CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 589¼ 575¼ 576¼ —6¼ Mar 600¼ 607¾ 594¾ 595¾ —5½ May 611 618 605¾ 606½ —5½ Jul 616¾ 623 611 611¾ —5¼ Sep 627¾ 633¾ 622¼ 623¼ —5 Dec 641¾ 648¼ 638 638¾ —5 Mar 659 659 649¼ 649¼ —5¼ Jul 639½ 639½ 639½ 639½ +1¼ Est. sales 69,388. Mon.’s sales 92,037 Mon.’s open int 359,678, up 2,671 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413 418¼ 410 410¼ —3¼ Mar 430¾ 436½ 428¾ 429¼ —2½ May 441½ 447 439¾ 440 —2½ Jul 447¾ 453 446 446¼ —2½ Sep 444½ 448¾ 442¾ 443 —2¼ Dec 450 453¾ 448 448½ —2¼ Mar 460½ 464¼ 459 459 —2½ May 468 470 465¾ 466½ —1 Jul 470¼ 473 470 470 —1 Sep 452¾ 455¾ 452¾ 454 Dec 454¼ 458 453 453 —2½ Est. sales 277,293. Mon.’s sales 316,583 Mon.’s open int 1,454,287 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 368 374¼ 361¾ 369¾ +1 Mar 367 368¾ 360½ 367¾ +1 May 367 367 367 367 +1½ Est. sales 344. Mon.’s sales 579 Mon.’s open int 3,567, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1037 1058¼ 1032¾ 1040½ +1¼ Jan 1054¾ 1076 1050¾ 1058½ +1¾ Mar 1067½ 1088¼ 1064 1071½ +1¾ May 1080¼ 1100½ 1077¼ 1084¼ +1½ Jul 1089¾ 1109¼ 1087 1093½ +1 Aug 1089 1107½ 1086¼ 1092½ +1 Sep 1076¼ 1093¾ 1076¼ 1081 +1¾ Nov 1076¾ 1093½ 1074½ 1081½ +1¾ Jan 1086¼ 1103 1086 1094¼ +3½ Mar 1103 1105 1096 1096 +3¾ May 1109¾ 1109¾ 1109¾ 1109¾ +13½ Nov 1089¾ 1097¾ 1086 1086 +1½ Est. sales 302,168. Mon.’s sales 364,467 Mon.’s open int 859,424, up 1,036

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.