunos estados han tomado medidas desde 2020 que harán que su recuento sea un poco más rápido. Su respuesta es la siguiente:

Dos de los estados que proyectamos últimos en 2020 son buenos ejemplos: en Georgia, después de los cambios en las leyes sobre la votación previa a las elecciones, muchas más personas que votan antes del día de las elecciones lo hacen temprano en persona en lugar de por correo, lo que significa que hay menos votos por correo para contar, lo que debería acelerar las cosas.

En Carolina del Norte, ya no aceptan votos por correo después del día de las elecciones, por lo que se sabe más sobre lo que queda por contar allí. Y esperamos que mucha menos gente vote por correo en general, ya que no estamos en medio de una pandemia, lo que también debería acelerar las cosas.

El tiempo que se tarda en procesar los votos por correo es lo que ralentiza todo. Pensilvania, por supuesto, no ha facilitado que los funcionarios electorales tengan esas papeletas listas para el recuento antes del día de las elecciones, por lo que es probable que el recuento continúe allí durante un tiempo.

“¿Por qué es posible que los no ciudadanos voten en estas elecciones? Nunca me ha parecido lógico. Entre eso y que no se necesita identificación, provoca animadversión y ansiedad entre la gente” -Bill, en Missouri

No es posible que los no ciudadanos voten en estas elecciones. El Congreso prohibió el voto de los no ciudadanos en 1996.

Si un no ciudadano votara, la persona estaría violando la ley y probablemente sería deportada. Aunque Trump ha alegado durante años que hay una epidemia de voto de no ciudadanos, no hay ninguna prueba que lo respalde.

Todos los estados, excepto Dakota del Norte, exigen el registro de votantes. A cada voto le corresponde un registro. Los estados limpian sistemáticamente sus listas de votantes. Hay algunos pocos casos de personas que no son ciudadanos que se registran para votar, pero normalmente se trata de un error. Cuando los estados identifican accidentalmente a no ciudadanos en sus censos, los eliminan.

¿Quién puede votar y quién no en las elecciones presidenciales de EE.UU. 2024?

La Fundación Heritage, de tendencia conservadora, hace un seguimiento de los procesos judiciales por voto de no ciudadanos. Ha habido 25 en los últimos 20 años. Los críticos sostienen que la insistencia de Trump en que hay voto de no ciudadanos es una táctica para asustar.

Si bien hay muy pocas ciudades en California, Maryland y Vermont y en Washington D.C. que permiten a los no ciudadanos votar en las elecciones locales, esas son las excepciones a la regla. Ningún extranjero puede votar para presidente.

“¿Por qué en Ohio hay que pasar a la página siguiente para votar por Harris? Todos los demás candidatos están en la primera página de la papeleta electrónica. Si un trabajador electoral no te dice que pases de página, no verás el nombre de Harris” -Sheila, en Ohio

Para responder a la pregunta de Sheila, llamé a Nicole Unzicker, directora de la Junta Electoral del condado de Butler, donde vive Sheila.

Resulta que la versión en papel de la boleta que se utiliza para votar por correo muestra a todos los candidatos en una sola línea. Sin embargo, para la votación en persona en el sistema Dominion utilizado allí, el texto de la primera pregunta de la papeleta es grande y largo. Esto significa que los votantes presenciales deben desplazarse para ver a todos los candidatos presidenciales cuando llegan a la pregunta sobre el presidente.

Unzicker dijo que el orden de los candidatos es siempre alfabético, pero el primer candidato en la lista se rota entre los aproximadamente 300 distritos electorales del condado. Así que tanto Harris como Trump deberían estar en la mitad inferior de la lista para un número igual de votantes.

Con la redacción larga y grande para las iniciativas de votación, la lista es un problema conocido, de acuerdo con Unzicker. Dijo que su oficina creó un video que se reproduce para los votantes en línea y también tiene instrucciones en cada estación de votación.

Es importante recordar que las papeletas son diferentes en cada estado e incluso en cada condado, dependiendo de los cargos que se elijan. Para obtener información sobre tu estado, consulta el Manual del Votante de CNN.

“¿Cómo podemos eliminar el Colegio Electoral?” -Linda, en Washington

Hubo muchas preguntas sobre el Colegio Electoral, lo que debería frustrar a la gente de ambos lados del pasillo. Habrá más votantes de Trump en California que en Texas y más votantes de Harris en Texas que en Nueva York.

Habría que cambiar la Constitución de EE.UU. para eliminar el Colegio Electoral. Y eso no es imposible. La 12ª Enmienda cambió el proceso al principio de la historia de Estados Unidos.

Pero promulgar una enmienda constitucional es un proceso largo, arduo y de dos pasos.

En primer lugar, una enmienda puede ser propuesta por una mayoría de dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o dos tercios de los estados pueden proponer una enmienda solicitando una convención constitucional.

En segundo lugar, una vez propuesta la enmienda, debe ser ratificada por tres cuartas partes de las asambleas legislativas estatales o por convenciones convocadas en cada estado.

Es un proceso lo bastante difícil como para que la enmienda más reciente, la 27ª, fuera ratificada hace 32 años. Se centraba en la remuneración de los congresistas. La 26ª Enmienda, que estableció en 18 años la edad oficial para votar, se ratificó hace más de medio siglo, en 1971.

En la historia de EE.UU. ha habido múltiples intentos de eliminar el Colegio Electoral, el más reciente en 1969, cuando un proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes con un apoyo abrumador, pero fue bloqueado en el Senado.

Los estados también han cambiado el sistema, pasando a elegir a sus electores como representantes del voto popular en los estados, en lugar de como un grupo de electores que pueden votar como quieran.

Hay un esfuerzo por ignorar simplemente el Colegio Electoral y honrar al ganador del voto popular. Varios estados han acordado un pacto de Voto Popular Nacional, por el que otorgarían sus votos electorales al ganador del voto popular nacional. El acuerdo solo entrará en vigor cuando lo suscriban estados que representen la mayoría de los votos electorales. Aún faltan unos 61 votos electorales.

“¿Podremos superar alguna vez el Colegio Electoral? El Colegio Electoral hace que mi voto sea irrelevante. Soy de un estado tradicionalmente azul. Independientemente de cómo vote, soy azul. Si no voto, soy azul. Entiendo los puntos del pasado que dieron origen al Colegio Electoral, pero yo argumentaría irrelevancia o falta de poder hoy en día para los demócratas, o para 43 de los 50 estados. ¿Podremos remediar alguna vez esta privación constitucional de derechos?” -Terry

Desde luego, no voy a ser la persona que defienda aquí el Colegio Electoral. Pero sí señalaré que tu voto solo parece irrelevante porque en tu estado hay una fuerte mayoría. Los estados cambian.

¿Recuerdas cuando Florida era EL estado indeciso? No fue hace tanto tiempo.

¿Recuerdas cuando Ohio era un estado decisivo? Ambos son ahora esencialmente rojos.

Los demócratas han estado sedientos de Texas y Carolina del Norte durante años, tratando de convertirlos en azules. Mientras que dos de las últimas seis elecciones terminaron con un republicano obteniendo menos votos pero ganando la Casa Blanca, hay algunas conjeturas serias de que este año Trump podría ganar el voto popular y perder el Colegio Electoral.

Eso sería un giro argumental para impulsar sus teorías conspirativas.

Nada de esto es para avalar el Colegio Electoral o justificar el uso de algo de la época de la esclavitud en el Estados Unidos de hoy. Pero también es cierto que la política siempre está cambiando.

“Se habla mucho de que los seguidores de Trump son incultos. ¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS VOTANTES ESTADOUNIDENSES SON INEDUCADOS A PARTIR DE (CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE INEDUCADO)?” -Harvey

No utilicemos el término “inculto”, que es peyorativo. El uso de mayúsculas por parte de Harvey es una prueba de que el término tiene mucho peso.

En este país existe una clara división entre los votantes en función del nivel educativo que hayan alcanzado. Los que tienen estudios universitarios son más propensos a apoyar a Harris. Los que no tienen títulos universitarios pueden ser más propensos a apoyar a Trump.

Hace poco escribí sobre el argumento del estratega demócrata Doug Sosnik de que el nivel educativo es el mejor indicador de cómo votará una persona. Habrá que ver si esto se cumple el día de las elecciones.

Un informe reciente de la Fundación Lumina reveló que alrededor del 14% de los estadounidenses tiene un título de posgrado o profesional y alrededor del 23% dejó de estudiar después de obtener una licenciatura. Alrededor del 9% tiene un título de asociado, y alrededor del 8% tiene una certificación posterior a la escuela secundaria de algún tipo.

“El Congreso también debería establecer límites a los mandatos de los miembros del Congreso y de la Corte Suprema. El sistema actual permite que permanezcan en el poder y con el control personas que tienen opiniones anticuadas y una incapacidad para ser objetivos y trabajar con miembros que tienen nuevas perspectivas” -Patricia

Esto es más un comentario que una pregunta, pero merece la pena analizarlo. Los presidentes están limitados a dos mandatos, ¿por qué no los miembros del Congreso? Por la Corte Suprema.

La Corte dictaminó en 1995 que imponer límites a los mandatos de los miembros del Congreso requeriría una enmienda constitucional. La decisión impidió a los estados imponer sus propios límites a los mandatos de sus congresistas.

Se habla de la posibilidad de que los legisladores aprueben una ley para reformar la Corte Suprema e imponer límites a los mandatos de los magistrados, pero está en sus primeras etapas y actualmente carece de un apoyo abrumador.

Cuando el Congreso intentó a mediados de la década de 1990, con mayoría republicana, proponer una enmienda para limitar el mandato de los miembros del Congreso, fracasó repetidamente.

“¿Cuál ha sido el resultado más ajustado de todas las elecciones en EE.UU.?” -Pregunta sin nombre

Hay varias formas de verlo, ya sea en el voto popular o en el Colegio Electoral.

En el Colegio Electoral, la elección más reñida fue relativamente reciente, en 2000. Bush obtuvo 271 votos electorales, uno más de los que necesitaba para ganar la Casa Blanca. Al Gore obtuvo algo más de 500.000 votos más en total. El margen más estrecho posible en Florida, 537 votos, decidió esencialmente las elecciones. Pero también hubo una estrecha victoria de Bush en Nueva Hampshire. Todos los estados cuentan.

Las elecciones de 1876 entre Rutherford B. Hayes, a la postre ganador, y Samuel Tilden se decidieron por un solo voto electoral, pero solo después de que se disputaran los votos electorales de tres estados. Una comisión especial se los concedió finalmente a Hayes, a pesar de que Tilden obtuvo más votos populares.

Hay márgenes de votos populares más ajustados. Por ejemplo, en 1960, cuando John F. Kennedy derrotó a Richard Nixon por unos 119.000 votos de diferencia, y en 1880, cuando James Garfield derrotó al general Winfield Hancock a pesar de obtener menos de 2.000 votos populares más. Pero ninguna de las dos estuvo reñida en el Colegio Electoral.

No incluyo las elecciones de 1800, aunque resultaron en un empate en el Colegio Electoral. Para empezar, muchas legislaturas estatales elegían a los electores en las primeras elecciones estadounidenses, por lo que es difícil decir quién obtuvo más votos populares. En segundo lugar, el empate se produjo entre dos candidatos. Simplemente no se coordinaron en el Colegio Electoral.

“¿Qué han puesto en marcha los republicanos para llevar a los tribunales una derrota de Trump? ¿Los mismos cánticos tramposos que lanzaron hace cuatro años? Esta vez no tienen el poder de la presidencia desde donde negar la elección de los votantes” -Sandra

No solo los republicanos no tienen actualmente la presidencia, sino que el Congreso aprobó en 2022 una ley que deja claro que el papel del vicepresidente en el recuento de los votos electorales es solo ceremonial. También cambiaron el límite por el cual los legisladores pueden impugnar los votos electorales de un estado.

Dicho esto, CNN informó que gran parte de lo que el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump y a su campaña de diseñar después de su derrota en 2020 todavía está en juego para 2024. Entre ellas, las acusaciones infundadas de que un gran número de inmigrantes indocumentados votaron, algo de lo que no hay pruebas. También están presentando muchas demandas preelectorales, sentando las bases para presentar demandas que impugnen los resultados si no van a favor de Trump. Aquí tienes más información sobre los desafíos del Partido Republicano al voto por correo.

“¿Por qué no están los demócratas pregonando lo bien que va la economía ahora? Empleos, inflación bajando, tasas de interés en descenso, desempleo a la baja. Los precios aún están un poco altos pero el gobierno no controla todo eso. Es una buena historia de recuperación desde el desastre pandémico que dejó Trump, ¿cierto?” -Julie, de Michigan

Los partidarios de Trump tienen una opinión diferente, pero esta es una buena pregunta sobre estrategia. Aunque el estado de ánimo general sobre la economía ha mejorado, sigue siendo bastante sombrío. Más de la mitad del país, el 52%, dijo en una reciente encuesta de Gallup que se siente peor que hace cuatro años.

Podría ser una mala política que un candidato dijera a la gente con problemas para costearse las cosas que están equivocados sobre cómo se sienten. Si escuchas a Harris, ella dice muchas de las cosas que sugieres más arriba, que la inflación está bajando, pero también está claro que quiere apelar a los estadounidenses que tienen problemas para permitirse comprar alimentos, que no pueden permitirse comprar una casa y que sienten que hay mucho más trabajo por hacer.

