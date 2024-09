CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579 588¾ 573¾ 587¾ +9¾ Mar 597¾ 608 593½ 607¼ +10 May 609¼ 618¼ 604½ 617½ +9¼ Jul 614 623¼ 609¾ 622¼ +8½ Sep 625¾ 633¾ 621 632¾ +7¾ Dec 638¾ 648¾ 637¼ 647 +6½ Mar 649¼ 658½ 649¼ 658 +6¾ Jul 632 632 632 632 —3½ Est. sales 63,427. Tue.’s sales 77,084 Tue.’s open int 361,387, up 1,709 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 411¾ 415 408½ 414½ +2¾ Mar 430½ 433½ 427½ 432¾ +2 May 441 443¾ 438¼ 443 +1¾ Jul 447½ 449¾ 444½ 448¾ +1¼ Sep 444½ 445¾ 441½ 445½ +1½ Dec 449½ 451 447 450¾ +1½ Mar 460 461¾ 458 461¾ +1½ May 464¼ 467¾ 464¼ 467½ +1¼ Jul 469¼ 471¼ 467¾ 471¼ +1½ Dec 453½ 455¾ 453 455¾ +1¾ Est. sales 223,432. Tue.’s sales 308,949 Tue.’s open int 1,467,170, up 12,883 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 363 375 357¼ 375 +10 Mar 362 371 357½ 371 +6¾ May 363¾ 364 363¾ 363¾ +1¾ Est. sales 389. Tue.’s sales 473 Tue.’s open int 3,630, up 63 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1042 1052 1031¼ 1051¾ +9½ Jan 1059¾ 1070¼ 1049¼ 1070¼ +9¾ Mar 1072¼ 1083¾ 1062½ 1083½ +10¼ May 1085¾ 1096½ 1076 1096½ +10¼ Jul 1096 1105¾ 1085¾ 1105¾ +10 Aug 1096 1105¼ 1085½ 1105¼ +10 Sep 1084 1092¾ 1074¾ 1092¾ +9½ Nov 1083 1092¾ 1075¼ 1092¾ +9¼ Jan 1089¾ 1103 1089¾ 1103 +9 Mar 1097½ 1102¾ 1097½ 1102½ +6½ Nov 1095 1098 1095 1098 +9½ Est. sales 254,463. Tue.’s sales 332,577 Tue.’s open int 857,319

