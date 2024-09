CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 565½ 565½ 557 557 —8¼ Dec 577¾ 580½ 566¾ 573½ —7¼ Mar 598¾ 600¼ 587¼ 593½ —7¼ May 610 611½ 599¼ 605½ —6½ Jul 615 617 605 611 —6¾ Sep 627½ 627½ 617 621¾ —7¼ Dec 642¾ 642¾ 633 637¾ —6¾ Mar 650¾ 652 644¼ 647¾ —7½ Est. sales 84,569. Wed.’s sales 131,638 Wed.’s open int 370,187 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 389 389½ 386¾ 388¾ —1¾ Dec 412¾ 413¼ 406¾ 410½ —2¼ Mar 431½ 431¾ 425½ 428¾ —2¼ May 441½ 441¾ 436¼ 439¼ —1¾ Jul 447¼ 448 442¾ 445½ —1¾ Sep 441½ 443½ 440 441¾ —1¼ Dec 448 448½ 445½ 447¼ — ½ Mar 458¾ 458¾ 456¾ 457½ —1 May 464 464 463½ 463¾ — ¾ Jul 467½ 467½ 467½ 467½ —1 Dec 452 452¾ 452 452¼ — ¼ Est. sales 213,559. Wed.’s sales 350,453 Wed.’s open int 1,357,796 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 355 356¾ 351¾ 356¼ — ¾ Mar 351 355½ 351 355½ —2¼ Est. sales 768. Wed.’s sales 1,478 Wed.’s open int 3,897 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 999½ 999½ 999½ 999½ —6½ Nov 1020 1021¾ 1010 1021¼ — ¼ Jan 1037¼ 1039¾ 1028 1039½ +¼ Mar 1052¼ 1054 1042 1053½ — ¼ May 1063½ 1066¼ 1054¾ 1066 — ¼ Jul 1071½ 1075 1064¼ 1075 Aug 1071¼ 1073¾ 1063¾ 1073½ — ½ Sep 1061½ 1062¼ 1054 1061½ —1¾ Nov 1062¼ 1065½ 1055½ 1065½ +½ Jan 1070 1073½ 1070 1073½ —2½ Mar 1077¼ 1077½ 1076½ 1076½ —2½ May 1080¾ 1080¾ 1080¾ 1080¾ —3 Nov 1067¾ 1067¾ 1067¾ 1067¾ —1¾ Est. sales 178,384. Wed.’s sales 282,256 Wed.’s open int 826,240

