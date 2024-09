1AlphaTcGpn 4.46 +2.95 Up195.4 2DigiAsian 2.31 +1.17 Up102.6 3CapricrThh 9.95 +4.90 Up 97.0 49FInc 2.30 +1.04 Up 82.5 5HeartTestrs 5.19…

1AlphaTcGpn 4.46 +2.95 Up195.4 2DigiAsian 2.31 +1.17 Up102.6 3CapricrThh 9.95 +4.90 Up 97.0 49FInc 2.30 +1.04 Up 82.5 5HeartTestrs 5.19 +2.20 Up 73.6 6SBCMedGr 9.61 +4.07 Up 73.3 7XIAO-IADS 6.00 +2.52 Up 72.4 8KnightscopA 8.01 +2.87 Up 55.8 9Tectonicrs 30.60 +10.52 Up 52.4 10AuroraMblrs 8.02 +2.70 Up 50.7 11MonoparThrs 6.77 +2.23 Up 49.1 12SolarBankn 4.92 +1.59 Up 47.6 13WaveLifeScin 8.29 +2.61 Up 46.0 14Bilibili 22.92 +7.02 Up 44.2 15TridentDign 3.80 +1.15 Up 43.4 16EcoWvPwr 4.84 +1.44 Up 42.4 17SoundGrp 2.27 +.67 Up 42.0 18CipherMing 4.11 +1.21 Up 41.7 19VillageB&T 76.25 +22.25 Up 41.2 20HalladorEngy 9.70 +2.82 Up 41.0 21PoetTech 4.39 +1.25 Up 39.8 22LexnFintch 2.39 +.68 Up 39.8 23JD.com 39.90 +11.35 Up 39.8 24DefDailyef 31.45 +8.91 Up 39.5 25Pasithears 6.09 +1.67 Up 37.8 DOWNS Name LastChgPct. 1BioVie 1.20 —1.56 Off 56.5 2GuardHlt 5.78 —5.15 Off 47.1 3RDEIncn 1.93 —1.65 Off 46.1 4MullenAutors 3.64 —3.04 Off 45.5 5EliemTher 4.98 —3.45 Off 40.9 6VeeaInc 6.61 —4.37 Off 39.8 7Intchains 4.75 —2.75 Off 36.7 8WheelerRErs 9.01 —4.99 Off 35.6 9BigTreeCloun 2.70 —1.41 Off 34.3 10AnebuloPh 2.05 —1.03 Off 33.4 11AdventTchrs 2.10 —1.04 Off 33.1 12enVVeno 3.24 —1.51 Off 31.8 13ChXiangtai 1.99 — .87 Off 30.4 14Vaccinexrs 3.36 —1.39 Off 29.3 15FireflyNeurs 3.00 —1.20 Off 28.6 16SentiBioscrs 2.26 — .89 Off 28.3 17FreightTcrs 2.05 — .80 Off 28.1 18StitchFix 2.84 —1.10 Off 27.9 19Def1.5Shsef 11.30 —4.34 Off 27.8 20CargoTharan 17.42 —6.43 Off 27.0 21BranchOut 1.72 — .63 Off 26.8 22VacasaArs 2.87 —1.03 Off 26.4 23AdagioMdn 2.86 — .99 Off 25.7 24XCHGLtdn 11.24 —3.76 Off 25.1 25ChijetMtrrs 2.11 — .69 Off 24.6 —————————

